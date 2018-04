Hosszú Katinka és Shane Tusup újra a fellegekben jár

Hosszú Katinka és edző-férje, Shane Tusup alig egy hete jelentette be, hogy újra együtt vannak, máris belevetették magukat a munkába. A pár ugyanis az Egyesült Államokba repült, ahol nyugodt körülmények között kezdhetik el a közös felkészülést.

A háromszoros olimpiai bajnok úszó több versenyt is kihagyott az év elején a válságba került házassága miatt, a nemzetközi viadalok mellett a magyar bajnokságon sem indult. A szakértők egyöntetű véleménye szerint rá is fért a pihenés a világklasszis sportolóra, aki most újra Shane Tusuppal az oldalán érheti utol magát, és építheti fel a versenyprogramját.

Hosszú és Shane ezúttal az Egyesült Államokba utazott, ahol a felkészülés mellett egymásra is több nyugodt percük juthat. A tengerentúli túra előtt a TFSE női kosárcsapata kapta el egy közös fotóra a Liszt Ferenc reptéren a párt, és az alábbi írást fűzték a képhez: