Kenderesi Tamás már nem Cseh Lászlót üldözi 200 pillangón

Kenderesi Tamás a múlt heti úszó országos bajnokságon öt éven belül negyedik alkalommal győzte le Cseh Lászlót 200 méter pillangón, mégsem az ő nyakába került az aranyérem. Milák Kristóf személyében ugyanis egy új, még nála is fiatalabb riválissal kell számolnia a jövőben. De az olimpiai bronzérmes készen áll a küzdelemre.

Kenderesi hiába úszott 1:54.14 percet, ami a második legjobb idő a világranglistán, mert az ifjúsági világbajnok Milák Kristóf egészen elképesztő, Cseh László országos rekordjától, egyben Európa-csúcsától csak egy századdal gyengébb, 1:52.71-es időt repesztett.

„Ennél több van bennem, ahogy arról is meg vagyok győződve, hogy nekem is sikerülhet 1.53 percen belüli eredményt elérni. Nem holnap, de nem is a távoli jövőben.

Fel vagyok készülve arra, hogy Miláknak az augusztusi glasgow-i Európa-bajnokságon valószínűleg még nem tudok visszavágni, mert ő is javíthat addig az Európa-csúcs közeli legjobbján, de vagyok mentálisan annyira erős, hogy a bizonyítás vágya nem fog bennem alább hagyni. Amúgy aki nyerni akar Glasgow-ban, annak szerintem Európa-csúcsot kell javítania – mondta Kenderesi az SzPress Hírszolgálatnak.

A riói olimpián hatalmas meglepetésre bronzérmet szerző 21 éves úszó azt is elárulta, hogy titkos tervet dédelgetetett, miszerint a 200 pillangó örökös bajnokaként vonul majd vissza, ehhez azonban 2025-ig az összes ob-n győznie kellett volna. Ez már nem jöhet össze, de tervekből így sincs hiány.

"Nagy álmomról úgy tűnik, le kell mondanom, de ettől még lehetek sikeres versenyző, hiszen előttem áll az eredetileg 2024-re tervezett visszavonulásomig két olimpia, három VB, és négy Európa-bajnokság, hogy csak a legrangosabb erőpróbákat említsem" – mondta.