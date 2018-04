Bacskai Balázsra egy verekedős ukrán vár Nagyváradon

Április 13-án, a romániai Nagyváradon (Oradea) rendezi első erdélyi nemzetközi bokszgáláját a Felix Promotion International. Az esemény programjában Magyarország és Románia klasszisai is helyet kaptak, köztük az amatőr Európa-bajnok, Bacskai Balázs.

A Felix Promotion versenyzői közül a cirkálósúlyú Tóth Tamást közel egy év kihagyás után szólítják ismét harcba, de ringbe lép még a debütáló Hegyi Barnabás, és a cirkálósúly magyar bajnoka, Darmos József is. A főmérkőzésen a korábbi junior világbajnok és felnőtt Európa-bajnok, olimpikon, profiként veretlen Bacskai Balázs küzd az ukrán Dmytro Semernin (13 győzelem, 4 vereség, 1 döntetlen) ellen.

„Magas, balkezes srác, aki nem kimondottan az ukrán iskolát képviseli, inkább jön előre és verekszik. Talán nyitott egy kicsit, úgyhogy ezt igyekszem majd kihasználni a 10 menetre tervezett mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy őt is le kell tudnom győzni – fogalmazott Bacskai, aki a felkészüléséről a következőket mondta el.

„Most rövidebb idő állt rendelkezésre, kicsit a pihenőmet is elnyújtottam. De mindent összevetve, jól sikerült a felkészülésem, amit igyekszem majd Semernin ellen is bizonyítani" – nyilatkozta a hatodik mérkőzésére készülő bokszoló, aki örül, hogy a határon túl is megmutathatja tudását.

„Amatőrként a mérkőzéseim többségét külföldön vívtam, ezért úgy érzem, nem lehetnek ismeretlen érzéseim ezzel kapcsolatban. Biztos egy kicsit más lesz az erdélyi bokszgála, mint az eddigi profi fellépéseim, de szerintem sok magyar lesz a lelátókon, akik nekem szurkolnak, valamint igyekszem olyan teljesítményt nyújtani, amivel a semleges közönség szimpátiáját is kivívhatom.

A ringbe lépő román ökölvívók között köszönthetünk a mind a hét profi meccsét megnyerő cirkálósúlyú Cezar Juratoni-t, valamint a váltósúlyú Flavius Biea-t is. Utóbbi egyébként vendégként ott volt a Felix Promotion februári rendezvényén, már csak azért is, mivel régóta baráti kapcsolatot ápol Bacskai Balázzsal.

A Felix Promotion International idei második gáláját Magyarországon a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza, míg a romániai sportszerető közönség a DigiSport Romania adón követheti figyelemmel az eseményeket. További információért kattintsanak a www.felixpromotion.com honlapra, valamint az exkluzív videós tartalmakért csatlakozzanak az iroda Facebook-oldalához.