Senkinek nevezte Babos Tímeát a korábbi világelső

Hiába kezdett kiválóan (6-3, 2-0) Babos Tímea a volt világelső spanyol Garbine Muguruza ellen a Monterrey-ben zajló 250 ezer dollár összdíjazású keménypályás női tenisztorna döntőjében, Muguruza végül fordítani tudott és megnyerte a vasárnapi mérkőzést. Babos remek kezdése mindenesetre látványosan kiborította a kétszeres Grand Slam-győztes spanyolt, aki senkinek nevezte a magyar riválisát.

A második játszmában egy térfelcserénél Muguruza edzői segítséget kapott Sam Sumyktól, aki azt kérdezte, hogy valamiért mérges-e a játékos. A spanyol válaszai nem mindenhol hallatszanak tisztán a háttérzajtól, de az jól kiérthető, hogy miután leszögezi, hogy nem dühös, az ex-világelső Babosra utalva azt is kijelenti, hogy "she's a nobody", azaz "ő egy senki" – talált rá a videóra és számol be a hosszabbitas.hu.

A döntő későbbi győztese ezt követően is csak üveges tekintettel bámul előre, és durcásan hajtogatja, Babosról, hogy "ő egy senki, egy kibaszott senki" (ez 47:02-nél hallható a videóban). A szünet végén pedig a meccs kommentátora is elnézést kér azért, amiért a nem megfelelő nyelvezet esetleg a nézők számára is kiérthető volt a közvetítésben.

Érdekes, hogy idén ez már a második hasonló eset, amelynek Babos Tímea a szenvedő alanya: a januári Australian Open első körében a vereséget szintén nehezen viselő Coco Vandeweghe nem tudott féket tenni a nyelvére, amit 10 ezer dolláros pénzbüntetéssel honorált a WTA.