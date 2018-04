Négyből négy aranyérmet nyert Veres Roland az olaszországi Pointfighting Cup elnevezésű rangos kick-box viadalon. A nagyszerű eredménnyel a Halker-Király Team csupán 19 esztendős klasszisa még mindig veretlen az idén a pointfighting szabályrendszerben, és remek formában várja az év egyik legnagyobb megmérettetését, a májusi budapesti Világkupát.

A tavalyi budapesti világbajnokságon is négy elsőséget szerzett sportoló a milánói megmérettetésen – ahol a kick-box szabályrendszerei közül a pointfighting szakágban rendeztek küzdelmeket – két súlycsoportban (57 és 63 kg) is diadalmaskodni tudott. Emellett megnyerte a súlycsoportok győztesei számára kiírt, Grand Champion elnevezésű kategóriát is. Utolsó mérkőzésén Veres Roland a súlycsoport nélküli, nyílt versenyszám győztesével csapott össze a mindent eldöntő, úgynevezett The One trófeáért: itt 57 kilós létére négy ponttal legyőzte a 89 kg-os amerikai Cooke-ot.

A nőknél Nagy Henrietta is négy érmet nyert: a +70 kg-ban és a női Grand Champion kategóriában az első, a 70 kiló alatti súlycsoportban és a női The One-ban pedig a második helyen végzett.

A felnőtteknél összességében hat első, három második és kilenc harmadik hellyel zártak a magyarok.

Pointfighting Cup, Milánó, a felnőtt magyar érmesek:

Férfiak:

57 kg: 1. Veres Roland, 3. Hegedűs Botond

63 kg: 1. Veres Roland

84 kg: 3. Veres Alex

89 kg: 3. Rohonczi Jenő

94 kg: 3. Rohonczi Jenő

Grand Champion: 1. Veres Roland

Nyílt kategória: 2. Veres Alex

The One: 1. Veres Roland

Nők:

60 kg: 3. Busa Andrea

65 kg: 3. Busa Andrea

70 kg: 2. Nagy Henrietta

+70 kg: 1. Nagy Henrietta, 3. Kádas Adrienn

Grand Champion: 1. Nagy Henrietta

Nyílt kategória: 3. Busa Andrea

The One: 2. Nagy Henrietta