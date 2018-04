Kis fricska a sakkvilágbajnoknak a kihívó sikere

Az amerikai Fabiano Caruana újabb nagy sikert ért el. A 25 éves sakkozót a berlini világbajnok-jelölti döntő megnyerése után Baden-Badenben is tornagyőztesként ünnepelték. Az 5. GRENKE Chess Classic viadalon a világbajnoki kihívó a norvég világbajnok Magnus Carlsent egy ponttal megelőzve végzett az élen. Megőrizte veretlenségét, 13,5 Élő-pontot is gyűjtve a virtuális világranglistán már a második. A világbajnok és kihívója legközelebb a május végén kezdődő stavangeri szuperversenyen méri össze erejét.

A német sakkozás fellegvárában, Baden-Badenben Fabiano Caruana pályafutása egyik legértékesebb tornagyőzelmét érte el. Új szerepkörében, világbajnoki kihívóként Magnus Carlsent egy ponttal megelőzve nyerte meg az év harmadik szuperversenyét. Négy hónap alatt harmadszor ünnepelték győztesként. Tavaly decemberben Londonban a Grand Chess Tour 2017 befejező tornáján diadalmaskodott, Berlinben megnyerte a világbajnok-jelölti döntőt.

A német üdülőhelyen negyedszer játszott a hagyományos GRENKE Chess Classic viadalon, két második hely után a győztesnek járó trófeával gazdagodott gyűjteménye. A végeredmény szempontjából döntőnek bizonyult az első fordulóban a norvég világelsővel vívott presztízsrangadója. A sötéttel játszó Carlsen többször is nyerőesélyt hagyott ki, Caruana időzavarban is megtalálta a parti megmentéséhez vezető folytatást. Az amerikai sakkozó a viadal hatodik körében nehéz perceket élt át a kínai ex-világbajnoknővel, Hou Ji-fannak vívott csatájában is. A tavalyi torna első fordulójának nagy szenzációja volt a kínai nagymesternő győzelme Caruana ellen, és kevés hiányzott az újabb meglepetéshez. Hou Ji-fan sötéttel az orosz huszárjátékot játszotta meg, Caruanát kedvenc fegyverével szembesítette. A nyitásban a világbajnoki kihívó nem jeleskedett, a lebonyolítást követően hátrányos végjátékban kellett védekeznie. A női világranglistát fölényesen vezető exvilágbajnoknő huszárja erősebb volt riválisa futójánál, gyalogot is nyert, királyával betört a világos állásba. A kritikus pillanatban azonban a feladványszerű nyerést nem látta, kétszer is kihagyta a győzelemhez vezető folytatást.

Hou Ji-fan 64...a5-tel folytatta. Nyerhetett volna a 64...Kd2! 65.Fxa6 (65.Fa8 Hd3+!! 66.Kb1 (66.cxd3 d4! 67.cxd4 c3+ 68.Kb3 c2) 66...He1 67.Fxd5 Hxc2 68.a4 b4 69.Fe4 Ha3+ 70.Ka2 bxc3 71.Kxa3 a5) 65...Hd3+!! 66.cxd3 d4 67.cxd4 c3+ 68.Kb3 c2 változatokban. Világos kiszolgáltatott helyzetét jól mutatja a második elpuskázott lehetőség, a nyerés már jóval komplikáltabb volt két lépéssel később. A csata 98 lépés után fejeződött be pontosztozkodással.

Fabiano Caruana a negyedik fordulótól a hatodikig holtversenyben állt az élen. A hetedik körben sötéttel nyert rangadót a francia Maxime Vachier-Lagrave ellen, s már egyedül vezette a versenyfutást. A befejező fordulóban a játszmáig még veretlen orosz Nyikita Vityjugovra mért vereséget. Caruanához hasonlóan Magnus Carlsen is megőrizte veretlenségét, de csak két partit tudott megnyerni, Hou Ji-fan és az azerbajdzsáni Arkadij Naiditsch kényszerült feladásra. Caruana négy győzelméből hármat sötéttel ért el, Vachier-Lagrave és Vityjugov mellett a német Georg Meier ellen, világossal Naiditschot győzte le.

A tornán az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand és az exvilágbajnoknő Hou Ji-fan nyeretlen maradt.

Az 5. GRENKE Chess Classic végeredménye:

1.Fabiano Caruana (amerikai, 2784) 6,5

2. Magnus Carlsen (norvég, 2843) 5,5

3-5. Nyikita Vityjugov (orosz, 2735), Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2789) és

Levon Aronjan (örmény, 2794) 5

6. Matthias Bluebaum (német, 2631) 4,5

7-9. Viswanathan Anand (indiai, 2776), Hou Ji-fan (kínai, 2654) és Arkadij Naiditsch

(azerbajdzsáni, 2701) 3,5

10. Georg Meier (német, 2648) 3

Az Élő-pontszámok változásai:

Fabiano Caruana + 13,5, Magnus Carlsen – 4,3, Levon Aronjan – 3, Nyikita Vityjugov

Maxime + 5,2, Maxime Vachier-Lagrace - 1, Matthias Bluebaum + 14,4, Viswanathan

Anand – 15,6, Hou Ji-fan + 0,8, Arkadij Naiditsch - 4,2, Georg Meier – 2,4

A virtuális világranglista élcsoportja:

1.Magnus Carlsen (norvég) 2838,7 (- 4,3)

2. Fabiano Caruana (amerikai) 2817,5 (+ 13,5)

3. Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni) 2814

4. Vlagyimir Kramnyik (orosz) 2782

5. Maxime Vachier-Lagrave (francia) 2789,2 (+ 0,2)

6. Hikaru Nakamura (amerikai) 2787

7. Wesley So (amerikai) 2786

8. Ding Liren (amerikai) 2778

9. Szergej Karjakin (orosz) 2778

10. Anish Giri (holland) 2777

11. Alekszandr Griscsuk (orosz) 2766

12. Levon Aronjan (örmény) 2764 (- 3)

13. Viswanathan Anand (indiai) 2760,4 (- 15,6)

Fabiano Caruana nem sokáig ülhet a babérjakin, április 18-tól St. Louisban az amerikai bajnokságon játszik. Két legnagyobb riválisa Hikaru Nakamura és Wesley So lesz, utóbbi címvédőként szerepel, Caruana egy évvel korábban győzött. A díjalap 194 ezer dollár, a győztes 50 ezret nyer, a bajnoki címet holtverseny esetén rájátszás döntené el. A korábbi évekhez hasonlóan különdíjat, 64 ezer dollárt nyerne az a sakkozó, aki száz százalékot érne el, de erre igen kevés az esély a 12 fős mezőnyben.

A világbajnok Magnus Carlsen a Samkirban április 18-án kezdődő Vugar Gasimov emlékversenyen vesz részt. Ötödször rendezik meg a tornát, amellyel a 27 éves korában elhunyt azeri sakkozóra emlékeznek. A háromszoros bajnok 2009-ben a csapat Európa-bajnokságon aranyérmes, két évvel később az ezüstérmes válogatott tagja volt, négyszer sakkolimpián is szerepelt, 2008-ban, Drezdában az ezüstérmes csapatban játszott. Gasimov élvezetes, bonyodalmakat kedvelő, azokra törő sakkot játszott. A Tata Steel Chess 2012 szuperverseny volt az azeri sakkozás egyik nagy csillaga pályafutásának utolsó tornája, két év múlva halt meg.

Carlsen 2014-ben Caruana előtt nyerte meg az első emlékversenyt, egy év múlva megismételte sikerét, Viswanathan Anand és Caruana végzett még dobogós helyen. 2016-ban rájátszásban dőlt el az első hely sorsa, Sahriyar Mamedgyarov legyőzte Caruanát, idén is az azerbajdzsáni nagymester játszik címvédőként. Az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik, a holland Anish Giri, a kínai Ding Liren, az orosz Szergej Karjakin, a bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalov fogadta el a meghívást, az azerbajdzsáni Tejmur Radzsabov és Rauf Mamedov játszik még a nagy érdeklődéssel várt tornán.