Nagy durranás lesz a Felix Promotion első erdélyi gálája

A sikeres budakalászi évnyitó után ezúttal már Felix Promotion International néven első ízben rendez gálát Erdélyben a vezető magyar profi boksz istálló. Április 13-án Nagyváradon a legjobb magyar ökölvívók közül Bacskai Balázs, a visszatérő Tóth Tamás és a debütáló Hegyi Barnabás lépnek szorítóba. Emellett kiváló román sportolók is megmérettetik magukat. A gálát ezúttal is élőben sugározza az M4 Sport (péntek 21:45-től).

Habár a Felix Promotion fennállása során rendezett már gálát Svájcban, Monacóban és első külföldi szervezetként Dubajban is, mégis az erdélyi bemutatkozás lesz talán a legkülönlegesebb. Április 13-án, pénteken a magyar határhoz közeli Nagyváradon (Oradea) szurkolhatnak majd a helyi bokszkedvelők, egy hamisítatlan Felix-gálán: a nagyszerű bokszolók és a remek összecsapások mellett a kiváló rendezés és hangulat is garantált.

Minderről pedig, természetesen, a ringbe lépő sportolók hivatottak tenni, akik a magyar és a román profik legjobbjait képviselik. Lesz közöttük amatőr Európa-, sőt világbajnok is, profi Európa-bajnok, és számtalan igazi harcos. De lássuk akkor a kínálatot!

Magyar részről ringbe lép az amatőrként Európa-bajnok, olimpikon Bacskai Balázs, aki a profik között még veretlen (5-0), és ezen az ukrán Dmitro Szemernyin elleni főmérkőzés után sem szeretne változtatni.

„Magas, balkezes srác, aki nem kimondottan az ukrán iskolát képviseli, inkább jön előre és verekszik. Talán nyitott egy kicsit, úgyhogy ezt igyekszem majd kihasználni a 10 menetre tervezett mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy őt is le kell tudnom győzni" – fogalmazott Bacskai, aki a felkészüléséről elmondta, hogy ezúttal hosszabb pihenőt engedélyezett magának, de ez nem volt akadálya, hogy tökéletesen felkészüljön a mérkőzésre. A külföldi helyszín nem fogja zavarni, hiszen amatőrként a világ számtalan szegletében ringbe lépett már, Erdélyben pedig joggal számíthat a magyar szurkolók támogatására is. Igyekszem olyan teljesítményt nyújtani, amivel a semleges közönség szimpátiáját is kivívhatom - tette még hozzá.

A semleges közönséget rendszerint „kilóra szokta megvenni" Tóth Tamás, alias Barbár. A korábbi cirkálósúlyú magyar bajnok a Szellő Imre elleni vereség után közel egy év kihagyást követően lép újra kötelek közé. A szurkolók pedig egyszerre láthatják majd a régi, soha meg nem alkuvó harcost, és egy új, valóban bokszoló bokszolót.

„Az utolsó mérkőzésem óta szakmailag minden, a körülmények és az edzőm is, megváltozott körülöttem, mégpedig pozitív irányba. Jelenleg több szakemberrel készülök, nem csak Pintye Szabolccsal (korábbi kiváló bokszoló, ugyancsak profi magyar bajnok). Rigó Balázs, Béni Miklós és Treuer Gábor is rengeteget tesznek hozzá a bunyómhoz technikailag, de természetesen ügyelünk arra, hogy az erőnléti és kondicionális szintem a régi megmaradjon. Hatalmas motiváció nekem, hogy sok impulzus ér minden egyes edzésen" – fogalmazott Tóth, aki a szokásos, már-már meglepő nyíltsággal beszélt korábbi önmagáról.

Ha visszatekintek az eddigi ökölvívó karrieremre, nyugodtan kijelenthetem, hogy mindent „boksz" nélkül értem el. Harcosként mentem a szorítóba, és nem ökölvívóként, de úgy gondolom, hogy harcosként komoly dolgokat vittem véghez. Tudok én bokszolni, de nem bokszoltam, mert nem azt kérték tőlem. Most szabadságot kaptam, és szeretném megmutatni, hogy ugyanazzal a makacssággal és szívóssággal, de sokkal komolyabb szakmai színvonalon is tudok eredményesen bokszolni!

Ha ez így lesz, abból Barbár és a nézők is csak jól jöhetnek ki!

Nagy nap lesz április 13. egy fiatalember, Hegyi Barnabás számára is. A Felix Promotion legfrissebb igazolása Nagyváradon debütál a profik között. A 24 éves középsúlyú bunyós amatőrként volt magyar bajnok, de a stílusa kezdettől fogva a profik közé predesztinálta.

„Sokan mondták már korábban is, hogy a profi boksz jobban fog feküdni, főleg az agresszív, közelharcos stílusom miatt. Úgy gondolom, hogy vannak olyan ellenfelek, akikkel az amatőrök között nagy csatában, három menetben még ide-oda meccset bokszoltam, viszont a profik között már sikerülhet felőrölni őket. Szeretnék látványos, jó mérkőzésen bemutatkozni Nagyváradon – jelentette ki a 24 esztendős székesfehérvári bokszoló.

A gálán a magyar bunyósok mellett nagyszerű román ökölvívók is kesztyűt húznak majd. A helyi erők közül a korábbi amatőr világbajnok, váltósúlyú Flavius Biea (12 győzelem, 1 vereség), illetve az eddig mind a hét profi meccsét megnyerő, cirkálósúlyú Cezar Juratoni a két húzónév.

A Felix Promotion International második idei gáláját Magyarországon a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza majd élőben 21:45-től, míg a romániai sportszerető közönség a DigiSport Romania adón követheti figyelemmel az eseményeket. Ennek megfelelően az április 13-i rendezvény mindkét ország sportrajongóihoz biztosan eljut.