Visszavonul az olimpiai ezüstérmes úszó

24 évesen visszavonul az élsporttól Daniel Wallace brit úszó, aki 2016-ban a riói olimpián ezüstérmet, egy évvel korábban a kazanyi világbajnokságon pedig aranyérmet nyert a 4x200 méteres férfi gyorsváltó tagjaként.

A skót úszó a Brit Nemzetközösségi Játékokon nyert két éremmel a nyakában jelentette be döntését, amit már az ausztráliai Gold Coaston zajló verseny előtt három hónappal meghozott. A 25. születésnapját április 14-én ünneplő úszó 2015-ben a kazanyi világbajnokságon tagja volt a 4x200 méteres gyorsváltót megnyerő brit csapatnak, amelyik egy évvel később a riói olimpián ezüstérmet nyert.

"Tudtam, hogy ez a verseny már nem a teljesítményről fog szólni, fejben már valami egészen másra készültem. A sportban már mindent elértem, amit szerettem volna, úgyhogy csak az voltam a célom, hogy kiélvezzem az utolsó pillanatokat, és az utolsó versenyt, amikor Skóciát képviselhetem" – idézi a Gold Coaston a 4x100-as és a 4x200-as gyorsváltóval is bronzérmet Wallace-t az Insidethegames.org oldal. – Fiatal vagyok, és úgy érzem, hogy még rengeteg dolgot csinálhatok az életben. Szeretnék továbbra is a sportban maradni, de szívesen kipróbálnám magam más területeken is, kíváncsi vagyok, mire elég a tehetségem. Biztos, hogy nagyon fog hiányozni az úszás, meg a döntők semmivel össze nem hasonlítható érzése. De tisztán látva elmondhatom: sokkal többet értem el, mint azt valaha is álmondni mertem.

Wallace szavai rímelnek egy másik, ugyancsak napokban visszavonult bajnok gondolataira: a 28 évesen visszavonult olimpiai bajnok mellúszó, Gyurta Dániel szintén úgy érzi, hogy mindent elért, és ő is új kihívásokat keres, miközben a sportág közelében marad.