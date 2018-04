A 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna 3. napján Rafael Nadal és Marin Cilic olyan kemény edzőmeccset játszott, hogy a 2. kiemelt horvát térde megsérült. Novak Djokovic őszintén vallott a válásáról Andre Agassival, de a régi-új edzőjéről is szívesen beszélt.

Bő hat hét múlva kezdődik a szezon második Grand Slam-tornája, a Roland Garros. Különösen az európai játékosok számára ez az egyik legsűrűbb és legfontosabb szakasza az idénynek. A salakos erőpróbák hagyományos időszaka, ami három ATP 1000-es és egy 500-as tornát is tartalmaz. Aki gyengébben kezdte az évet ilyenkor próbálkozhat a felzárkózással (például Nadal és Djokovic), de manapság már nincsenek salakspecialisták, mint a 70-es, 80-as, 90-es években. Bár nem annyira jelentős a különbség a különböző pályaborítások között, mégis több mint tíz éve van egy királya a műfajnak. A koronájára egyetlen trónkövetelő volt veszélyes, de rá majd kicsit később visszatérünk.

Az április és a május (egészen június elejéig, a Roland Garros), gyakorlatilag 2005 óta Rafael Nadalról szól a teniszben. Ebben a két hónapban nyerte a legtöbb mérkőzést, a legtöbb serleget. A Monte-Carlo, Barcelona, Hamburg, Madrid, Róma, Párizs állomásokon 2005 óta 310 mérkőzést játszott és 291-et megnyert. A 19 elvesztett meccséből hetet Novak Djokovic ellen bukott, aki Monte-Carlóban, Madridban, Rómában és Párizsban is le tudta győzni legalább egyszer – igaz, összesítésben még így is Nadal vezet salakon 15-7-re, de a szerb az egyetlen, aki mindig komoly kihívást, veszélyt jelentett.

Tavaly ilyenkor Rafael Nadal ranglista hetedikként érkezett Monte-Carlóba, de mindenki tudta, hogy a tavasz megint az övé lesz, mert januártól nagy formában játszott, csak Roger Federerrel nem bírt, háromszor kapott ki a svájcitól. 2017-ben 2235 pontot gyűjtött a salakos szezon kezdetéig, most csak 360-nál tart, az idei pontversenyben 45. helyen áll, kettővel előzi őt Fucsovics Márton. Ettől függetlenül az inkább meglepetés lenne, ha a következő hetekben nem dominálna újra.

Kedden délelőtt egyszerre edzett Rafael Nadal és Novak Djokovic, de amíg a spanyol kemény edzőmeccset nyomott Marin Cilic ellen (a horvát be is dobta a törülközőt idő előtt), addig a szerb inkább átmozgatott honfitársával, Viktor Troickival. Persze a belgrádi már hétfőn bemutatkozott, Dusan Lajovicot verte 6:0, 6:1-re.

Novak Djokovicnak 2006 óta először kellett a 32 közé kerülésért pályára lépnie a Monte-Carlo Country Club Masters versenyén. Akkor 18 évesen, újoncként Roger Federerrel sorsolták össze az első fordulóban, és a világelső csak 6:3, 2:6, 6:3-ra tudott nyerni ellene (abban az évben még 64-es volt a főtábla, az első nyolc kiemelt is játszott a 32 közé jutásért.)

A 30 éves Novak Djokovic pont a tavalyi Rolex Monte-Carlo Open után döntött úgy, hogy meneszti a teljes szakmai csapatát és új edzővel dolgozik tovább.

Így került a képbe Andre Agassi, majd az idei évtől, a decemberben visszavonult Radek Stepanek. Mire újra Monacóba jött versenyezni - ahol amúgy a lakhelye is van - minden helyreállt: Agassi és Stepanek távozott, Marian Vajda visszatért. Volt miről mesélnie Novak Djokovicnak az interjúszobában.

Wimbledon óta összesen hat tétmérkőzést játszottam. Érzem, de szerintem kívülről is látszik, hogy meccshiányom van. Gyakorolni és edzőmérkőzést játszani egy dolog. Versenyezni, hivatalos meccsen teniszezni, teljesen más, leginkább mentálisan – kezdte az értékelést a szerb, majd további magyarázattal is szolgált. – Aztán ott van a sérülés és mindaz, ami az elmúlt néhány hónapban történt, a műtét utáni periódus, a várakozás alatti teljesítmény és eredmény Indian Wellsben, Miamiban, amit nem volt könnyű kezelni. Ugyanakkor ez még inkább arra ösztönzött, hogy visszakerüljek arra a szintre, ahol korábban voltam."

„Hiányzott Marian és úgy érzem, én is hiányoztam neki. kölcsönösen jól éreztük magunkat az elmúlt tíz napban, amióta újra együtt dolgozunk. Ő jobban ismer engem, mint bárki más, aki valaha is edzett. Ő egy barát, akivel gyakorlatilag minden gondom megoszthatom, a magánéleti kérdéseket is. Mindig ott állt mellettem, ha szükségem volt rá. Kívül belül ismer, tudja, mit kell tennem ahhoz, hogy a lehető legmagasabb szintre jussak a játékban. Nem köteleződtünk el hosszútávra, egyelőre csak megnézzük, hogy megy a közös munka ezen a versenyen."

Nagyon hálás vagyok Andrenak és Radeknek, hogy igyekeztek segíteni nekem, természetesen a jövőben is barátok maradunk, a válás nem befolyásolja a személyes kapcsolatunkat. Indian Wells és Miami után nem tudtam, merre tovább. Nem akartam ebben az átmeneti időszakban bizonytalanságban tartani őket, ezért közösen úgy döntöttünk, az a legjobb nekem, ha most befejezzük. A vállam se volt még annyira jó, mint az utóbbi egy hétben. Talán siettettem a visszatérést, mert annyira akartam már versenyezni. A vállamat ezzel nem veszélyeztettem, de fizikálisan még nem álltam készen, több munka kellett."

Sokat elmond Andreról, mint emberről, hogy végig hivatalos megállapodás, szerződés nélkül dolgozott velem. Őszintén, tisztán, hitelesen segíteni próbált a tanácsaival, azzal, hogy megosztotta velem a saját tapasztalatait. Mindig felnéztem rá emberként és játékosként egyaránt. Elképesztő volt ez a 8-9 hónap vele, rengeteget tanultam tőle a teniszről és úgy általában az életről is, amiért nagyon hálás vagyok neki. Úgy váltunk el, hogy bármikor hívhatom, ha tanácsra van szükségem, vagy csak beszélni szeretnék vele."

„Hiába hagytam ki négy teljes hónapot, amikor tavaly év végén elkezdtem újra dolgozni, sok gyakorlatot nem csinálhattam, mert a könyököm nem gyógyult meg teljesen. A fájdalom mindig ott járt a fejemben és befolyásolta a teljesítményemet, a gondolataimat. Soha nem volt műtétem, ezért sokáig ódzkodtam tőle, próbáltam elkerülni. Aztán rászántam magam, de már elindult az új szezon. Az viszont elképesztő, hogy öt héttel az operáció után újra pályán voltam. Mostanra lettem teljesen fájdalommentes és az elmúlt tíz nap munkája Mariannal nagyon sokat adott, fizikálisan egyre jobb vagyok."