Liuék megkapták Bolttól a beígért pezsgőt

Beváltotta ígéretét Usain Bolt: elküldi a pezsgőt Magyarország első téli olimpiai aranyérmét megszerző férfi gyorskorcsolya váltó tagjainak. A világ leggyorsabb embere még a phjongcshangi téli játékok előtt azt mondta, minden győztesnek pezsgőt küld, aki a védjegyévé vált pózban áll a dobogóra. Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor megcsinálta ezt az eredményhirdetéskor, az erről készült fotót maga Usain Bolt is kommentálta az Instagramon. Most pedig meg is kapták az ígért pezsgőt - árulta el Liu Shaolin Sándor a Rádió1 Balázsék című reggeli műsorában - írja a Blikk.