35 évesen a visszatérésre készül, izmokat növeszt Douchev-Janics Natasa

A győri kajakosokkal Szolnokon edz Douchev-Janics Natasa, miközben férje és kislányuk Párizsban él - írja a Blikk. A háromszoros olimpiai bajnok kajakozó két hétig Szolnokon van, majd egy hetet a francia fővárosban tölt. Elszántan dolgozik, az a célja, hogy kijusson a tokiói olimpiára.

Az első versenye előtt tizennégy nap szegedi felkészülés következik. A rangsoroló versenyen elindulok, meglátjuk, mi lesz. Reményeim szerint a második válogatón, a világbajnokság előtt már képes lehetek olyan teljesítményt nyújtani, amivel – ha nem is olimpiai számban – bekerülhetek a vb-keretbe" - mondta a Blikknek a 35 éves sportoló.

"Izmot kell gyűjteni, mert az utóbbi időben egyre nőiesebb volt már az alakom. Kínában kevesebbet mozogtam, Rio után eléggé kedvemet vesztettem, nem láttam értelmét a versenyzésnek. Most sokat dolgozom az edzőteremben, 60 kilogrammal szériázok, a 110 kilót kinyomom fekve, de ezt felvinném még 115-re, mert a 200 méteres számokhoz kell az energia. Az én stílusom igényli az erőt – folytatta a 19-szeres világ- és Európa-bajnok sportoló, aki nem foglalkozik a rendkívül erős mezőnnyel.

"Csak magamra figyelek, de biztosra veszem, hogy minden viadalon már a középfutamokban óriási küzdelem lesz. Ha nem is jönnek majd eleinte az eredmények, biztosan nem adom fel. A távlati célom, hogy kijussak a tokiói olimpiára."

Egy év kihagyás után, 35 évesen is lehet esélye visszatérni a legjobbak közé Douchev-Janicsnak. "A női mezőnyben nem mérvadó a kor, hiszen Birgit Fischer és Jozefa Idem túl, vagy közel a negyvenhez is a világ élmezőnyében volt, így ha fizikálisan és mentálisan is jól fel tud készülni, akkor lehet esélye jó eredményekre – mondta a lapnak Horváth Gábor, a Honvéd olimpiai bajnok szakosztályvezetője.

