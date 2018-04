Lábak a levegőben, arcok a szőnyegen - fél év múlva birkózó vb Budapesten

183 nap múlva, október 20-án kezdődik a hazai rendezésű birkózó-világbajnokság, amelyre gőzerővel készülnek a versenyzők és a szervezők is. Bacsa Péter, a vb szervezőbizottságának igazgatója szerint a fővárosnak ismét bizonyítania kell a szervezéssel, a versenyzők pedig az oroszországi Európa-bajnoksággal hangolnak a vb-re.

Bacsa Péter szerint Budapestnek ismét be kell bizonyítania, hogy méltó módon meg tud rendezni egy újabb kiemelkedő eseményt. A sportvezető emlékeztetett arra: tavaly augusztusban a francia főváros a 2017-es világbajnokság rendkívül színvonalas megrendezésével nagyon magasra tette a lécet. Nenad Lalovics, a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) elnöke év eleji budapesti látogatásakor mosolyogva említette, hogy Budapesttől még a Párizsban tapasztaltaknál is jobb rendezést, magasabb színvonalú vb-t vár.

Bacsa Péter fontosnak tartotta elmondani, hogy a franciák költségvetése a miénkhez képest legalább 40 százalékkal magasabb volt, de ez nem akadályozhatja meg a magyar rendezőket, hogy teljes mértékben megfeleljenek a rendkívüli elvárásoknak.

„Már jó ideje folyik a még nem túl látványos, de mindenképpen szükséges háttérmunka, a költségvetés összeállítása, a közbeszerzési pályázatok sokszor nem könnyű elkészítése, s megindult a jegyértékesítés is. Eredeti ötletekkel, kreatív gondolkodással és magától értetődően nagyon kemény munkával kell bizonyítani, hogy a Nemzetközi Birkózó Szövetség nem érdemtelenül ítélte oda a rendezési jogot – 2005 és 2013 után harmadszor – Budapestnek. Most már a munka látványosabb része következik. A szervezőknek a vb hibamentes megrendezése mellett nagy figyelmet kell fordítani a kísérő rendezvényekre is, októberben például itt lesz a nemzetközi szövetség kongresszusa és a Hírességek Csarnoka (Hall of Fame) gálaestje is. Budapestre figyel majd a birkózóvilág, több mint 100 ország hozzávetőleg 2000 sportolója, sportvezetője érkezik majd fővárosunkba" – tette hozzá Bacsa Péter, aki a Magyar Birkózó Szövetség ügyvezető alelnöke is egyben.

Sike András, a kötöttfogású birkózók kapitánya szerint bár a vb előtt lesz egy másik világverseny is, az év fő eseményének természetesen az októberi hazai viadal számít.

„Április végén, május elején az oroszországi Kaszpijszk ad otthont az Európa-bajnokságnak. Természetesen egy élsportoló mindig nyerni akar, ez esetünkben is így van, de ebben az évben a formaidőzítésünk mégis a világbajnokságról szól. Felemelő érzés egy válogatott birkózónak, ha hazai környezetben léphet szőnyegre egy világbajnokságon. Ez lebeg a kerettagok szeme előtt" – szögezte le Sike András, akinek vezetésével április 28-án utaznak a kötöttfogásúak a kontinensviadalra.

„A formába hozásra mi már április 18-án elutazunk Vlagyikavkazba, Észak-Oszétia fővárosába. Az olimpiai és világbajnok Maharbek Hadarcev épített ott egy minden igényt kielégítő sportközpontot, amely tavaly lett kész. Vlagyikavkaz és a dagesztáni Kaszpijszk – az Európa-bajnokság helyszíne - között nagyjából 200 kilométer a távolság. Az Eb előtti két hétben tehát Vlagyikavkazban edzőtáborozunk majd, és onnan utazunk autóbusszal Kaszpijszkba" – mondta el Gulyás István, a szabadfogásúak szövetségi kapitánya.

A mindhárom szakág legjobbjait felvonultató birkózó-világbajnokságot október 20-a és 28-a között a Papp László Budapest Sportarénában rendezik meg.