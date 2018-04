Soha nem játszott még magyarországi rendezésű teniszversenyen akkora világsztár, mint a szerb Novak Djokovic, és most sem fog: a korábbi világelső ugyanis a jövő héten Budapest helyett, Barcelonában lép pályára. Az Origo elsőként adott arról hírt, hogy Djokovic szívesen jönne a magyar fővárosba játszani – ezt a szerb Monte Carlóban tartózkodó munkatársunknak is megerősítette csütörtökön, végül azonban mégis a katalánok szabadkártyáját fogadta el. Miért? Részletek és háttér.

Miért lett volna óriási szenzáció, ha a 12-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic Budapestet választja Barcelonával szemben? Nos, a szerb 2011 óta nem indult salakos ATP 250-es versenyen. Csak Dohában játszott ilyen kategóriájú ATP-állomáson az elmúlt 7 évben. Akkor, 2011-ben (és 2010-ben) Belgrádban lépett pályára, gyakorlatilag a saját vállalkozását, versenyét támogatandó. A tavaszi, európai salakos versenynaptár könyörtelenül sűrű: három ATP 1000-es és a Roland Garros, plusz a barcelonai 500-as és még néhány 250-es.

A legjobbak úgy próbálják összerakni a programjukat, hogy a French Openen legyenek csúcsformában, de közben vannak kötelező versenyek, amiket ha kihagynak, akkor azt mással nem pótolhatják és még büntetést is kaphatnak. Az elit ezért csak az ATP 1000-es versenyeken szokott játszani és még esetleg Barcelonában. Egy 250-es viadal rendezőinek minimális az esélyük arra, hogy top tízes játékost csábítsanak a versenyükre. Ez szinte már nem is pénzkérdés, mert egyéb fontosabb szakmai szempontok is meghatározóak a játékosok oldaláról.

Természetesen azért lehet az a pénz, vagy más gazdasági, üzleti érdek amiért elgondolkodik a menedzsment (és meggyőzi a játékost), de az ilyen szenzációhoz inkább a csillagok szerencsés együttállása szükségeltetik. Ez nem jelent mást, mint, hogy egy Novak Djokovic szintű klasszis pont olyan szakaszban van, hogy tétmérkőzésekre van szüksége, úgy érzi, az edzés, az edzőmeccs nem elég. Egy biztos, és ezt korábban is tudtuk, ha Novak Djokovic a szokásos programját követi, akkor szinte elképzelhetetlen, hogy csak pénzzel meggyőzhető lett volna.

Tavaly Andy Murray volt hasonló helyzetben. Akkor ő komfortosabbnak, jobbnak érezte, ha Monte-Carlóból Barcelonába megy. Ott tudta, hogy mi vár rá, Budapest ismeretlen volt, vadonatúj helyszíne az ATP Tournak, ráadásul az időjárás-előrejelzés is a katalán városnak kedvezett (igen, az ilyen szempontok is számítanak, Murray stábja ezt is figyelembe vette).

Budapest aztán sikeresen rendezte meg az első Hungarian Opent, aminek a hírét, a jó tapasztalatokat a játékosok magukkal vitték. Valószínűleg ennek is köszönhető például, hogy Richard Gasquet az idén Budapesten indul. Tavaly Lucas Pouille nyerte a versenyt és biztos, hogy jókat mesélt Davis-kupa csapattársának. Ugyanígy befolyásolhatta volna Novak Djokovic döntését, hogy Budapest közel van Belgrádhoz, több barátja ott van a táblán (Victor Troicki, Györe László), szereti a magyarokat és még soha nem versenyzett Budapesten. Szakmai szempontból pedig fontos lehetett, hogy Barcelonában már a torna egy korábbi szakaszában is könnyen összekerülhet Rafael Nadallal vagy Dominic Thiemmel, amire a pályafutása jelenlegi szakaszában semmi szüksége. Minél több meccset akar játszani, éles helyzetben gyakorolni dolgokat, építeni az önbizalmát. Erre Budapest sokkal alkalmasabbnak tűnt, mint Barcelona.

Természetesen ez az egész nem lehetne téma, ha Budapest, a Magyar Tenisz Szövetség nem lenne házigazdája egy ATP 250-es versenynek. Ezzel együtt, Novak Djokovic indulása óriási ajándék és szenzáció lehetett volna, még akkor is, ha jelenleg nem top tízes. Hozzá hasonló világsztár még soha nem játszott Budapesten hivatalos mérkőzést ranglistapontot adó versenyt.

Mégis miért lett ezúttal is Barcelona a befutó? Ahogy Andy Murray tavalyi döntésében elképzelhető, hogy nem a pénz volt egyedül a meghatározó, úgy most nehéz elképzelni más magyarázatot. A Big4 tagjai nagyon komoly összegeket kaphatnak, ha ATP 250-es versenyen indulnak, de olykor még 500-as viadalokért is. Természetesen az árat sok minden befolyásolja. Djokovic árfolyama valószínűleg esett valamennyit az elmúlt évben, bár Roger Federer, vagy Rafael Nadal értéke akkor sem csökkent, amikor az eredményeik gyengébbek voltak.

Az biztos, hogy egy ATP 250-es viadal nehezen veszi fel a versenyt az anyagiak tekintetében egy 500-as tornával. És itt nem is a hivatalos pénzdíjról van szó, ami máris háromszoros előnyt jelent Barcelona javára. A profi teniszben kőkemény üzleti szabályok vannak, írottak és íratlanok. Valami elindult Budapesten és már az is hatalmas fejlődés, hogy tavaly Andy Murray, az idén Novak Djokovic gondolkodott el azon komolyan, hogy elindul a Hungarian Openen. Remélhetőleg jövőre több jut a magyar szurkolóknak egy néhány órás álmodozásnál és azért így sem lesz gyenge a mezőny Budapesten.