Rafa Nadal kivégezte Dominic Thiemet, pedig az elmúlt két év eredményei alapján a 24 éves osztrák tűnt a legnagyobb riválisának salakon. A világelső spanyol a Rolex Monte-Carlo Masters második negyeddöntő mérkőzésén, 68 perc alatt 6:0, 6:2-re győzött Thiem ellen. Az első meccsen Grigor Dimitrov, a 2. szettet dupla brékhátrányból megfordítva verte a párosban vele indult David Goffint 6:4, 7:6-ra. A szombati elődöntőben a címvédő Nadalra a bolgár Dimitrov vár.

Ha a néhány hét múlva kezdődő Roland Garroson az elődöntőbe Rafael Nadal, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov és David Goffin játszik majd, senki nem fog meglepetésről beszélni. Monte-Carlóban, a sorsolásnak köszönhetően mind a négyen a felső ágra kerültek, így már a negyeddöntőben összejött két rangadó – legalábbis annak indult.

Rafael Nadal azóta nem kapott ki salakon, sőt szettet sem vesztett, hogy a tavalyi római ATP 1000-es negyeddöntőjében Dominic Thiem megszakította a győzelmi sorozatát. A fiatal osztrák viszonylag magabiztosan, de minimum bizakodóan nyilatkozott még csütörtökön, miután jobbnak bizonyult Novak Djokovicnál.

Nadal ellen játszani salakon a legnagyobb kihívás a teniszben. Tovább kell emelnem a játékom színvonalát, de képes vagyok erre és akkor van esélyem"- magyarázta Thiem.

Ehhez képest Nadal 45 perc után 6:0, 3:0-ra vezetett. Tenyeressel akkor gyorsította le az osztrákot, amikor akarta és fonákkal is olyan szögeket ütött, amikre Thiemnek nem volt válasza.

Grigor Dimitrov és David Goffin jó barátok, Monte-Carlóban együtt indultak párosban is. Tavaly ők játszották az ATP Finals döntőjét, amit a bolgár nyert meg (7:5, 4:6, 6:3), és összesítésben is ő áll jobban: a hét találkozójukból hat után örülhetett. Az idén még egyikük sem érte el a tavalyi szintet, de úgy látszik, hogy egyszerre lendültek formába. Dimitrov az idei egyik legjobb teniszét mutatva győzött. A fontos pillanatokban egyértelműen jobb volt, több fegyvere működött hatásosan, mint a belgának, ő játszott bátrabban, agresszívabban. Azért ahhoz Goffin is kellett, hogy a bolgár a 2. játszmát 2:5-ről megfordítsa.