F1-es hangulatban rajtol a kajak-kenu idény

Hatvan ország közel ezer versenyzőjét várják Szegedre, a május 17. és 20. között sorra kerülő gyorsasági kajak-kenu világkupára, amely rendezési és sportszakmai szempontból is a jövő évi, ugyanitt sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság főpróbája lesz.

A magyar szövetség hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a versenyen a Forma-1-es tematika is többször visszaköszön majd a pálya díszítésében és többek közt abban is, hogy a pódiumon, az eredményhirdetések során ezúttal még a pezsgő is fontos szerephez juthat.

Idén elsősorban nem érmekben mérik majd a sikert. A cél az, hogy a szezon végére kialakuljon az a 20-30 fős csapat, amely eséllyel száll harcba jövőre, s megszerzi a maximális kvótaszámot a 2020-as, tokiói olimpiára.

„Nagyon izgalmas szezonunk lesz, hiszen szinte minden hétvégére jut valamilyen Magyar Kajak-Kenu Szövetség által rendezett esemény" – mondta Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke.

A szülési szabadsága után visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok kajakos, Kozák Danuta elárulta: sok sérüléssel és betegséggel küzdött a felkészülése során, s egyelőre még nem tudja, mit tud kihozni az idei esztendőből. Nagy valószínűséggel a május eleji rangsorolón és a vk-n nem indul el, leginkább a későbbi válogatókra készül.

„Nem hiszem, hogy elindulok idén a rangsorolón, próbálom megtalálni magam, sok betegség és sérülés nehezítette a felkészülésemet, remélem, hogy már az első válogatóra oda tudok állni. Egyelőre küzdök magammal és a szervezetemmel. Augusztusban kezdtem el a felkészülést, minden héten volt valami új problémám, szóval nehéz volt ezt megélni. Emellett még ott vannak az anyai teendők is, nem könnyű anyának lenni, ez egy külön foglalkozás, de remélem, hogy jól fel tudok készülni az idén 2019-re" – árulta el Kozák Danuta.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelt támogatásának köszönhetően minden forrás rendelkezésre állt, amelyet igyekeztek maximálisan kihasználni és sok versenyzőt edzőtáboroztatni, ahol így kiváló körülmények között készülhettek a szezonra, miközben itthon március végéig tombolt a tél.

„Akik kiutaztak, azoktól egyértelműen az a visszajelzés jött, hogy jól működött a munka mindkét helyszínen és én is ezt tapasztaltam az edzőtáborokat látogatva. Mentek egymás ellen időre a különböző csapatok, így látták egymást az ellenfelek, de emellett a saját edzésmunkájukat is meg tudták csinálni, a rivalizálásból pedig szerintem jó eredmények fognak születni. Majd május elején, a rangsorolón kiderül, hogy kinek hogy sikerült a felkészülés, de hosszú távon lehet alapozni a dél-afrikai és a portugál helyszínre is" – nyilatkozta a szövetségi kapitány.

A 2018-as idény két fő versenye a júniusi, belgrádi Eb, valamint a portugáliai Montemor-o-Velhóban augusztusban sorra kerülő vb lesz.