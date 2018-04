Új időszámítás kezdődhet a birkózásban a budapesti vb-vel

A magyar birkózó-válogatott tagjai hamarosan megkezdik a küzdelmeket az Eb-n, de számukra az év versenye az októberi világbajnokság lesz, amelyet Budapest rendez meg. Kiss Balázs szerint az Eb jó lehetőség arra, hogy az új szabályokat tesztelhessék, Lőrincz Tamás pedig a hazai vb pozitív hatásait taglalta. Gulyás István szerint ezzel az Eb-vel – a szabálymódosítások miatt – új időszámítás veszi kezdetét a birkózásban.

Kiss Balázs készül a csodára. A 97 kilogrammos kötöttfogású világbajnok hazai rendezésű vb-n már szerzett érmet, ezt idén is megismételné. „A 2013-as világbajnokságon, Budapesten bronzérmes lettem. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy hazai közönség, a szülők, a barátok előtt birkózhattam, és akkor bronzérmet szereztem. Öt évvel ezelőtt egy óriási gödörből tértem vissza. Most is ilyen csodát szeretnék átélni – mondta a magyar klasszis, aki hozzátette: nem sok olyan élsportoló van, akinek megadatik kétszer is az, hogy hazai környezetben szerepeljen.

„Én részese akarok lenni a csodának, és az akkori eredménnyel is megelégednék" – jegyezte meg Kiss Balázs. A világbajnok kitért az április 30-án kezdődő oroszországi Európa-bajnokságra is. „Remek lehetőség arra, hogy az új szabályokat világversenyen tesztelhessük. Többek között a súlycsoportokat határozták meg másképp, és újdonság az is, hogy a mérlegelés az adott versenynap van" – tette hozzá Kiss.

Lőrincz Tamás a sportág szempontjából kulcsfontosságúnak tartja az őszi budapesti világbajnokságot. „Persze ilyenkor minden birkózó a saját felkészülésére koncentrál, és megpróbál majd mindent megtenni a sikerért, de ne feledjük el, hogy ennek a sportágnak a hazai jövőjéért is felelősek vagyunk. Most a figyelem középpontjába kerül a birkózás. Sok szurkolóra, érdeklődőre számítunk, és felemelő érzés ebben a tudatban készülni" – mondta az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok magyar birkózó.

A szabadfogásúak már Vlagyikavkazból jelentkeztek. Gulyás István szövetségi kapitány elmondta, ezzel az Eb-vel új időszámítás kezdődik a sportágban. „Bevezették a verseny napján végrehajtandó mérlegelést. Ilyen utoljára harminc éve volt. A cél az, hogy az európai mezőnyt alaposan feltérképezzük. Ezen a héten még csúcsterhelést kapnak a srácok, majd elutazunk az Eb helyszínére, Kaszpijszkba" – mondta Gulyás István.

A magyar birkózó válogatott huszonegy fővel vesz részt az április 30-án kezdődő Európa-bajnokságon. A kaszpijszki versenyen a kötöttfogású mezőnyben kilenc, a szabadfogásban hét magyar indul, míg a nőknél öt birkózóért szoríthatunk.

A mindhárom szakág legjobbjait felvonultató birkózó-világbajnokságot október 20. és 28. között a Papp László Budapest Sportarénában rendezik meg.