Fucsovics Márton a tenisz könyörtelenségével ismerkedik

A versenyigazgatók rémálma, ami a Hungarian Openen történt a múlt héten: az első négy kiemelt, a címvédő, a ranglistán 14. Lucas Pouille (1.), Richard Gasquet (3.), Damir Dzumhur (2.) és Denis Shapovalov (4.) is már az első mérkőzésén elbukott. A negyeddöntőbe három, egyaránt a selejtezőből indult játékos jutott be és egy szerencsés vesztes lett a győztes. Ráadásul az öt magyarból egy sem tudott meccset nyerni egyéniben. Az európai salakos szezon első 2-3 hete már csak ilyen: szinte bármi megtörténhet. Ezért sem szabad temetői hangulatban értékelni a magyarok, különösen Fucsovics Márton szereplését.

Csalódottak voltak a szurkolók, mert a Hungarian Openen mindhárom hazai teniszező már az első fordulóban kikapott és kiesett (a selejtezőben indultak még játszmát sem nyertek.) Persze, a magyar szurkolók már csak ilyenek, mindig győzelmet várnak, legyen szó teniszről, kézilabdáról, vagy akár úszásról. Alig néhány hete Gyurta Dániel is megfogalmazta az idevágó gondolatait. Mindenki elvárja, hogy Rocky Balboák legyünk, aki a 12. menetben, felszakadt szemmel, vérző orral, már háromszor kiütve feláll, és aztán legyőzi az ellenfelét. Ez az elvárás. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy az a versenyző, aki 23 századmásodperccel a győztes mögött ér a célba és 5. lesz, az ugyanaz a szint, ott nincs különbség."

Félreértések elkerülése végett nem árt hangsúlyozni, hogy semmi gond a magyar szurkolókkal. A világ bármely sportversenyének szervezői boldogan látják a lelátón őket, mert szinte minden sportágban képesek valamit hozzátenni az eseményhez, a hangulathoz. Elég csak a 2009-es svájci jégkorong-világbajnokságra, a tavalyi vizes vb-re, a legutóbbi labdarúgó Eb-re, az elmúlt évek kézilabda BL négyes döntőkre, vagy akár egy kajak-kenu világversenyre emlékezni. Tehát az alábbi írás egyáltalán nem a szurkolók kritikája, egyszerűen csak segíteni próbál nekik eligazodni a profi teniszben.

Az elmúlt egy évben teniszezőink elkényeztettek mindenkit. A legegyszerűbb, ha visszamegyünk 2017 januárjáig, amikor Piros Zsombor megnyerte a juniorok bajnokságát az Australian Openen. Februárban, Pozsonyban győztük le a szlovákokat a Davis-kupában és Babos Tímeáé lett a budapesti WTA-verseny serlege. Áprilisban Fucsovics Márton, a világranglista 154. helyezettjeként, szabadkártyásként nyert a Hungarian Open első fordulójában Mikhail Juzsnyíj ellen. Júliusban, sok év várakozás után újra volt magyar az első százban az ATP-világranglistán. Szeptemberben, a két top negyvenes teniszezővel érkező oroszokat verték Fucsovicsék a világcsoportért a Davis-kupában. Októberben Babos Tímea WTA-világbajnok lett párosban, Fucsovics Márton pedig óriási meccset játszott a bázeli ATP 500-as negyeddöntőjében Marin Cilic ellen (6:7, 7:5, 6:7), aminek köszönhetően visszakerült a top százba és ott is zárta a szezont.

A parádés sorozat januárban is folytatódott. Fucsovics a legjobb 16-ig jutott az Australian Openen, ahol Roger Federer állította meg a Rod Laver Arénában. Ott, ahol pár nappal később Babos Tímea Grand Slam-bajnok lett női párosban. Ne feledkezzünk meg Piros Zsomborról, aki Új-Kaledóniában, egy 75000 dolláros Challengeren a selejtezőből indulva legyőzte a világranglistán 54. Julien Benneteau-t (3:6, 7:5, 6:1.)

Az, hogy nincs kolbászból a kerítés és a valóban gyönyörű sikerek ellenére elég vékony jégen járunk, sebezhetőek vagyunk már februárban kiderült. Persze, aki addig is reálisan látta a helyzetet nem kezdte el kongatni a vészharangot, amikor nem sikerült legyőzni a belgákat a Davis-kupában, Fucsovics Márton kikapott egy 17 éves fiútól a budapesti Challenger elődöntőjében, Babos Tímea pedig a 2. fordulóban búcsúzott címvédőként Hungarian Ladies Openen.

Nézzük most a jelenlegi legjobb magyar férfi teniszezőt kicsit közelebbről. Fucsovics Márton nem Rafael Nadal.A legfontosabb talán, hogy még mindig újonc az elitben. A 2018-as szezont úgy kezdte, hogy addigi pályafutása során tour szinten 42 mérkőzésből 22-t nyert meg (amiből 15-öt a Davis-kupában ért el), miközben annak a klubnak a tagjai, ahova bekerült már több száz ilyen meccsen vannak túl. Edzője, Sávolt Attila nem véletlenül és nem is túlzott óvatosságból vagy kishitűségből figyelmeztetett arra tavaly ősz óta mindenkit, hogy törvényszerűen jön majd egy kevésbé sikeres szakasz, ami gyakorlatilag elkerülhetetlen. Arra kell figyelni, hogy a felfelé ívelő rész a lehető legtovább tartson, a vereségszéria pedig ne okozzon pánikot, túlzott visszaesést. Fucsovics Márton immár hétről hétre "BL-főtáblán focizik". Képes legyőzni egy Sam Querrey-t, megszorongatni Marin Cilicet, de ki is kaphat viszonylag ismeretlen harcosoktól. Ez az igazság, ezt kell elfogadni. Ha kikap Yannick Madentől, abból nem következik, hogy rosszabb teniszező lett, nem edz annyira keményen, mint a sikerei idején.

A számok, a tények: Fucsovics Márton azóta, hogy megállította őt Roger Federer mindössze egyetlen meccset tudott nyerni tour-szinten, miközben hatszor vesztesen hagyta el a pályát. Árnyalja a képet, hogy indult két Challengeren, így összességében 7 győzelem, 8 vereség volt a mérlege Melbourne óta, Budapest előtt. Az már inkább fájdalmas, hogy a legutóbbi öt találkozóját elbukta és sorozatban négyszer búcsúzott az első fordulóban. Ez azért is veszélyes, mert a játékos könnyen bekerül egy lefelé tartó spirálba. A vereségek, a kudarcok nem építik az önbizalmát, sőt, egyre inkább egy 22-es csapdájába taszítják a sportolót.

Hosszan lehetne sorolni a példákat, amikor kiváló teniszezők nem tudtak meccset nyerni, de nem azért, mert lazítottak, nem akartak, vagy éppen sérültek voltak. Egyszerűen minimális a különbség a top százban, de akár 150-ig is elmehetünk, elég egy szerencsétlenebb sorsolás, 1-2 pechesebb meccs, vagy egyszerűen bele lehet szaladni egy nagyszerű napot kifogó ellenfélbe, vagy olyanba, akinek a stílusa nem fekszik az adott borításon.

A korábbi világelső, kétszeres Grand Slam-bajnok Jevgenyíj Kafelnyikov 1995-ben sorozatban hat mérkőzést vesztett el tavasszal, majd a Roland Garroson az elődöntőig menetelt (a következő évben meg is nyerte.) Kristina Mladenovic tavaly szenzációsan szerepelt a szezon első felében, bekerült a top tízbe, de július végétől, fél éven át képtelen volt meccset nyerni, 14-szer kapott ki sorozatban. Aztán Babos Tímeával győzött az Australian Openen párosban és az segített neki az egyesben is. Sloane Stephens a semmiből jutott a csúcsra a 2017-es US Openen, majd nyolc mérkőzést vesztett megszakítás nélkül. Sokáig lehetne sorolni a hasonló példákat.

Akár még azt is mondhatnánk, hogy minden statisztika, teniszes törvényszerűség ellenére is több mint bosszantó Fucsovicsnak a világranglistán 134. Yannick Maden elleni veresége. Szett és brékelőny, hazai pálya. Óriási lehetőség. A 28 éves német valószínűleg nem véletlenül nyert mindössze egy ATP-mérkőzést korábban és torpant meg a 128. helyen a ranglistán. Igaz, Fucsovics ellen kellemetlenül stabilan, pontosan, okosan teniszezett, de egy tavaly szeptemberi Fucsovics letolta volna a pályáról. Hogy mennyire minden megtörténhet ma már a férfiaknál is: Maden, csütörtökön 6:1, 6:3-ra verte azt a Maximilian Marterert, aki áprilisban, Miamiban Fucsovics Mártont búcsúztatta (6:4, 6:4.) A pillanatnyi forma, a körülményekhez (időjárás, pálya, labda) való alkalmazkodás meghatározó. Az a Martin Klizan, akit Fucsovics Márton tavaly februárban legyőzött a Davis-kupában (akkor 36. volt a szlovák a ranglistán), most 140.-ként negyeddöntős volt Barcelonában, mert Novak Djokovic után Feliciano Lopeznél is jobbnak bizonyult. Ilyen példákat is reggelig lehetne sorolni. Azt is mondhatnánk, mit akar bárki is számonkérni Fucsovics Mártonon, amikor az első négy kiemelt, hozzá hasonlóan már az első meccsén kikapott a Kopaszi-gáton.