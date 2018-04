Rafael Nadal megállíthatatlan, Barcelonát is újra bevette

Rafael Nadal Monte-Carlo után Barcelonában is megállíthatatlannak bizonyult. Az áprilisi visszatérése óta 12 mérkőzést nyert sorozatban játszmavesztés nélkül. Elődöntőbe juttatta a spanyol Davis-kupa-csapatot, majd 11. alkalommal is elhódította a serleget Monte-Carlóban és Barcelonában is. Az 1899-ben alapított Real Club de Tenis stadionjában (ami az ő nevét viseli) 6:2, 6:1-re győzte le Sztefanosz Cicipaszt, amiért 501700 eurós csekket kapott a trófea mellé és megőrizte a koronáját, továbbra is ő vezeti a világranglistát. Egyetlen kérdés maradt, képes lehet-e bárki megállítani a 31 éves salakkirályt?

Rafael Nadal 18 éves volt, amikor először döntőt játszott Barcelonában, 2005 óta az idei már a 11. fináléja volt a katalán város királyi klubjában. Soha nem vesztett döntőt. Az elmúlt 13 évben senkinek nem sikerült olyan fiatalon eljutnia a győzelem kapujába Barcelonában, mint neki. Ebből a szempontból is érdekesnek ígérkezett, hogy a címvédő, az itteni ATP 500-as versenyt tízszer már megnyert Nadal ezúttal egy 19 éves trónkövetelővel találkozott a döntőben. Sztefanosz Cicipasz jelenleg még négy hellyel Fucsovics Márton mögött található a világranglistán, de hétfőtől már a top 50 tagja lesz. Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, hogy érzékeljük, milyen klubnak a tagja a legjobb magyar, és mennyire minimális a különbség a top százban.

Csak egy biztos pont létezik, egy valaki emelkedik ki a mezőnyből: Rafael Nadal. Amúgy szinte bármi megtörténhet, például az, hogy a budapesti ATP 250-s torna döntőjét egy szerencsés vesztes (a selejtezőben egyszer már kikapott) olasz és egy salakspecialistának jóindulattal sem nevezhető, a világranglistán 93. ausztrál játssza. A kitérő után térjünk vissza Barcelonába.Kis túlzással azt is állíthatnánk, hogy ez a hét nem Rafael Nadalról szólt.Hiába javította meg minden mérkőzésével a saját rekordját és nyerte már a 400. meccsét salakon, Cicipasz menetelése izgalmasabb történet. A mallorcai ugyanis olyan szinten uralja a teniszt ezekben a hetekben, hónapokban, hogy hiába lenyűgöző a teljesítménye, kicsit kezd unalmassá válni a verseny.

Rafael Nadal tudott 81 mérkőzésen győzni megszakítás nélkül salakon (2005 áprilisától 2007 májusáig), de még akkor sem produkált olyat, hogy sorozatban 44 szettet nyer. Most így érkezett a döntőbe, a léc csak egyszer rezgett, amikor a Novak Djokovicot búcsúztató Martin Klizan ellen a pénteki negyeddöntőben a 6:0-s első szett után a másodikban három játszmalabdája is volt a szlováknak.Egészen elképesztőek a számok Nadal neve mellett.A vasárnapi már a 113. döntője volt az ATP World Touron és a 77. serlegéért küzdött. A tavaly májusi, római negyeddöntő óta nem vesztett meccset salakon.

A már több mint tehetség Cicipasz jól kezdte a döntőt, semmire hozta az adogatását, tehát nehéz lenne azt állítani, hogy megilletődötten, idegesen lépett pályára. Igaz, az 1:0-ból elég gyorsan 1:5 lett, mindössze hat pontot csinált a következő öt gémben.

Rafael Nadal harmadik hete tart erődemonstrációt, nem lazít, nem enged ki, nem kegyelmez. Dominic Thiemnek és David Goffinnek is kiosztott egy-egy 6:0-s szettet az elmúlt napokban. Talán nem véletlen, hogy pont az osztráknak és a belgának:tavaly ők szorongatták a leginkább és most is tőlük várták, hogy a legkeményebb kihívást jelentik majd a spanyolnak.

Nos, a sorsát szegény Cicipasz sem kerülhette el, bár élete eddigi legsikeresebb hetét produkálta, jobbnak bizonyult Dominic Thiemnél és Pablo Carreno Bustánál is a héten, játszmavesztés nélkül jutott el a döntőig, de ott csak annak örülhetett, hogy nem kapott 6:0-s szettet.