Carlsen harmadszor a Gasimov emlékverseny győztese

Samkirban a norvég világbajnok Magnus Carlsen elsőségével fejeződött be az 5. Vugar Gasimov emlékverseny. A világelsőt harmadszor ünnepelték tornagyőztesként, 2014-ben és 2015-ben is a bajnoki trófeát vehette át. Carlsen veretlenül lett első, fél ponttal előzte meg a kínai Ding Lirent, a harmadik helyen az orosz Szergej Karjakin végzett. A Budapesti Tavaszi Fesztivál Szabó László emlékversenyén nagy meglepetésre a rajtlistán csak tizenegyedik észt Kaido Külaots rajt-cél győzelmet aratott.

A gazdag történelmi múltjáról híres Samkirban rendezték meg az év negyedik szuperversenyét, amellyel az azeri sakkozás egyik nagy csillagára, a 27 éves korában elhunyt Vugar Gasimovra emlékeztek. A háromszoros azeri bajnok 2009-ben a csapat Európa-bajnokságon aranyérmes, két évvel később az ezüstérmes válogatott tagja volt, négyszer sakkolimpián is szerepelt, 2008-ban Drezdában az ezüstérmes csapatban játszott. Gasimov élvezetes, bonyodalmakat kedvelő, azokra törő sakkot játszott, nagyon népszerű volt riválisai körében, ennek is tudható be, hogy a hagyományos emlékversenyen a sakkvilág legjobbjai játszanak.

Az idei viadalt a világbajnok Magnus Carlsen részvétele is fémjelezte, aki kétszeres győztesként játszott. Az utolsó két versenyen Carlsen távollétében az azeriek legjobbja, Sahriyar Mamedgyarov diadalmaskodott. A szervezők abban bíztak, hogy a berlini világbajnok-jelölti döntőben holtversenyben másodikként végzett nagymesterük megszoríthatja a világelsőt. Az utolsó pillanatban fáradtságra, kimerültségre hivatkozva lemondta szereplését az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik, a lengyel Radoslaw Wojtaszek vállalta a „beugró" szerepét.

Az emlékverseny első három fordulójában csak döntetlenek születtek, a kiegyenlített erők küzdelmében a sakkozók nem vállaltak kockázatot. A remiszériát a negyedik körben a torna doyenje, a 43 éves bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalov szakította meg, kalandos játszmában Mamedgyarovra mért vereséget. Az ötödik játéknapon Topalov a cseh David Navara ellen is nyert, Carlsen először állhatott fel győztesként a sakkasztaltól, Wojtaszeket kényszerítette megadásra. A pihenőnapon a szokásos focimeccsre került sor, Carlsennek már a korábbi tornákon is jól bevált a kikapcsolódás, számos góllal terhelte meg a kihívók hálóját és vehette át csapatkapitányként a győztesnek járó serleget.

A hatodik fordulóban mérkőzött meg az orosz Szergej Karjakinnal, a sakkrajongók nem kis csalódására elmaradt az igazi küzdelem, a Marshall támadásban osztoztak meg a ponton. A holland Anish Giri a jó kezdés után nagy hullámvölgybe került Navarára mért csapást, a győzelemmel beérte Carlsent, Topalov félpontos előnnyel vezetett.

A hetedik játéknapon az érdeklődés középpontjában Carlsen és Topalov összecsapása állt. A nyitás a megszokott forgatókönyv szerint alakult, Carlsen nem ért el előnyt, de jól játszható állást kapott. Egyenlőnek értékelhető pozícióban az exvilágbajnok rossz döntést hozott, tarthatónak tűnő bástyavégjáték helyett leadta vezérét bástya és futó ellenében. Az értékelésébe hiba csúszott, Magnus Carlsen a technikai feladatot tökéletesen megoldotta, a győzelemmel félpontos előnnyel az élre

állt.

27...Fxc4?

Nehéz volt megtalálni a legjobb védekezést, a 27...Kf8 28.Vf3+ Kg8 29.Fxc6 Vxc6

30.Vxc6 Bxc6 31.Bd5 Bxd5 32.cxd5 Bd6 33.Bxd3 b5 34.g4 Kf8 35.f4 Ke7 folytatást.

28.Bxd6 Vxd6

29.Be8+! Bxe8 30.Vxd6 Bxe4 31.Vxc6 Be1+ 32.Kh2! Fxa2 33.g4! Kh7 34.f4 h5

35.f5! remek tervvel Carlsen döntő előnybe került. Királya is sikerrel avatkozott

be a küzdelembe, az 56. lépésben fogadhatta Topalov gratulációját.

Hat döntetlen után a kínai Ding Liren megszerezte első győzelmét, Navara már harmadszor kapott ki. A nyolcadik játéknapon Carlsen sötéttel Girivel küzdött meg. A januári Tata Steel Chess viadalon a holland nagymesterrel holtversenyben végzett az élen, a rájátszásban elért nyeréssel lett hatodszor győztes.

Magnus Carlsen az angol megnyitású partiban gyalogot áldozott, bőséges kompenzációt kapott ellenértékként. A tulipánosok legjobbja komoly gondokkal küszködött, de a norvég világelső sem játszott hibátlanul. Anish Giri az időkontroll után húzott vesztőt. A világbajnok győzelmével megerősítette vezető pozícióját, Ding Liren az azerbajdzsáni Rauf Mamedovot fosztotta meg veretlenségétől.

Topalov kikapott Wojtaszektől. A befejező játéknapon Magnus Carlsen nemkockáztatott, gyorsan remizett Ding Lirennel, aki érthetően nagyon örült második helyének. Nyolc döntetlent követően Karjakin legyőzte Topalovot, s ezzel bronzérmesként végzett.

Magnus Carlsen korántsem volt maradéktalanul elégedett a játékával. A 100 ezer eurós díjalapból 30 ezret nyert, de részvételét alighanem a főszponzor SOCAR extra prémiummal is támogatta. A tornán lejátszott 45 játszmából csak tizenegy végződött döntéssel, az első három helyezett és a remikirály azerbajdzsáni Tejmur Radzsabov őrizte meg veretlenségét. Navara négy, Topalov három partit vesztett.

Az 5. Vugar Gasimov emlékverseny végeredménye:

1.Magnus Carlsen (norvég, 2843) 6 pont

2. Ding Liren (kínai, 2778) 5,5

3. Szergej Karjakin (orosz, 2778) 5

4-7. Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni, 2814), Radoslaw Wojtaszek (lengyel,

2744), Anish Giri (holland, 2777) és Tejmur Radzsabov (azerbajdzsáni, 2748) 4,5

8-9. Veszelin Topalov (bolgár, 2749) és Rauf Mamedov (azerbajdzsáni, 2704) 5

10. David Navara (cseh, 2745) 2,5

A teljesítmények az Élő-pontszámok változásainak tükrében:

Magnus Carlsen + 0,4, Ding Liren + 13,1, Szergej Karjakin + 3,6, Tejmur Radzsabov + 2,7, Sahriyar Mamedgyarov – 6,4, Radoslaw Wojtaszek + 6, Anish Giri – 1,3, Veszelin Topalov – 2,4, Rauf Mamedov + 3,8, David Navara – 17,7

Az észt Kaido Külaots elsőségével fejeződött be a Budapesti Tavaszi Fesztivál Szabó László emlékversenye.

Huszonnyolc ország 164 sakkozója, többek között 31 nemzetközi nagymester és 41 nemzetközi mester csatázott az „A" csoport 9 fordulós svájci rendszerű viadalán.

A kilencszeres észt bajnok, a rajtlistán tizenegyedik 42 éves Kaido Külaots mesternégyessel rajtolt, majd remivel folytatta. A hatodik körben Gonda László ellen nyert, majd a címvédő orosz Borisz Szavcsenkót győzte le, két döntetlennel is célba ért. Rajt-cél győzelmet aratott, 20 Élő-pontot is szerzett a viadalon, egymillió forintos első díjat vehetett át.

Holtversenyben a második helyet osztó ötösből az ezüstérmes Gonda László utolsó két partiját megnyerte, a befejező játéknapon Szavcsenkóra mért vereséget. A 2698-as performance-pontszám, a + 21 Élő-pont hű tükre kitűnő teljesítményének. A nagymesterek gyűrűjében a 6,5 pontosok csoportját vezeti Galyas Miklós, a második legeredményesebb magyar sakkozó. Megőrizte veretlenségét, második nagymesteri normáját is teljesítette. A rajtlistát vezető ukrán Vlagyimir Oniscsuk csak a 11. helyen végzett, a tavalyi győztes orosz Borisz Szavcsenko tizenharmadikként.

A 6 pontosok 16 fős csoportjában három magyar is található, két ifjúsági korú sakkozónk, Gledura Benjámin és Korpa Bence. Ők ketten Szabó László unokaöccse, Szabó András által a legjobb ifinek felajánlott egymillió forintos díj várományosai.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál Szabo László emlékversenyének végeredménye:

1.Kaido Külaots (észt, 2578) 7,5 pont

2-6. Gonda László (magyar, 2510), Vitalij Bernadszkij (ukrán, 2584), Ivan Ivanisevic

(szerb, 2562), Alexander Donchenko (néet, 2574) és Chopra Aryan (indiai, 2523) 7

7-12. Galyas Miklós (magyar, 2495), Nikola Sedlak (szerb, 2604), Abhijeet Gupta

(indiai, 2617), Christoohet Repka (szlovák, 2521), Vlagyimir Oniscsuk (ukrán, 2630)

és Ori Kobo (izraeli, 2484) 6,5

13-28. Borisz Szavcsenko (orosz, 2563), Gledura Benjámin (magyar, 2616), Szergej

Zsigalko (fehérorosz, 2608), Zsanszaja Abdumalik (kazah, 2443), Korpa Bence

(magyar, 2499), Bánusz Tamás (magyar, 2617)... 6