A magyar vereségek az asztalitenisz csapat-világbajnokságon

A magyar női válogatott harmadik csoportmérkőzésén kikapott az esélyesebb japánoktól, s második meccsén a férfi együttes is elszenvedte első vereségét, mégpedig a görögöktől a svédországi Halmstadban zajló asztalitenisz csapat-világbajnokságon.

Bátorfi Zoltán élvonalban szereplő női gárdájának - amelyben ezúttal Pergel Szandra és Ambrus Krisztina mellett a mindössze 18 éves, vb-újonc Fehér Orsolya kapott szerepet - esélye sem volt a favorit ázsiaiak ellen. Az előző vb ezüstérmese egyetlen szettet sem engedett át a magyaroknak, akik a harmadik forduló után egy győzelemmel és két vereséggel állnak. Kedden előbb az Egyesült Államok, majd este Ukrajna következik.

A másodosztályban küzdő férficsapat a szerbek legyőzése után most a görögökkel csapott össze, és óriási csata után maradt alul. Majoros Bence és Szudi Ádám megnyerte az első két meccset és Lakatos Tamás is nagyot küzdött Konsztantinosz Papageorgiuval, de végül öt szettben kikapott. A szépítés után az egyenlítés is összejött a görögöknek, így jöhetett a döntő csata Szudi és Joannisz Szguropulosz között, s bár ez az ütközet is szoros szetteket hozott, a végén most is a görögök örülhettek.

A magyar férfiak kedden az eddig nyeretlen paraguayiak ellen javíthatnak.

Eredmények, nők, bajnoki divízió, B csoport, 3. forduló:

Japán-Magyarország 3-0

Ito Mima-Pergel Szandra 3-0 (7, 5, 5)

Isikava Kaszumi-Fehér Orsolya 3-0 (1, 7, 4)

Hirano Miu-Ambrus Krisztina 3-0 (1, 10, 5)

A csoport további eredményei:

Egyesült Államok-Egyiptom 3-0

Ausztria-Ukrajna 3-0

Az állás: 1. Japán 6 pont (9-0), 2. Ausztria 6 (9-1), 3. Magyarország 4 (4-6), 4. Ukrajna és Egyesült Államok 4-4 (3-6), 6. Egyiptom 3

férfiak, másodosztály, G csoport, 2. forduló:

Görögország-Magyarország 3-2

Joannisz Szguropulosz-Majoros Bence 1-3 (-9, 2, -7, -7)

Gionisz Panagiotisz-Szudi Ádám 1-3 (-7, 7, -8, -8)

Konsztantinosz Papageorgiu-Lakatos Tamás 3-2 (9, -4, 14, -8, 9)

Panagiotisz-Majoros 3-1 (-7, 7, 8, 9)

Szguropulosz-Szudi 3-0 (10, 10, 7)

A csoport további eredményei:

Olaszország-Ecuador 3-2

Szerbia-Paraguay 3-0

A csoport állása: 1. Olaszország és Görögország 4-4 pont (6-2), 3. Magyarország 3 (5-4), 4. Szerbia 3 (4-3), 5. Ecuador 2 (2-6), 6. Paraguay 2 (0-6)