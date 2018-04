A haragosa megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamásról mit gondol a FINA?

Az elmúlt hetekben szinte nem is lehet hallani másról, mint Gyárfás Tamásról, aki ellen Fenyő János megöletésének ügyében nyomoznak és őrizetbe is vettek gyilkosságra való felbujtás gyanúja miatt. Szerettük volna megkérdezni a Nemzetközi Úszó Szövetséget (FINA), mi az álláspontjuk az ügyben, ugyanis a szervezet is érintett, hiszen Gyárfás több pozíciót is betöltött, jelenleg a végrehajtó bizottság tagja. Alább a FINA sajtóosztályának küldött levelünket olvashatják, amelyre idáig nem érkezett válasz. A levelet Pedro Adregának, a FINA sajtófőnökének küldtük el múlt hét pénteken.