Vigaszágra kerültek a magyar birkózók az Eb nyitónapján

Nem lesz magyar a Kaszpijszkban zajló birkózó Európa-bajnokság hétfői nyitónapjának esti elődöntőiben, miután a kötöttfogásúak 87 kilogrammos címvédője, Lőrincz Viktor kikapott a negyeddöntőben.

A kétszeres világbajnoki bronzérmes, olimpiai ötödik fiatalabbik Lőrincz-fivér magabiztos győzelem után várta a legjobb nyolc közötti mérkőzését az azeri Islam Abbasov ellen.

A meccs úgy kezdődött, ahogy várni lehetett, Lőrincz ugyanis az elejétől irányított, egyértelműen aktívabb volt riválisánál, akit már kevesebb mint másfél perc után megintettek. Az automatikusan járó egy ponthoz lentről többet is hozzátehetett volna a Honvéd kiválósága, ám hiába fogta jól össze ellenfelét, billentési kísérletét - ha nehezen is, de - védeni tudta Abbasov.A szünetig a helyzet már nem változott, a másodikban viszont az azeri kezdett lendületesebben, Lőrincznek kellett hátrálnia a szőnyegen, így idő kérdése volt csak a magyar intés, ami a szakasz második percében meg is érkezett. Abbasov az egyenlítéssel tökéletesen elégedett volt, hiszen később szerzett pontjával vezetett, lentről pedig meg sem próbált akciót csinálni.

Lőrincznek másfél perce volt arra, hogy visszavegye a vezetést, s ahogy pörögtek a másodpercek, úgy tűnt egyre jobbnak ellenfelénél. Abbasov a túlélésre játszott, rendre lejött a fogásokról, majd fél perccel a lefújás előtt a nagy lendülettel támadó magyar keze lecsúszott róla, Lőrincz elveszítette az egyensúlyát, s beesett az azeri alá, aki így mögé került (1-3), s eldöntötte a találkozót.Lőrincz Viktor még abban bízhat, hogy az eddig igazán kiugró eredménnyel nem rendelkező legyőzője az esti elődöntőjét is megnyeri, s így a vigaszágra segíti őt. Hasonló reménye maradt Lőrincz Tamásnak (77 kg) és Lám Bálintnak (130 kg). Előbbi a világbajnok vajdasági Nemes Viktor, utóbbi pedig a címvédő török Riza Kayaalp sikeréért szorít majd a magyar idő szerint 17 órakor kezdődő elődöntők során. A nap negyedik magyarja, Krasznai Máté (63 kg) ugyanakkor már kiesett.

Az Európa-bajnokságon már az új szabályok érvényesek, így a súlycsoportok küzdelmei két napon át zajlanak. Az első napon az elődöntővel bezárólag rendezik meg a meccseket, míg a vigaszágra és a helyosztókra másnap kerül sor.