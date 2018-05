A nagy hármast megelőzve ünnepelhet az új amerikai bajnok

Az amerikai sakkozás fellegvárában, Saint Louis-ban megrendezett bajnokságon nagy meglepetésre a rajtlistán ötödik 26 éves Samuel Shankland veretlenül, a világbajnoki kihívó Fabiano Caruanát fél ponttal megelőzve nyerte meg a 12 résztvevős viadalt. A címvédő Wesley So csupán harmadikként végzett. A Nemzetközi Sakkszövetség pedig kiadta friss világranglistáját, amelyen a norvég világbajnok Magnus Carlsen 25 ponttal előzi meg Fabiano Caruanát, legjobb magyarként Rapport Richárd a harmincötödik a rangsorban.

A bakui sakkolimpián negyven év után aranyérmes amerikai válogatott negyedik táblása, a 26 éves Samuel Shankland eddigi pályafutása legjobb versenyét játszva diadalmaskodott. Veretlenül játszotta végig a viadalt, hat győzelméből négyet sötéttel ért el.Ugyan kedvező esélyt szalasztott el a világbajnoki kihívó Fabiano Caruanával és a négyszeres bajnok Hikaru Nakamurával szemben, de egyetlen partiban sem állt rosszabbul, elsősége teljesen megérdemelt. A közel 2900-as performance-pontszáma és a + 30 Élő-pont hűen tükrözi remek teljesítményét. A virtuális világranglistán a + 2700 Élő-pontos csoport új tagja.

Shankland két döntetlennel rajtolt, majd két győzelemmel folytatta a menetelést. Az ötödik fordulóban mérkőzött meg Fabiano Caruanával, aki az előző körben nagy szenzációt szolgáltatva kikapott Zviad Izoriától. Shankland ellen pedig a döntetlenért is nagyot kellett küzdenie a friss világbajnoki kihívónak. Hatodik partiját holtversenyes társa, Varuzhan Akobian ellen nyerte meg, a hetedik forduló után pedig holtversenyben vezetett Caruanával. Mindketten remivel folytatták, majd Shankland egy mesterhármassal, a nyerési kényszerrel jól megbirkózva elsőként ért a célba, míg Caruana kalandos játszmában remizett Nakamurával. Az új bajnokról tudni kell, hogy 2014-ben és 2016-ban is tagja volt Magnus Carlsent segítő csapatnak.

Fabiano Caruana a berlini világbajnok-jelölti döntőben elért nagyszerű diadala után Baden-Badenben a világbajnok Magnus Carlsent megelőzve lett első, így csak pár nap pihenője volt a bajnokság előtt.

A 2016-ban először bajnok, a tavalyi viadalon bronzérmes Caruanának becsületére váljon, hogy vállalta az újabb kihívást, nem gondolkodott az esetleges lemondáson. Ötven nap alatt 34 partit játszott, tizenöt győzelem mellett csak két vereséget szenvedett el. A világranglista nyolcadik helyéről ismét a második helyre küzdötte fel magát. Méltó kihívója Carlsennek! Sajnálhatja Zviad Izoria elleni vesztését, de hajszolta a nyerést, amikor már remiznie kellett volna.

A címvédő Wesley So ugyan kettős győzelemmel kezdett, de aztán kilenc döntetlennel folytatta. A bronzéremhez viszont még ez a szerényebb teljesítmény is elegendő volt ezúttal. A legnagyobb csalódást Hikaru Nakamura ötven százalékos teljesítménye jelentette, ezúttal stílusától szokatlanul csak egy játszmát tudott nyerni, igazi, veresége is csak egy volt, azt Izoriától szenvedte el.

Csak irigykedhetünk, hogy az amerikai bajnokságon évről-évre játszanak a legjobbak, elsősorban a nagy trió, Caruana, Nakamura és So részvétele adja meg a viadalok rangját. Érdekes színfolt volt a 15 esztendős Awonder Liang részvétele, aki Caruana elleni döntetlennel tette le névjegyét.

A kitűnő szervezésű viadalt az interneten remekül közvetítették, a kommentátorok segítették a játszmák jobb megértését. A résztvevőkkel készített interjúk még élvezetesebbé tették a fordulatokban, váratlan eredményekben gazdag bajnokság követését. A 194 ezer dolláros díjalapból Shankland 50 ezret nyert. Hazánkban 2013 óta nem rendeztek meghívásos, körmérkőzéses lebonyolítású bajnokságot.

A bajnokság végeredménye:

1.Samuel Shankland (2671, 2885) 8,5 pont

2. Fabiano Caruana (2804, 2837) 8

3. Wesley So (2786, 2728) 6,5

4-6. Hikaru Nakamura (2787, 2663), Ray Robson (2660, 2675), Aleksandr Lenderman (2599, 2680) 5,5

7-8. Jeffery Xiong (2665, 2638) és Zviad Izoria (2599, 2644) 5

9-11. Varuzhan Akobian (2647, 2611), Yaroslav Zherebukh (2640, 2612) és Awonder Liang (2552, 2620) 4,5

12. Alexander Onischuk (2672, 2499) 3

A teljesítmények az Élő-pontszámok változásainak tükrében: Samuel Shankland + 30,4, Fabiano Caruana + 4,5, Wesley So -7,8, Hikaru Nakamura – 18, Ray Robson + 2,2, Aleksandr Lenderman + 11,7, Jeffery Xiong – 3,6, Zviad Izoria + 6,7, Varuzhan Akobian – 5,8, Yaroslav Zherebukh – 4,7, Awonder Liang + 9, Alexander Onischuk – 24,6

Carlsen vezet, a magyarok stagnálnak

A Nemzetközi Sakkszövetség 2018. május 1-től érvényes világranglistáján a háromszoros világbajnok norvég Magnus Carlsen előnye 25 pont kihívója, az amerikai Fabiano Caruanával szemben. Az elmúlt hónapban két szuperverseny, a GRENKE Chess Classic és az 5. Vugar Gasimov emlékverseny küzdelmei álltak az érdeklődés középpontjában, a végeredmények döntően befolyásolták a legjobbak rangsorát. Baden-Badenben Fabiano Caruana újabb értékes Élő-pontokat gyűjtött, míg Samkirban Carlsen idei második elsőségét érte el.

Az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov egy helyezést rontott, a kínai Ding Liren pedig pályafutása során először szerepel a top ötben. Az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand gyengén sakkozott Baden-Badenben, és az örmény Levon Aronjan sem tudott javítani. Az amerikai bajnokság eredményeit csak a júniusi listán számolják el.

A legjobbak rangsorában Rapport Richárd hat pontot vesztett, négy helyezést rontott. Almási Zoltán, Lékó Péter és Berkes Ferenc pontszáma nem változott. Hét orosz, három-három amerikai és kínai, két-két azerbajdzsáni és indiai nagymester mellett egy-egy norvég, francia, holland, örmény, lengyel, bolgár, cseh és vietnami sakkozó a legjobb 25-ben.