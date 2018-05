Szabó László az elődöntőben kikapott, így szerdán este a bronzéremért léphet szőnyegre a kötöttfogásúak 82 kilogrammos kategóriájában az oroszországi Kaszpijszkban zajló birkózó Európa-bajnokságon, melyen Torba Erik (60 kg), Korpási Bálint (72 kg) és Kiss Balázs (97 kg) is a vigaszágon lesz érdekelt.

Szabó két látványos győzelemmel jutott be a négy közé, ám azt már a sikeres negyeddöntője után elmondta, hogy a világbajnoki címvédő Makszim Manukjan ellen sokkal nehezebb feladat vár rá a négy között.

Az örmény birkózó gyorsan bizonyította, hogy nem csak kötelező udvariaskodás beszélt Szabóból, amikor dicsérte őt. Az első pillanatoktól kezdve nagyon intenzív harc folyt a szőnyegen, alig egy perc után Szabó válldobási kísérletébe az örmény szépen belefogott, és a magyar mögé került, majd azonnal meg is pörgette őt. Ezzel 4-0-ra vezetett Manukjan, aki a harmadik percben gyönyörűen összefogta ellenfelét, aki hiába próbált szabadulni, nem tudott, az örmény pedig megdobta, és tusba ugyan nem tudta szorítani, de a 8-0-s eredmény így is technikai tust ért.

"Hihetetlen jó ez az örmény srác. Lacinak abból a fogásából más nem tudott volna így kijönni" - jegyezte meg elismerően Sike András szövetségi kapitány.

Szabó László a szerda esti bronzmeccsen a vigaszágról kap majd ellenfelet. A másik két negyeddöntős magyarnak nem sikerült győznie.

Torba Eriknek egy pillanatig sem volt esélye az orosz Szergej Jemelin ellen, aki kétszer is nagyot dobott rajta, és kevesebb mint két perc alatt 8-0-ás technikai tussal győzött.

A 2009-es világbajnok Kiss veresége lényegesen fájdalmasabb volt.

Tavaly az Eb-n és a vb-n is harmadik 35 éves magyar klasszis ugyanis kiválóan birkózott a grúzból szerbé lett Mikheil Kajaia ellen. Nagy iramot diktált, ellenfelét ezért meg is intették, lent pedig egyszer még szépen meg is pörgette ellenfelét. Hiába volt azonban félidőben 3-0-s a BVSC kötöttfogásújának az előnye, a Kissnél egy fejjel magasabb szerb izomkolosszus elérte, hogy leküldjék ellenfelét, ott pedig háromszor könnyedén pörgetett, így 7-3-ra már ő vezetett, amikor állásból folytatták a küzdelmet, a mérkőzés pedig eldőlt.

A bronzmérkőzésért küzdhet ugyancsak szerdán Torba Erik (60 kg), Korpási Bálint (72 kg) és Kiss Balázs (97 kg) is, miután legyőzőik bejutottak a fináléba. Kozák István (67 kg) ugyanakkor kiesett.

A keddi helyosztókon Lőrincz Tamás (77 kg) és Lám Bálint (130 kg) a bronzéremért lép szőnyegre.