Roger Federer ugyanott tér vissza, ahol az eddigi két évben is

Roger Federer az előző két évhez hasonlóan a stuttgarti tenisztornán tér vissza azt követően, hogy a komplett salakpályás szezont - benne a francia nyílt bajnoksággal - egészségi okokból kihagyja.

A 36 éves svájci játékos stuttgarti játékát a németországi ATP-torna szervezői szerdán jelentették be. Az egyesben 20-szoros Grand Slam-győztes Federer kényszerszabadságát követően 2016-ban és 2017-ben is ezen a viadalon tért vissza. Két évvel ezelőtt az elődöntőben, egy évvel később a második fordulóban esett ki. Az idei verseny június 9-től 17-ig tart majd, Federer számára pedig ráhangolódást jelent az idény harmadik GS-viadalára, a július 2-án kezdődő wimbledoni bajnokságra. Utóbbit Federer nyolcszor nyerte meg, jelenleg is ő a címvédő.

A svájci sztár legutóbbi két mérkőzését elveszítette - az Indian Wells-i torna döntőjét, majd Miamiban a második fordulós meccsét -, és március végén térd- és hátproblémái miatt úgy döntött, hogy a salakpályás tornákon az előző évekhez hasonlóan idén sem vesz részt. Ehelyett inkább pihen és a füvespályás idényre készül.Időközben Rafael Nadal megelőzte őt a világranglista élén, bár a spanyol előnye jelenleg mindössze száz pont, és svájci ellenfelével szemben neki jócskán vannak megvédendő pontjai.