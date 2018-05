Pimasz blöffel lett milliomos a magyar pókerjátékos

Elképesztő blöffel csinált bolondot játékostársaiból, majd lazán a kamerába káromkodott Györgyi Krisztián. A Németországban élő magyar pókeres a öteurós selejtezőből jutott el Európa legrangosabb póker-versenysorozatának monte-carlói állomására, ahol 777 főből ötödikként zárt, ezzel 184 ezer eurót, azaz 57 millió forintot nyert - írja a BorsOnline.

A döntő asztalnál például all int hívott hetes, kettes lapra (ami a pókerben az egyik legrosszabb leosztás), amivel megrémisztette az ász, király kártyával rendelkező ellenfelet, aki el is dobta a lapját. A blöffel nagy elismerést váltott ki a riválisoknál is, többen pacsiztak vele az asztalnál. De Krisztiánt nemcsak ezért imádták, hanem azért is, mert a kamerába kiáltotta: Szeretlek, anyukám, b.....eg, szeretlek!"

"Elolvadtam örömömben, amikor meghallottam" – mondta a Borsnak Orosz Krisztina, a pókeres édesanyja. "Bár a kötőszó nem feltétlenül egy ilyen mondatba illik, mégsem foglalkoztam ezzel. Egy édesanya nem kaphat annál szebb ajándékot, minthogy a fia a világ előtt kimondja: szereti. Másnap felhívott, és elnézést kért a csúnya szóért, mondta, hatalmas feszültség szakadt ki belőle."

A 26 éves pókeres Németországban fémipari munkásként dolgozik. A verseny után kiutazott, és beadta a felmondását, vissza is költözik Magyarországra. A nyeremény egy részéből lakást akar venni. Augusztus 21-én pedig ismét asztalhoz ül a rangos barcelonai viadalon.