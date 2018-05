Szellő Imre hangulatos adok-kapokra készül Szentesen

Május 11-én pénteken Szentesen rendezi idei harmadik gáláját a Felix Promotion. Izgalmas és színvonalas csatákból ezúttal sem lesz hiány. Erről, mások mellett, a két cirkálósúlyú kiválóság, a WBO interkontinentális bajnoka, Szellő Imre és súlycsoport magyar bajnoki övét őrző Darmos József fog gondoskodni.

Három év után tér vissza a Felix Promotion Szentesre. A mondatnak az istállóval kapcsolatban önmagában is hírértéke van, hiszen Rácz Félixék korábban számos nagy sikerű és kiváló hangulatú gálát rendeztek a Csongrád megyei városban. A Dr. Papp László Sportcsarnokban várhatóan ezúttal sem lesz hiány a hangerőből, hiszen a hazai profi bokszban jól ismert, jó nevű bunyósok lépnek kötelek közé. Hétfői cikkünkben már bemutattuk a gála három középsúlyú résztvevőjét, azaz az Egedi, Harcsa, Hegyi triót, most pedig lássuk, a nagy fiúkat, azaz a cirkálósúlyúakat.

Szellő Imre, a WBO veretlen (20-0) nemzetközi bajnoka félig-meddig hazai bokszolónak számít Szentesen, azaz számára ismerős közegben, és várhatóan a szokottnál is több szurkolója előtt léphet szorítóba a venezuelai Williams Ocando ellen.

„A szokásos kilenchetes felkészülési programon vagyunk túl, most már csak lazább átmozgatások van a programban. Nagyon sokat dolgoztunk, de az utolsó napokban sem szabad leereszteni – mondta az Origónak Szellő a kedd délelőtti edzése után. A pillanatnyilag legmagasabban jegyzett hazai bunyós, ahogy másfél éve már mindig, ezúttal is Szentesen készül, azaz számára szinte hazai pályán lesz a mérkőzés.

„2016 szeptembere óta dolgozom együtt Bertók Róberttel, aki szentesi, azaz itt vannak az edzések, én is nagyon sokat itt vagyok, sokakkal megismerkedtem, sokan szurkolnak nekem itt is, azaz majdnem olyan lesz, mintha otthon, Cegléden lépnék a kötelek közé" - mondta Szellő, aki már három meccset, közte az első két profi mérkőzését a csongrádi városban vívta. Egy WBO interkontinentális bajnok már nem kap (és nyilván nem is kér) könnyű ellenfeleket, Williams Ocando sem lesz az.

„Láttunk róla rövidebb videókat, ezekből és a mérlegéből annyi kiderül, hogy nagy ütő, hiszen 18 győzelméből 14-et K.O.-val ért el. Bízom benne, hogy éppen ezért nem fog beállni kettős fedezékbe, és egy látványos, nyílt sisakos, oda-vissza sok nagy ütéssel tarkított meccset fogunk vívni. Én is az ilyen meccseket szeretem, és ezt élvezik a nézők a helyszínen és a tévé előtt. Ilyen volt a Gracsev elleni meccsem is, szerintem nem is lehetett rá panasz.

Az Erdei Zsoltot a profik között – vitatható pontozással – egyedülikét legyőző oroszból lett amerikai, Gyenyisz Gracsev elleni februári mérkőzés nem múlt el nyomtalanul Szellő számára – de ezt most legpozitívabb módon kell érteni.

„Kevés jobb érzés van annál, mint, amikor az ember száz százalékosan fel tud készülni egy ilyen bunyóra, és aztán ez a ringben is kijön. Nem volt zökkenőmentes a sztori, hiszen egy nappal a gála előtt beteg lettem, kórházban voltam, de tudtam, hogy mennyi munkát tettem bele a felkészülésbe, úgyhogy szó sem lehetett arról, hogy lemondjam a meccset. A győzelem pedig óriási lelki pluszt adott, hihetetlenül pozitív hangulatban kezdtem meg a felkészülést a pénteki meccsre.

Az este másik cirkálósúlyúja, a kiskunmajsai Darmos József sem lesz egyedül Szentesen, hiszen a magyar bajnokot mindenhová elkísérő lelkes tábor a két város elválasztó alig hatvan kilométernél jóval többet is megtesz, hogy lássa kedvencét. A buzdításra ezúttal is szükség lesz, hiszen azzal a nagyon rutinos és rendkívül kellemetlen stílusú grúz Giorgi Tevhdorasvilivel kell megmérkőznie, aki Felix Promotion áprilisi nagyváradi gáláján nem kis meglepetésre legyőzte a hosszú szünet után visszatérő Tóth „Barbár" Tamást.

„Többször megnéztük azt a meccset, és igyekeztünk belőle levonni belőle a tanulságokat – mondta az Origónak a felkészülés végén járó, az elmúlt hetekben sokat kesztyűző, már csak „finom hangolást" végző bokszoló. – Ahogy Tomi is mondta a meccs után, valóban rengeteget szabálytalankodik, folyton megy előre, közben pedig tolja, fogja az embert, akár még fejel is, szóval igyekszik minden eszközzel kizökkenteni az ellenfelét a saját bunyójából. Megvan ellene a tervünk, ha kell, akár több is. Az például látszott, hogy nincs ütőereje, amire egyértelmű a válasz: ütni kell! És akkor meg lesz oldva a feladat."

Elég lehet csak annak a svájci-albán Labinot Xhoxhajnak a példáját követni, akivel Darmos februárban bokszolt Svájcban. Jócskán lejtett a hazai pálya, így hiába kergettem nyolc meneten át, megosztott pontozással végül ő nyert, de a történtek fényében nem érzem magam vesztesnek – mondta arról a meccsről, hozzátéve, hogy Xhoxhaj, aki nem egy kiemelkedő tudású bokszoló, másfél éve a harmadik menetben kiütötte a grúzt.

A fentebb sorolt közép- és cirkálósúlyú kiválóságokon kívül kesztyűt húz még Márton Balázs, valamint a WBO korábbi nagypehelysúlyú Európa-bajnoka, az egy makacs sérülést követő hosszú kihagyás után visszatérő Kovács Zoltán Caramel is.

A vállalkozás idei harmadik gáláját is a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza majd élőben, május 11-én, 22 órától. Még több információért kattintsanak a www.felixpromotion.com honlapra, valamint az exkluzív videós tartalmakért csatlakozzanak az iroda Facebook oldalához. Jegyeket még a jegymester.hu oldalon lehet vásárolni, korlátozott számban a helyszínen is elérhetőek lesznek.