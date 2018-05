Senkinek nem lesz könnyű dolga a szentesi szorítóban

Május 11én, pénteken rendezi idei harmadik gáláját a Felix Promotion, melynek keretében a szervezet hosszú szünet után tér vissza egyik régi kedvenc helyszínére, Szentesre. És, ha már visszatérés: hosszú kihagyás után a csongrád megyei városban tér vissza a kötelek közé Harcsa Norbert és Kovács Zoltán Caramel is.

Utoljára közel három éve, 2015 őszén rendezett gálát Szentesen a Felix Promotion. Korábban szinte haza jártak a Dr. Papp László Sportcsarnokba, és biztosak lehetünk benne, hogy ezúttal a régi hangulat fogadja majd a bokszolókat.

A szervezethez hasonlóan a visszatérés jegyében lép a kötelek közé a középsúlyú Harcsa Norbert is, aki a Bacskai Balázstól elszenvedett vereséget követően tizenegy hónappal igyekszik újra felvenni a profi boksz tempóját. Harcsa korábban az Origónak úgy fogalmazott, hogy érzése szerint remekül felkészült, azonban a korábbi meccseihez képest valamint mégis változtatott: "Kevesebb marketing, több munka, aztán majd a szorítóban kiderül, hogy mennyire jó a forma" - mondta.

A maga elé újra nagy célokat kitűző Harcsára ezúttal egy elképesztően rutinos, 42 évesen a 92. profi meccsére készülő lengyel bokszoló vár, aki mindezek ellenére is kötelező feladat, ha a magyar bunyós komolyan gondolja a terveit.

Ugyancsak a középsúlyban mér be a gálára a WBO korábbi ifjúsági Európa-bajnok, Egedi Renátó, aki szintén komoly munkára készülhet az ellen a grúz Giorgi Gujejiani ellen, aki a Felix Promotion április nagyváradi gáláján a korábbi amatőr világbajnok román Flavius Bieát is alaposan megdolgoztatta.

Szintén a középsúlyban vívja második profi meccsét Hegyi Barnabás, aki Nagyváradon esett át a tűzkeresztségen. A székesfehérvári bunyós nem ígér hasonlóan gyors K.O.-t, de ezúttal is győzelemre tör.

Győzelmekből nem szokott hiány lenni Szellő Imre (20-0) háza táján, és a WBO cirkálósúlyú interkontinentális bajnoka Szentesen is megőrizné makulátlan mérlegét. A ceglédi bunyósnak ráadásul második otthona Szentes, ahol 2016 óta készül edzőjével, Bertók Róberttel. Ezúttal a Gyenyisz Gracsev elleni győzelemtől feldobva készült a Williams Ocando elleni ütközetre, amitől ő maga nagy pofozkodást vár, de, mint mondja, ő is az ilyen meccseket szereti, és a közönség is ezt élvezi helyben és a tévé előtt is.

Lesz még egy cirkálósúlyú meccs, ahol Darmos József akaszt tengelyt a kellemetlen stílusú grúz Giorgi Tevhdorasvilivel, aki ellen megvan a "gyógymód" a Tóth Tamás elleni nagyvárad meccs alapján: Az például látszott, hogy nincs ütőereje, amire egyértelmű a válasz: ütni kell! – mutat irányt a kiskunmajsai bokszoló.

Harcsa Norbert mellett lesz még egy fontos visszatérője a gálának: hosszú kihagyás után lép újra ringbe Kovács Zoltán Caramel, aki egy makacs vállsérülés után igyekszik minél előbb visszakapaszkodni a WBO ranglistájának legfelső régióiba. A nyíregyházi bunyós tett egy kitérőt Budapestre, de pár hónap után inkább visszaköltözött, hogy újra a jól ismert közegben és régi edzőjével, Nagy Lajossal készülhessen.

Már nagyon hiányoznak az éles mérkőzések, a gálák hangulata, és annak teljes felvezetése

– mondta Kovács a Felix Promotion honlapján olvasható nyilatkozatában. – Eléggé kiestem ebből a körforgásból, és most szinte úgy érzem magam, mintha mindent az elejéről kezdenék. 71 kilóról indítottam az edzéseket, úgyhogy gyilkos a fogyasztás, de bármilyen meglepő, ennyi idő után még ezt is élvezem."

Rá is egy grúz ellenfél vár. Mint mondja, Achiko Odikadzét (18 győzelem, 7 vereség, 1 döntetlen) egy évvel ezelőtt gond nélkül "oldotta volna meg", most viszont "egy év kihagyás után közel egyenlő esélyekkel állunk a meccs ellé mindketten!"

A vállalkozás idei harmadik gáláját is a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza majd élőben, május 11-én, 22 órától. Még több információért kattintsanak a www.felixpromotion.com honlapra, valamint az exkluzív videós tartalmakért csatlakozzanak az iroda Facebook oldalához. Jegyeket még a jegymester.hu oldalon lehet vásárolni, korlátozott számban a helyszínen is elérhetőek lesznek.