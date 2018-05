Klein Dávid és Varga Csaba is elindult a csúcsmászásra

A Kalifa Himalája Expedíció 2018 keretében mindkét hegymászó elindult pénteken a csúcsmászásra: Klein Dávid a Sisapangma 8027 méteres csúcsát, Varga Csaba a Kancsendzönga 8586 méteres csúcsát vette célba - közölték az expedíció szponzorai az MTI-vel.

Klein Dávid március 27-én indult el a Liszt Ferenc repülőtérről a Himalájába, hogy oxigénpalack használata és magashegyi teherhordók segítsége nélkül megmássza a Sisapangma főcsúcsát. A sportoló a sikeres Mera Peak 6476 méteres előakklimatizációs trekkinget követően április 20-án érte el a Sisapangma 5600 méteren kialakított alaptáborát. Az itt lezajlott stratégiai megbeszélések során eldőlt, hogy két olasz hegymászó, Sebastiano Valentini és Mario Vielmo társaságában mozog majd a hegyen, akikkel közös expedíciós tapasztalata is van, hiszen a 2016-os, sikeres Annapurna-mászáson is velük mászott együtt.

Az akklimatizációs köröket megnehezítette a kíméletlen időjárás, a sokszor 100 kilométer per órát is meghaladó szélerősség, a folyamatos havazás, az extrém hideg és a rossz látási viszonyok, ráadásul az idei tavaszi szezonban a Sisapangmán alig 20 hegymászó van, és előre lefektetett kötelek sincsenek a hegyen. Az expedíciót beárnyékolta Boyan Petrov bolgár hegymászó eltűnése is, akinek felkutatásáért ebben a pillanatban is mentőcsapat dolgozik.

Klein Dávid azonban motiváltan és jó erőben indult el, hogy elérje a Sisapangma főcsúcsát - hangsúlyozzák a közleményben.

Varga Csaba április 1-jén indult el Budapestről, az ő idei célja a 8586 méteres Kancsendzönga megmászása, amely a világ harmadik legnagyobbjának számít, és 2014 óta senkinek sem sikerült elérni a csúcsát.

Az erdélyi építész-hegymászó harmadik magyarként mászhatja meg a hegyet Erőss Zsolt és Kiss Péter után, akik 2013-ban, sikeresen felértek a csúcsára, azonban a lefelé tartó úton eltűntek. Emlékük előtt tisztelegve a Kalifa Himalája Expedíció 2018 - Kancsendzönga egyik legfontosabb célja volt, hogy régi hegymászó szokás szerint emléktáblát hegyezzen el Varga Csaba a hegy 5500 méteren kialakított alaptáborában.

A hegymászó ezután megkezdte az akklimatizációs köröket és a rossz időjárási körülmények ellenére egyre nagyobb magasságokba jutott fel. Több éjszakát is el tudott tölteni 7000 méter felett, ezzel mélyítve el akklimatizációját. A nehéz körülmények ellenére egészen 7300 méterig feljutott, ennél magasabbra az akklimatizációs körök keretén belül senki nem mászott idén a Kancsendzöngán.

A hegy érdekessége, hogy a nyolcezresek között ennek a leghosszabb a csúcsmászási szakasza. Az egyértelmű időjárási ablaknak köszönhetően a hegyen lévő legtöbb hegymászó azonos időpontban indul el, így Varga Csaba nem lesz egyedül. Az emléktábla elhelyezésén túl a sportoló fontos célja volt, hogy a csúcsmászás során koszorút helyezzen el azon a helyen, ahol Erőss Zsolt és Kiss Péter vélhetően eltűnt.