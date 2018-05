Jöhet minden idők legszórakoztatóbb kajak-kenu Világkupája

Csütörtökön a paraversenyzők küzdelmeivel megkezdődik a szegedi kajak-kenu Világkupa, amely minden idők egyik legnagyobb Világkupája lesz. Péntektől pedig elindul a nagyüzem a Maty-éren, ahol a várható magyar éremeső mellett kiváló programokkal is készül a Magyar Kajak-Kenu Szövetség az ingyenesen látogatható versenyen.

A szegedi versenyre 60 ország közel 700 sportolója adta le nevezését, a világ élvonalának nagy része képviseltetni fogja magát a vasárnapig tartó Világkupán. Nem csoda, hiszen egyrészt ez lesz a gyorsasági szakág első komolyabb nemzetközi megmérettetése az idén, másrészt a Maty-ér a világ egyik legjobb pályája, harmadrészt pedig a külföldi versenyzők is szeretnének minél jobban megismerkedni a körülményekkel, ugyanis jövőre itt rendezik a világbajnokságot, amely kvalifikálni fog a 2020-as olimpiára.

Ezen a hétvégén új rendszert vezetnek be a futam utáni történéseket tekintve: a versenyzők, amikor beérkeznek, akkor visszakanyarodnak, és a nézők előtt fognak kiszállni, nem tűnnek el a szurkolók szemei elől.

Az eseményeket lemezlovas, helyi műsorvezetők és kommentátorok végig közvetítik, a versenyzőket pedig bemutatják majd egyesével a döntők előtt.

A futamok között interaktív játék lesz a Facebook segítségével, valamint fellépők is szórakoztatják majd a nézőket. A Forma-1-es tematika is többször visszaköszön majd a pálya díszítésében és többek között abban is, hogy a pódiumon, az eredményhirdetések során ezúttal még a pezsgő is fontos szerephez juthat.