Királykategóriás magyar érmek a kajak-kenu Világkupán

Hat érmet, három-három ezüstöt és bronzot szereztek a magyar versenyzők a Szegeden zajló kajak-kenu világkupa szombati versenynapján. A nőknél Bodonyi Dóra K-1 500 méteren második lett, a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső kenupáros pedig előbb 200-on, majd 500-on is harmadikként ért célba. A férfiaknál Kopasz Bálint K-1 1000 méteren, a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám duó C-2 500 méteren végzett másodikként, majd az utolsó döntőben, K-2 500 méteren Nádas Bence és Erdőssy Csaba a harmadik helyen végzett.

A kilenc döntőben összesen 15 magyar egység szállt vízre az erős hátszélben, a finálék közül hatban két hazai egységért is szoríthatott a Maty-ér közönsége.

A nőknél K-1 500-on a középfutamban Bodonyi Dóra és Medveczky Erika sem hibázott, mindketten másodikként futottak be, így készülhettek az éremcsatára. Az első szombati A döntőben a magyarok lassan kapták el a rajtok, de féltávnál Bodonyi Dóra már a harmadik helyen haladt, míg az új-zélandi Caitlin Ryan előnye behozhatatlannak tűnt az óriási hátszélben. A hajrában azonban Bodonyi rátett még egy lapáttal, és végül megszerezte a második helyet. A kettes pályán Medveczky Erika az utolsó pillanatig harcban állt a bronzéremért, de végül csak a hatodik helyre érkezett meg.

Számítottam rá, hogy nagyon jó lesz, így a győzelme nem ért meglepetésként. De nagyon örülök a második helynek is - nyilatkozta Bodonyi Dóra, aki egyáltalán nincs elkeseredve, ugyanis az új-zélandiak csúcsformában érkeztek a Világkupára, míg a magyarok egyelőre a formaidőzítésen dolgoznak. Ők már otthon is nagyon jó időket mentek. Caitlin Ryannek sikerült megszorongatnia a kétszeres olimpiai bajnok Lisa Carringtont, ami mutatja, hogy mennyire jó állapotban van. Két hét múlva a válogatón szeretnék hasonlóan jó pályát menni, és élvezni akarom a versenyt" - tette hozzá Bodonyi Dóra, aki végezetül elárulta, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriellával 500 és 1000 méteren is rajthoz állnak párosban.

Ezer méteren a kajakos Kopasz Bálint magabiztosan jutott tovább a fináléba, és Bodonyi Dóra után megszerezte a magyar csapat második szombati ezüstérmét, ráadásul a királykategóriában. Kopasz óriási hátszélben, egy rendkívül gyors pályán egy másodperccel lemaradva a második helyen ért célba a portugál Fernando Pimenta mögött.

„Az erős hátszél oldalszéllel is párosult, úgyhogy nem volt egyszerű, de kedvezett nekem az időjárás, és jó pályát mentem. Gondoltam, hogy Pimenta nagyon erős lesz, az elmúlt években többször is kiemelkedő formát mutatott.

Úgy terveztem, hogy hétszáz méterig kilencvenöt százalékos erőbedobással megyek, majd az utolsó háromszáz méteren mindent beleadok. Éreztem is, hogy jövök fel, és sikerült pár embert lehagynom, ami nagyon pozitív. Szerettem volna megnyerni a versenyt, hogy megismételjem a múlt évi győzelmemet, de nagyon nehéz tartani a pozíciót. Természetesen elégedett vagyok az ezüstéremmel is" - nyilatkozta Kopasz Bálint, aki a jövőben mindenképpen szeretné legyőzni portugál riválisát, de kiemelte a dán René Holten Poulsent és a bolgár Miroslav Kirchevet is.

A kenus Bodonyi András az 1000 méteres fináléban az hatodik helyen ért célba, ezt követően viszont Balla Virág és Takács Kincső párosa bronzérmes lett C-2 200 méteren.

Abból a célból indultunk el a versenyen, hogy be tudjunk melegíteni a fő számunkra, ami az ötszáz méter. Ez összejött, ráadásul még egy érmet is sikerült szereznünk, úgyhogy nem panaszkodhatunk - mondta Takács Kincső.

Most nagyon jó volt a rajt. Volt a héten pár rontott rajtunk, de ma nagyon jól sikerült. Egyelőre még nem tudjuk, hogy tovább próbálkozunk-e ebben a számban, a jövőben még átbeszéljük. Minden esetre remek volt a szegedi közönség előtt versenyezni" - tette hozzá Balla Virág, aki vasárnap társa ellen fog versenyezni egyesben, a 200 méteres fináléban.

Férfi K2-200 méteren Apágyi Levente és Hérics Dávid párosa a hatodik helyen ért célba, míg a nőknél Takács Tamara és Vad Ninetta célfotóval maradt le a dobogóról és végzett a negyedik helyen. Az aranyérmet az új-zélandi Lisa Carrington és Kayla Imrie duója nyerte meg.

Ez a negyedik összeülésünk volt az idén, de nagyon nehéz volt. Én meghaltam, még most is fáj. Nagyon bekötöttünk a végén. A közepén még úgy éreztem, nagyon jó helyen állunk, bár nem igazán nézelődtem. Levonjuk a következtetéseket, és tanulunk belőle. Kicsit többet kellene edzenünk, mert idén még egyszer sem készültünk közösen. Ezen a versenyen ez volt a harmadik futamunk. Gyakorolni, gyakorolni és gyakorolni kell - nyilatkozta csalódottan a világbajnok Vad Ninetta. - Próbáltam én sem nézelődni. Féltávnál úgy éreztem, hogy magabiztosan jövünk az élmezőnnyel. Jól összeraktuk a pályánkat, de a végén a semmiből kerültek elénk. Sajnálom, hogy lemaradtunk a dobogóról" - tette hozzá a világ- és Európa-bajnok Takács Tamara.

A férfiaknál C-2 500 méteren a magyarok, legalább is a tavaly 200-on világbajnoki bronzérmes Hajdu Jonatán és Fekete Ádám rácáfolt az előzetes várakozásokra, olyannyira, hogy még az aranyért is harcban voltak. Féltávnál másodikként haladtak a kínaiak mögött, majd a finisben néhány pillanatra a vezetést is átvették, végül aztán a nagyszerűen hajrázó két lengyel egység közé beékelődve a második helyet sikerült megszerezniük. A másik magyar kettős, az ifjúsági világbajnok Slihoczki Ádám, Szőke Attila páros is helytállt, hatodik lett.

„Az előfutamban volt egy kis diszharmónia, azt át kellett beszélnünk. A női kenu miatt öt percig voltunk a rajtgépben, az pedig egy ilyen versenyen szétszedi az embert. Én nagyot akartam menni, viszont Jonatán el akarta nyújtani, így a vége szétesett. De megbeszéltük, és a döntőben megcsináltuk, amit szerettünk volna - nyilatkozta elégedetten Fekete Ádám. - Idénre azt tűztük ki, hogy ötszáz méteren minél jobbak legyünk a világbajnokságon, úgy tűnik ezzel nem lesz probléma. Az a célunk, hogy jövőre elérjük az ezer métert. Most éreztem igazán, hogy nehezebb és hosszabb ez a táv. Korábban nem volt ilyen savasodás a végére, kétszázon ennyire nem éreztem" - tette hozzá Hajdú Jonatán.

Ezt követően ismét Balla Virág és Takács Kincső következett, akinek jól sikerült a 200 méteres bemelegítés, ugyanis fél órán belül másodszor nyertek bronzérmet, ezúttal 500 méteren.

„Úgy érzem, a tavasznak abban a szakaszában vagyunk, amikor jó időket tudunk menni, de hiányzik még a gyorsítás és a robbanékonyság - mondta Takács Kincső. - A tavalyi világkupán nyerni tudtunk, de most nem. Viszont nem érzem magam csalódottnak egyáltalán" - tette hozzá Balla Virág.

A nap csattanójaként, teljesen váratlanul a férfiak K-2 500-as fináléjában is gyűjtöttek egy dobogós helyet a hazaiak, mégpedig a Nádas Bence, Erdőssy Csaba kettős révén, amely nagyszerűen versenyezve futott be harmadikként a győztes spanyolok és a második oroszok mögött. Koleszár Mátyás és Németh Viktor a hatodik helyet szerezte meg ebben a versenyben.

„Ez volt a harmadik maxpályánk, de talán ha hetedszerre ültünk össze. Nagyon örülök ennek a bronzéremnek, minden úgy ment, ahogy az edzőinkkel terveztük. Biztató jövője lehet ennek az egységnek. - mondta Nádas Bence.

A barátnőm mondta, hogy a harmadik helyet megcsíphetjük. Kemény rajtot beszéltünk meg, mert az elő-és a középfutamban is az ment jól nekünk. Utána tartani kellett a tempót. Háromszázötven méternél mondtam be a hoppot, és sikerült egy nagyot hajráznunk. Szerintem sikerült, mert az eredmény megvan" - értékelt a boldog Erdőssy Csaba.

A szombati paradöntőkben is jutott egy érem a hazai csapatnak a VL2 200 méteren harmadik Juhász Tamás révén.

„Szeles volt a pálya. Én baloldalt evezek, ezért nekem nem kedvezett a széljárás, így ki is sodródtam a pálya szélére. Remélem, a formám az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is elég lesz a dobogós helyre" - értékelt Juhász Tamás.

A vasárnapig tartó szegedi versenyre 60 ország közel 700 sportolója nevezett, a magyar csapat 62 fős.