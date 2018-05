Kajak-kenu vk: tizenöt magyar egység a szombati döntőkben

Tizenöt magyar egység száll majd vízre a szombati döntőkben a Szegeden zajló kajak-kenu világkupán.

Ezen a napon kilenc fináléra kerül sor, és ezek közül hatban két hazai egységért is szoríthat a Maty-ér közönsége.

A szombat délelőtti elő- és középfutamok szinte teljes magyar sikert hoztak, csak a kenu egyesek 1000 méteres távján érdekelt Kiss Tamásnak és a kajakosok hasonló számában versenyző Ceiner Benjáminnak nem sikerült bejutnia a legjobb kilenc közé, ők B döntősök lettek.

A férfiaknál K-2 200 méteren a Csizmadia Kolos, Varga Márk duó egy középfutamos második hellyel csatlakozott a fináléba jutását már pénteken bebiztosító Apagyi Leventéhez és Hérics Dávidhoz, és K-2 500-on a Koleszár Mátyás, Németh Viktor, illetve a Nádas Bence, Erdőssy Csaba kettős is második hellyel került a döntőbe. Ezer méteren a kajakos Kopasz Bálint és a kenus Bodonyi András is második lett, és magabiztosan jutott tovább.

A nőknél K-1 500-on nagyon erős volt a középfutamos mezőny, minden versenyben csak az első két hely valamelyike ért biztosan finálét, de Bodonyi Dóra és Medveczky Erika sem hibázott, mindketten másodikként futottak be, így készülhetnek az éremcsatára.

A többi magyar már pénteken bejutott a döntőbe.

Női K-2 200 méteren és C-1 200 méteren még csak az előfutamokat rendezték meg szombaton, itt a második helyek mellett jutott két győzelem is a magyaroknak: a Kiss Blanka, Lucz Anna kajakos duó és a kenus Devecseriné Takács Kincső is megnyerte versenyét, előbbi ezzel már döntős (vasárnap), utóbbi pedig a középfutamba jutott. Hagymási Réka és Szabó Ágnes világbajnok kettőse, valamint Balla Virág is második lett szombaton, de ez esetükben ugyancsak finálét, illetve középfutamos folytatást ért.

A vasárnapig tartó szegedi versenyre 60 ország közel 700 sportolója nevezett, a magyar csapat 62 fős.

A további program:

para döntők 11.00

döntők 12.20 (női K-1 500 m, férfi K-1 1000 m, férfi C-1 1000 m, női C-2 200 m, férfi K-2 200 m, női K-2 500 m, férfi C-2 500 m, női C-2 500 m, férfi K-2 500 m)

elő- és középfutamok 15.40

vasárnap:

középfutamok 8.00

döntők 11.30 és 14.50