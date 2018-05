A magyar versenyzők kilenc érmet, egy aranyat, három ezüstöt és öt bronzot szereztek vasárnap a Szegeden zajló kajak-kenu világkupa 200 és 500 méteres döntői során. A döntők után Fekete Ádám, az aranyérmes kenus páros egyik tagja kötelező győzelemről beszélt, míg Hajdú Jonatán így is csalódottan értékelt.

Női K-2 200 méteren Hagymási Réka és Szabó Ágnes világbajnok kettőse, illetve Kiss Blanka és Lucz Anna képviselte a házigazdákat, s meglepetésre sokáig utóbbi egység állt jobb helyen a döntőben. Kissék jól rajtoltak, egészen a végéig tartották a lépést az élen haladó, kétszeres olimpiai bajnok Lisa Carrington vezette új-zélandi párossal, csak az utolsó métereken előzte meg őket Hagymási és Szabó. Utóbbi egység lett tehát a második, Kiss és Lucz Anna pedig a várakozást felülmúlva harmadik.

Számítottunk az éremre, miután tavaly megnyertük a vb-t. Tudtuk, hogy nagyon erős a mezőny, és az sem volt meglepetés, hogy a másik magyar páros is nagyon jó. A párom, Ági már sok pályát ment ezen a versenyen, én pedig nem vagyok teljesen egészséges, így nem volt egyszerű a helyzetünk. De nagyon szeretjük ezt a számot, élvezzük a gyors kajakozást" – mondta Hagymási Réka.

Kiss Blanka úgy fogalmazott: nagyon örülnek a harmadik helynek, fiatal páros az övék, nem is sokat gyakoroltak, ezért ők is meglepődtek, hogy sikerült érmet szerezniük.

A kenu kettesek fináléjában Hajdu Jonatán és Fekete Ádám tavaly világbajnoki harmadik duója remekül rajtolt, hamar az élre állt, s a célig olyan jelentős előnyt épített fel, hogy nem volt kérdés, megnyeri a futamot. A kettős szombaton második lett 500 méteren, így már a második dobogós helyét ünnepelhette.

„Mindketten imádjuk a hátszelet, úgyhogy ez jól jött. Rosszabb idő van mint tegnap, oldalról is érkeztek a hullámok, ez pedig kormányos szemmel nem a legjobb. Fantasztikus a magyar közönség előtt versenyezni, ez még rátett egy lapáttal. Nagyon remélem, hogy jövőre ki tudok jutni a világbajnokságra, mert biztosan fenomenális lesz a hangulat. Szombaton, az ötszáz méteren még inkább éreztem. Akkor többen voltunk a hajóban. A mai teljesítményünk biztató az Eb-re és a vb-re nézve. Ott is szeretnénk aranyérmet nyerni. – értékelt a magyar aranyérem után a kenus Fekete Ádám. Nem voltam elkeseredve az egyes miatt, mert ugyanazt az időt mentem, mint tavaly. Talán azért lehetek csalódott, mert az idei mezőny gyengébb volt, és így sem sikerült nyernem. De ez az arany most kárpótol" – tette hozzá Hajdú Jonatán.

Férfi K-1-ben Kopasz Bálint és Noé Zsombor is óvatosan kezdett, majd a táv második felében mindketten feljöttek a vezető kettősre, a spanyol Roi Rodriguezre és az 1000 méteren győztes portugál Fernando Pimentára. A dobogóért tulajdonképpen egymással harcoltak, s ebből a csatából végül - némi meglepetésre - Noé jött ki jobban, így övé lett a bronz.

Nagyon meglepett az eredmény, mert még nem vagyok csúcsformában. Nemrég kezdtük el az edzéseket, de örülök, hogy a rangsoroló előtt ilyen jó formában vagyok. Mindent beleadtam. Talán nem is száz, hanem száztíz százalékot mentem. Nagyon összpontosítottam a vízfogásra. Hatalmas dolog, hogy a dán René Holten Poulsent magam mögé tudtam utasítani, de az is fantasztikus, hogy felvettem a versenyt olyan klasszisokkal, mint Kopasz Bálint, Fernando Pimenta, vagy éppen Roi Rodriguez" – értékelt Noé Zsombor.

Női C-1 500-on Lakatos Zsanett és Nagy Bianka nem a bronzért, hanem az ezüstért harcolt egymással a végén. A kínai Hszü Si-hsziao féltávnál az élre állt, a finist is jól bírta, de mögötte nagy csata alakult ki a két magyar között, ebből végül Lakatos jött ki jobban, hat századdal megelőzve 17 éves szegedi ellenfelét.

„Álmodni sem mertem erről. Rutinszerzésképpen jöttem el a versenyre, már a döntőbe kerülés is óriási dolog volt. Mióta elkezdtem kenuzni, figyelemmel kísértem Vajda Attila pályafutását. Óriási motivációt adott, hogy korábban vele edzhettem a Maty-éren. És végre megtudtam mennyit jelent a hazai pálya, mert kétszáz méternél nagyon sokat segített a magyar közönség – mondta Nagy Bianka, aki júniusban fogja betölteni 18. életévét. - Én a saját pályámra koncentráltam, de éreztem, hogy érkezik Bianka. Nagyon szeretek itt versenyezni, mert a családom támogatása sokat segít. Tavaly mély gödörbe kerültem, most úgy érzem, kezdek belőle kikászálódni. Szeretném megtalálni újra önmagamat. Jó úton járok" – tette hozzá Lakatos Zsanett.

A négyeseknél a tavaly ugyanebben az összeállításban Európa-bajnok, háromnegyed részben pedig világbajnok Lucz Dóra, Medveczky Erika, Takács Tamara és Vad Ninetta alkotta kajakos kvartett idény eleji formát mutatva harmadikként ért be az bombaformában lévő új-zélandiak, illetve az ausztrálok mögött. Racskó Fruzsina, Katrinecz Rita, Szabó Ágnes és Gamsjager Lisa-Maria ötödikként lapátolt a célba.

Nem képzeltem magunkat sehova, mert olyan alapvető hibákkal küszködtünk, hogy a szemem előtt csak az lebegett, hogy ne boruljunk be a vízbe. Az volt a lényeg, hogy véghez tudjuk vinni, amit megbeszéltünk. Mindannyian kemény munkából jöttünk, így a bronzérmet is meg kell becsülnünk - kezdte az értékelést Medveczky Erika. - Sok hibával versenyeztünk, de talán a harmadik pályára már összeálltunk annyira, hogy bronzérem lett a vége. Szerencsére sikerült jól hoppolnunk a végén - folytatta Vad Ninetta. - Nagyon sokat kéne még összeülnünk, hogy kiküszöböljünk minden hibát, de így is jobban mentünk, mint a tavalyi Eb-pályán, ahol kis híján vízbe borultunk a végén - vette át a szót Takács Tamara. - Próbáltam a nagy hátszélben nem elpörögni. Sokat segítettek a szurkolók, akiknek szeretnénk megköszönni a biztatást" – tette hozzá Lucz Dóra.

A férfiak hasonló versenyében - amely immár ugyancsak olimpiai szám - a Mozgi Milán, Tótka Sándor, Molnár Péter, Somorácz Tamás összeállítású négyes és a Balaska Márk, Birkás Balázs, Dudás Miklós, Kuli István alkotta kvartett is kivette a részét a színvonalas küzdelemből, utóbbi hajó sokáig vezetett is. A hajrát aztán a spanyolok bírták a legjobban, másodikként némi meglepetésre Balaskáék, harmadikként pedig Mozgiék csaptak be a célba.

Talán azért tűnhet meglepetésnek az eredmény, mert az elő és a középfutamokban nem mutattuk meg a maximumot, mert tudtuk hogy elég, lesz ha nyolcvan százalékon megyünk. A döntőben akartuk odatenni a százhúsz százalékot - mondta az ezüstérmes Dudás Miklós. - Azért ez a tartalékolás nem volt ennyire tudatos. Inkább úgy fogalmaznék, hogy az elején kijöttek a hibák, és a döntőre minden összeállt tökéletesen" - tette hozzá Kuli István.

„Ez a bronzérem korántsem kudarc, hiszen ez volt a harmadik összeülésünk. Jó pálya volt, jó volt a fiúkkal evezni - mondta Somorácz Tamás. - Örülök, mert nagyon tetszik, hogy a Kajak-kenu Szövetség igazi showt csinált a Világkupából. Mi versenyzők élvezhettük ennek leginkább a gyümölcsét. Ez az eddig legjobb Világkupa. Remek hétvége volt" - tette hozzá a bronzérmes Tótka Sándor.

Ez a nyolc kajakos - más felállásban - a jövő heti, duisburgi vk-n is vízre száll majd.