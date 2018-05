A kapitány elégedett, de a vb-re időzítené a kajakosok csúcsformáját

A magyar kajak-kenu válogatott a tervezett 15 helyett 24 éremmel zárta a szegedi gyorsasági Világkupát, ezzel az éremtábla élén végzett. Hüttner Csaba szövetségi kapitány különösen a két férfi kajaknégyes egység és a 17 éves Nagy Bianka berobbanásával elégedett, míg Schmidt Gábor, a szövetség elnöke a tökéletes rendezést emelte ki.

A huszonnégy éremmel – köztük négy arannyal – teljesen elégedett vagyok. A célunk az volt, hogy felmérjük a nemzetközi mezőnyt és saját magunkat. Sok számban nem is azokkal az egységekkel indultunk, amelyek a rangsorolót megnyerték. Azt tudni kell, hogy a nemzeti válogatónk két hét múlva lesz, ami kulcsfontosságú az Európa-bajnoki és a világbajnoki csapat kialakításnak szempontjából. Ez sokak szereplésére – különösen a női versenyzőkére – rányomta a bélyegét. Sokan becsületből és a hazai pálya miatt vállalták a szereplést. Összességében jó tapasztalatokkal fogunk hazamenni, hiszen sok fiatal megmutatta a tehetségét és azt, hogy lehet rájuk számítani. Nagyon fontos volt, hogy kipróbáljuk a kajaknégyeseinket, úgy tűnik, nyolc olyan ember is van, akire adott esetben lehet számítani. A jövő heti duisburgi világkupán is teszteljük majd őket, aztán majd eldöntjük, hogy az Európa-bajnokságnak milyen összeállítással vágunk neki – mondta Hüttner Csaba szövetségi kapitány, aki a férfi kajaknégyes mellett két versenyzőt külön is kiemelt.

Kopasz Bálint nagyon jól teljesített egész hétvégén. Ebben a csúcskategóriás mezőnyben ezüstérmes lett ezer méteren, ötszázon pedig negyedik helyen végzett. És kiemelném Nagy Biankát, aki ifi kora ellenére érmes tudott lenni. Fantasztikus teljesítményt nyújtott" – zárta a szavait Hüttner Csaba, aki végezetül hozzátette, hogy a júniusi belgrádi Európa-bajnokságra még nem szeretné csúcsformába hozni a válogatott tagjait, mert a legfontosabb az augusztusi világbajnokság, amit a portugáliai Montemor-o-Velhóban rendeznek.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke elégedett volt a rendezéssel. Úgy érzi, ez a hétvégé tökéletes hangolás volt az egy év múlva esedékes szegedi világbajnokságra.

„Az a feladatot, amit kitűztünk magunk elé – hogy felmérjük a versenyzőket, hogy hol tartanak a nemzetközi mezőnyben – teljesítettük. A másik fontos célunk pedig az volt, hogy a szervezés tekintetében készüljünk a jövő évi világbajnokságra. Azt látom a különböző országok vezetőinek, a versenyzők és a nemzetközi szövetség visszajelzéséből, hogy jól sikerült a Világkupa. Remekül működött az együttműködés az MTVA-val és az Antenna Hungáriával.

Rengeteg jó közvetítés volt. Sok új dolgot kipróbáltunk. Ezek, úgy tűnik, működnek, és még élvezetesebbé teszik a tv-képernyő előtt ülők nézőknek a kajak-kenu versenyeket. Személy szerint elégedett vagyok, de nyilván a szakmai csapat is elemezni fogja a hétvégi eseményeket. Ha esetleg voltak hibák, azokat igyekszünk majd kijavítani, hogy tökéletesen felkészülhessünk a jövő évi világbajnokságra" – mondta Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke.