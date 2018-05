Mindenki a színes trikókért fog tekerni a Tour de Hongrie-n

A nagy kerékpáros körversenyek, a Tour de France, a Giro d'Italia vagy a Vuelta a Espana nézői számára nem újdonság, hogy néhány kerékpáros különleges, színes megkülönböztető mezt visel. Így lesz ez az idei Tour de Hongrie során is: a sárga, a zöld, a piros és a fehér mezért öldöklő lesz a küzdelem!

Ahogy a világ leghíresebb három hetes körversenyén, a Tour de France-on, úgy az augusztusi Tour de Hongrie-n is sárga trikót viselhet majd az összetett versenyben élen álló, illetve a végelszámolásnál az élen záró kerekes. De honnan is jönnek a színes trikók a kerékpársportba?

Az első Tour de France során még csak egy megkülönböztető karpereccel jelölték az összetettben élen álló versenyzőt, majd 1919-ben (hat évvel az első Tour de Hongrie előtt) szponzori nyomásra a L'Auto magazin színeit idézve vezették be a sárga trikót. Igazság szerint már korábban is próbálkoztak vele, de a belga Philippe Thys akkor egyszerűen nem volt hajlandó felvenni azt. Hivatalosan első ízben 1919-ben Eugene Christophe ölthette magára a mezt, az első kőkemény etap után, tárja föl a sztorit a magyar körverseny honlapján megjelent cikk, mely további érdekes részletekkel is szolgál a francia körverseny hőskorából.

A jó példának igen hamar követői is lettek, a Giro d'Italián a verseny fő médiatámogatója, a La Gazzetta dello Sport nyomán a rózsaszín mez a legjobb kiváltsága, a Vueltán pirosban feszít az összetett legjobbja, de ezen kívül az egyes versenyek különféle színű, pöttyös, csíkos mezekkel jutalmazzák a részfeladatok első helyezettjeit.

A kerékpársportban 1927 óta megkülönböztető mezt visel a világbajnok (hófehér mez szivárvány csíkokkal – valójában az olimpiai ötkarika színeivel: zöld, sárga, fekete, vörös és kék), de „saját" meze van minden ország nemzeti bajnokának is, ezt addig viselheti, amíg meg nem fosztják tőle.

A közelgő Tour de Hongrie során is hatalmas megtiszteltetés lesz a bringásoknak, akár csak egyetlen nap erejéig is magukra ölteni a Francia Körverseny mintájára sárgában pompázó trikót. S hogy melyik szín mit jelent?

Sárga mez: a összetett egyéni versenyben élen álló versenyző viselheti.

Zöld mez: a gyorsasági pontversenyben vezető kerékpáros viselheti (a részhajrákért, valamint a befutóknál járnak a pontok, a mez viselője lehet a mezőny legjobb sprintere).

Piros mez: a hegyi pontverseny első helyezettjét illeti (a különböző szakaszokra hegyi hajrákat iktatnak be, amelyek során az ott elsőként áthaladókat pontokkal jutalmazzák).

Fehér mez: az összetett versenyben legjobban álló magyar kerékpáros kapja meg.