Végleges Hosszú Katinka és Shane Tusup szakítása

Hosszú Katinka a közösségi oldalán közzétett nyilatkozatban erősítette meg, hogy nem tudta rendezni magánéleti problémáját edző férjével, Shane Tusuppal. A jövőben nem az amerikai edző irányítja a felkészülését. Egyelőre keresi az új edzőjét. A tét nem kicsi: Hosszú Katinka évek óta halmozza az érmeket a világversenyeken, a 2020-as olimpia legeredményesebb magyar sportolója lehetne.

Hosszú Katinka a Facebook-oldalán közzétett posztban igyekezett megelőzni az újabb találgatásokat a közte és Shane Tusup között fennálló konfliktusról.

„Sajnos Shane-el nem sikerült a magánéleti problémáinkat rendezni, így a továbbiakban nem az ő vezetésével készülök. Jelenleg is folyik a felkészülésem a versenyekre, miközben keresem a megfelelő szakmai hátteret a pályafutásom következő szakaszára” – írta, és egyúttal le is zárta a találgatásokat a hogyan továbbot illetően.

2017 decemberében jöttek az első hírek arról, hogy megromlott a háromszoros olimpiai bajnok úszó és a felkészülését öt éve irányító férje, Shane Tusup kapcsolata. Kiderült, hogy ekkor már több mint egy hónapja nem éltek együtt, ezzel együtt pedig elmaradtak a közösségi médiában addig naponta megjelenő közös képek, posztok is.

A pár nem jelent meg a januári Év Sportolója Gálán sem, illetve mindketten ott voltak, de külön, egymástól távol ülték végig a ceremóniát. Hosszú Katinka attól sem enyhült meg, hogy Shane Tusup könnyek között, magyarul kért tőle bocsánatot, ehelyett arról szóltak a hírek, hogy a magánélet mellett a szakmai életben is külön utakra lépnek.

Februárban azonban rendeződni látszott a kapcsolatuk: újra együtt mutatkoztak az uszodában, párterápiára kezdtek járni, majd a válóper szüneteltetése mellett döntöttek, mondván, adnak maguknak még egy esélyt. Márciusban az is eldőlt, hogy továbbra is Shane Tusup irányítja Hosszú Katinka felkészülését, ami egyrészt megnyugtatta a szakmát, másrészt viszont további aggodalomra adott okot, hogy a téli Golden Tour versenyek után Katinka a debreceni országos bajnokságot is lemondta, mondván, nem megfelelő a formája ahhoz, hogy rajthoz álljon. Sós Csaba szövetségi kapitány többször is aggodalmának adott hangot.

Áprilisban már minden jóra fordulni látszott, előbb „Te és én a világ ellen” szöveggel posztoltak közös képet hosszú idő után, majd együtt utaztak Japánba, hogy a hazai médiától távol rendezzék kapcsolatukat.

Eldőlt az is, hogy hosszú kihagyás után júniusban áll újra rajtkőre Katinka, illetve, hogy ott lesz az augusztusi glasgow-i Európa-bajnokságon.

Ez még mindig nincs kizárva, bár egy edzőváltás aligha fogja megkönnyíteni a helyzetet. Hogy ki fogja irányítani a 2020-as tokiói játékokra készülő bajnoknő edzéseit, még kérdéses, bár önjelölt edzőkben nincs hiány. Felmerült már egy német (Dirk Lange) és egy francia (Fred Vergnoux) szakember neve is, de egyelőre nem lehet tudni, ki lesz a befutó.