Férfi 800-on is parádés lesz a mezőny a Gyulai Memorialon

Több más számhoz hasonlóan a férfi 800 méter mezőnye is kiemelkedően erős lesz a 8. Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíjon, melyen többek között az olimpiai ezüstérmes Nijel Amos és a fedettpályás világbajnok lengyel Adam Kszczot is rajthoz áll a kétkörös távon.

Az esemény pénteki hírlevele szerint az egyéni csúcsok alapján egyértelműen Amos, a tavalyi Gyémánt Liga-döntő bajnoka számít majd favoritnak, 1:41.73 perces idejénél ugyanis a sportág történetében csak a világcsúcstartó kenyai David Rudisha és a korábbi rekorder, dán színekben szerepelt Wilson Kipketer tudta gyorsabban teljesíteni a 800 métert.

A szabadtéren a legutóbbi két vb-n második, háromszoros fedettpályás és kétszeres szabadtéri Európa-bajnok Adam Kszczot a márciusi fedett vb-n már bizonyította, hogy jól sikerült az idei évre való felkészülése, így egyáltalán nem lenne meglepő, ha ő érne elsőként célba a székesfehérvári versenyen.

Amos és Kszczot azonban korántsem csak egymással kell, hogy foglalkozzon majd, mivel ott lesz a rajtnál az amerikaiak riói olimpiai bronzérmese, Clayton Murphy, aki 1:42.93 perces egyéni csúcsát éppen az ötkarikás döntőben futotta.

Kenyából is komoly futók érkeznek a versenyre, közülük is kiemelkedik a 20 éves Kipyegon Bett. A 2016-ban junior világbajnokságot nyert tehetség már a felnőttek között is letette a névjegyét, a tavalyi londoni szabadtéri világbajnokságon a harmadik helyen ért célba, a GYémánt Liga döntőjében pedig negyedik lett.

A 8. Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj versenyszámai (július 1-2.):

férfiak:

100 m, 400 m, 800 m, 1000 m (új szám), 110 m gát, 400 m gát, 3000 m akadály, magasugrás, hármasugrás, diszkoszvetés, kalapácsvetés

nők:

100 m, 400 m, 1 mérföld, 100 m gát, 400 m gát, 3000 m akadály, távolugrás, súlylökés, kalapácsvetés