Durva hónapok előtt áll Hosszú Katinka

Bár még csak egy napja robbant ki a Hosszú Katinka-Shane Tusup házaspár újabb magánéleti botránya, az már most látható, hogy ez a válóper nem a béke és az elmúló szeretet utolsó öleléseinek jegyében zajlik majd. Másképpen fogalmazva: a háború elkezdődött, a szappanoperává dagadó dráma sok kellemetlen percet okozhat még mindkét félnek, különösen Shane Tusupnak.

Miután a Hosszú-Tusup házaspár korábban közös életük mindennapjait (perceit) megosztotta a háromszoros olimpiai bajnok félmilliósra duzzadt rajongótáborával, szinte törvényszerű volt, hogy a kibontakozó dráma újabb és újabb részei is a közösségi oldalakon jelennek meg először.

Foglaljuk össze, mi történt eddig.

1. Hosszú Katinka csütörtökön saját Facebook-oldalán jelentette be, hogy férjével nem sikerült rendezni a problémákat, így mind a szakmai (edző-versenyző), mind a magánéleti (férj-feleség) viszonya véget ér.

2. Csütörtökön este eltűnik a Facebookról Hosszú Katinka oldala, amelyen 503.000 követő figyelte minden nap a sportolónővel megesett dolgokat.

3. Csütörtökön késő este Shane Tusup saját Facebook-oldalán nyílt levélben közli, hogy Hosszú Katinka kétszer is megcsalta őt egy másik úszóval, Dudás Dániellel. Tusup azt is kijelenti, hogy a megcsalást még 2017 novemberében sem vette észre. Miközben az elmúlt hónapokban ő azon dolgozott, hogy megmentse a házasságát, addig a felesége újra félrelépett Dudással. Tusup azt is leírta, hogy szerinte a felesége csak érdekből volt vele és sosem szerette őt igazán.

4. Hosszú Katinka péntek hajnalban Instagram-oldalán azt írta, hogy Facebook-oldalát Tusup törölte. Hosszú szerint ez úgy történhetett meg, hogy az oldalon Tusup adminisztrátori (admin) jogkörrel rendelkezett.

Már ebből a négy pontból is világosan látszik, hogy mire a falevelek lehullanak, még bőven tarthat az „évszázad magyar válása”. Arról nem is beszélve, hogy a történet sok-sok eleme megint a közösségi médiában zajlik. Azzal, hogy Shane Tusup kiteregette a szennyest, vélhetően azt remélte, hogy az eseményeket figyelő nagyközönség az ő oldalára áll. Hiszen jelenleg az a helyzet (pontosabban: a látszat), hogy ő a felszarvazott férj, akit - miközben mindent megtett azért, hogy a házassága rendbe jöjjön - kétszer is megcsaltak.

Csakhogy a dolog nem ilyen egyszerű. Más megítélés alá esik az, amit biztosan tudunk, és más alá, amit csak vélelmezünk.

Biztosan tudjuk, hogy Hosszú Katinka ki akar lépni ebből a házasságból, és le akarja zárni Tusuppal a szakmai kapcsolatát. A Shane Tusup által közzétett, vádaskodásokkal teli nyílt levélnek ugyanakkor egyetlen vádjáról sem tudunk semmi biztosat. Nem tudjuk, hogy Hosszú valóban félrelépett-e Dudás Dániellel, nem tudjuk, hogy húsvétkor mit vallott be Katinka a férjének. Húsvét március végére esett, április 23-án pedig a házaspár közös fényképen mosolygott Japánban. Mennyire életszerű mindaz, hogy Katinka húsvétkor vallomást tesz, majd Japánba utaznak a Fuji elé mosolyogni?

De ha ezt nem is tudjuk eldönteni, van pár olyan dolog, amit biztosan tudunk. Tudjuk, hogy Tusup nehezen bírt az idegeivel, erre számos korábbi botrány rávilágított. Ilyen volt a bajai Halászlé Kupa gyerekversenyen történt balhéja, amikor Hosszú Katinka nevelőedzőjét, Pass Ferencet küldte el melegebb éghajlatra. Ilyen volt, amikor Debrecenben az országos bajnokságon leüvöltötte edzőtársa, Darren Ward fejét - az amerikai aztán ott is hagyta Tusupot, pert is nyert ellene. Ilyen volt az, amikor Tusup Hosszú Katinkával üvöltött az edzések alatt. Ilyen volt, amikor a netanyai rövid pályás úszó Eb-n egy másik magyar edzővel, Tőrös Károllyal ordított. És a sort még hosszan lehetne folytatni.

A sportág berkeiben nyílt titok volt, hogy Shane Tusup odahaza sem bírt magával, közös lakásukban rendszeresen tört-zúzott. Ezt annak idején az Origo is megírta. Sem Tusup, sem Hosszú Katinka soha nem cáfolta ezeket.

Tusup nyílt levelében azt írta, hogy 2017 novemberéig nem tűnt neki fel semmi. Ha utána igen, akkor miért rendezte meg azt a nagyjelenetet, amely 2018. január 11-én este a Nemzeti Színházban a kamerák kereszttüzében zajlott az Év Sportolója választáson?

Egy „megcsalt” férj könnyeivel küzdve, tört magyarsággal olvasott fel egy hosszú irományt, amelyben többször is bocsánatot kért. Miért tette ezt? Ha őt csalták meg, ha ő ebben az egészben teljesen ártatlan, akkor miért neki kellett elnézést kérnie? Vagy mégis ő lépett (félre) először? Sportági berkekben ez a téma. A színház persze nem feltétlenül Katinkának szólt. Tusup rájött (vagy végre megmondták neki, és felfogta), hogy az állandó botrányos viselkedéssel már rég túllőtt a célon, ügyeit a Hosszú Katinka által megszerzett olimpiai és világbajnoki címek sem homályosítják el.

Azzal, hogy Tusup nyílt levelében kiteregette a szennyest, nagyon sokat veszíthet. A láthatóan mindenre elszánt Hosszú Katinka válasza egészen biztosan meg fog érkezni. Abban pedig szinte biztosak lehetünk, hogy a másik oldalnak is vannak még tartalékai.

Hosszú Katinka-Shane Tusup: Csak tragédia lehet a vége December vége óta foglalkoztatja az országot, hogy mi történik Hosszú Katinka és Shane Tusup között. A magyar sportszerető emberek természetesen elsősorban a háromszoros olimpiai bajnok úszónőért szorítanak, de azok is érdeklődve figyelik a fejleményeket, akik nem feltétlenül követik az úszóversenyeket.

Nem véletlenül írtuk januárban azt, hogy ennek az ügynek csak tragédia lehet a vége. Zsolt Péter médiaszociológus így beszélt erről: Amilyen lángon él ez a két ember, amennyire tudják inspirálni egymást, annyira meg is fosztják egymást az autonómiájuktól. Elzáródnak a világtól. A nagyon nagy lángon lobogó szerelem pillanat alatt tud átcsapni gyűlöletbe. Aki foglalkozik ilyen szerelemkérdésekkel, az tudja, hogy a Rómeó és Júlia típusú szerelem – mint amilyen Hosszúé és Tusupé – általában tragédiával végződik.

Látnoki szavak 2018 januárjából. Folytatása következik.