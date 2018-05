Mi lesz az Iron Lady birodalommal?

Tavaly év végén az egész országot lázban tartotta Hosszú Katinka és Shane Tusup magánéleti válsága. Konkrétumokat nem tudtunk, csupán a közösségi oldalakon megjelent tartalmak alapján találgathattuk, hogy mi történik az aranygyáros páros tagjai között. Szűkszavúan jelentették be: valóban gondjaik vannak, de keresik a megoldást. Egy nappal ezelőtt robbant az újabb bomba, amikor Hosszú a Facebookon közölte, nem tudják rendezni magánéleti problémáikat, ezért más edzővel készül a jövőben. Tusup erre - szintén a Facebookon - nyílt levélben teregette ki a szennyest, konkrétan azt írta, hogy felesége megcsalta őt. Itt még mindig nem volt vége a történetnek, mert néhány óra múlva Hosszú Katinka Facebook oldala elérhetetlenné vált. Vajon mekkora veszteség lehet mindez az Iron Ladynek, és visszakaphatja-e kemény munkával felépített közösségi oldalát?

A Facebookon félmillió követővel rendelkező háromszoros olimpiai bajnok úszó idén negyedszer lett a legértékesebb magyar sportoló a Forbes listáján. A magazin az állandó médiaszereplés, az influencerszerep és a követők száma alapján rangsorolja évről-évre a hazai sportolókat, ez volt az az összesítés, amit négy egymást követő évben Hosszú Katinka vezetett. Emiatt is érinthette érzékenyen, hogy váratlanul elérhetetlenné vált a kemény munkával felépített közösségi oldala. A SentiOne Hungary nemzetközi közösségi média figyelő cég magyarországi PR és kommunikációs vezetőjét, Vida Esztert kérdeztük a lehetséges következményekről, és arról, hogy egyáltalán hogyan történhetett mindez.

"A közösségi médiában törölni valamit soha nem visszavonhatatlan döntés, egy oldal esetében ennek például tizennégy napos átfutási ideje van. Az, hogy milyen jogokkal rendelkezik egy oldalon valaki, mindig attól függ, hogy az oldalt kezelő adminok milyen hatásjogokat biztosítanak a többieknek. Ami viszont biztos, hogy adminként saját hatáskörben határozhat valaki úgy, hogy törli az általa kezelt oldalt. Ehhez joga van" - magyarázza a szakértő.

Érzelmi döntés lehetett

Az is biztos, hogy az oldalt nem Hosszú Katinka törölte vagy rejtette el, és nem is közös, stratégiai döntés volt. Ezt bizonyítja, hogy nem volt felkészülve rá, nem vonta meg időben az admin jogot Tusuptól, aki viszont törölhette/deaktiválhatta az oldalt. Katinka bejegyzése alapján - miszerint ezt nem ő tette - tehát ez történhetett, ráadásul valószínűleg emocionális megfontolásból, hiszen Katinka nem tudott róla. "Ez nyilvánvalóan érzelmi döntés volt. Azt a digitalizált korra jellemző megdöbbentő és iszonyatos erőt érvényesítette, hogy egyenértékű lehet egy megcsalással, szerelmi bánattal az, hogy megfosztom a másik életét a Facebook vetületétől. Ez megmutatja azt, hogy egy magánéleti probléma egy fajsúlyba kerül egy online felület jelentősségével."

Vida Eszter felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy ha Shane Tusup célja a lépéssel az volt, hogy lezárja a kettejük között az online térben folytatott párbeszédet, akkor csak félig érte el a célját. "Ő kiszállt belőle, de a párbeszéd ezzel nem fog megállni, a téma nincs lezárva, nem áll meg a sztori. A közösségi médiában megosztott történetek szerzői joga pont annyira az adminé, mint amennyire a felhasználóké. Nyilván így nincs akkora lehetősége Katinkának reflektálni, de ezzel Tusup csak újra bedobta a közösbe a magánéleti problémájukat.

Tusup kiteregette a szennyest:

A cégünknél futtatott szoftverek adatai azt mutatják, hogy csak az elmúlt három nap alatt több mint 1400 Facebook posztot generált az oldaltörlés témája. Mindenki véleményt mond, állást foglal, egyetért vagy épp nem ért egyet, ráadásul pont azon a felületen, ahonnan elvileg kilépett a sztori. A közösségi médiát a vélemény megosztása iránti alapvető vágy hajtja. Azért mert a hivatalos keretrendszert elvették a személy mögül (Hosszú Katinka Facebook oldala), a történet folytatódik. Sőt. Pont ez ad neki óriási löketet."

A váratlan lépést - szakértői szemmel - Hosszú Katinka a körülményekhez képest a lehető legelegánsabban kezelte. "Habár nem volt felkészülve rá, mégis zseniálisan oldotta meg azzal, hogy az Instagramon üzent a rajongóinak. Reagálnia kellett, hiszen a probléma is a közösségi médiában született. Ez is azt mutatja, hogy szimultán működik és egymással rezonál a Facebook, az Instagram és a Twitter, lényegi különbség a platformok által befogadott tartalmak milyenségében (kép, szöveg, hossz stb.) van. De ez a példa is bizonyítja, hogy ha az egyiket megvonjuk, akkor a másik platformon folytatódik a történet szimultán, ezért tudta átvinni a válaszát egy másik felületre.

Hosszú előbb vallott, majd eltűnt a Facebookról, ezután jött a tényszerű állásfoglalás:

Iron Lady (@hosszukatinka) által megosztott bejegyzés, Máj 24., 2018, időpont: 8:03 (PDT időzóna szerint)

Így elérte ugyanazt a közösséget, és a követői érezhették, hogy Katinka nem hagyja őket cserben. Ez nagyon fontos. Egy mondattal tájékoztatott a helyzetről, nem szállt bele újabb üzengetésbe, nem kezdett el vagdalkozni, csak megosztotta az álláspontját, türelmet kért. Egy nagyon szép és bátor, korrekt gesztusnak tartom. Azt viszont nem gondolnám, hogy az a cél, hogy bármelyikük visszaszálljon ebbe a párbeszédbe, egyikük posztja sem lájkgeneráló volt, hanem lezáró, állásfoglalás-szerű."

Sportolóként ezzel nem bukik nagyot

A vitathatatlan sportolói sikerek mellett a félmilliós követői bázisra épített brand elvesztését a laikus felhasználó komoly érvágásnak gondolhatná, de Vida Eszter szerint ez nem feltétlenül így van. "Sportolóként ezzel nem tud nagyot bukni Katinka. Nem lesz rá negatív hatással, már csak azért sem, mert a még elérhető visszajelzések alapján az emberek többsége mellette teszi le a voksát, persze ez is pillanatnyi. Hosszú Katinka személye és teljesítménye azonban már olyan szinten elismert, hogy arra nem lesz befolyással, ha az egyik online lába megszűnik. A helyzetet véleményezik az emberek, nem a sportolói teljesítményt."

Még egyáltalán nem biztos azonban, hogy megszűnik Hosszú Katinka 503 ezer követővel rendelkező Facebook oldala. Az offline térben zajló egyeztetés viszont Tusup nélkül nem megy, a szakember szerint ugyanis ha Tusup adminként (márpedig egy oldal deaktiváláshoz vagy törléshez admin jog szükséges) esetleg eltávolította ebből a hatáskörből Katinkát, akkor erre mindenképp szükség van - csak ő veheti fel újra. Vagy ha rajta kívül esetleg van még más admin az oldalon. "Amint megszületik a döntésük, annak lesz egy online megtámogatott, megosztásos tartalomfolyamata, bár ez nem biztos, hogy már holnap megtörténik. Ha mégis törölné a Facebook az oldalt, akkor dönthet úgy az úszónő, hogy új oldalt épít fel, ami bátor, eredményes döntésként is elsülhet. Hiszen ahogyan a valóságban, úgy a virtuális térben is elvesztette személyisége egy részét, ha megtalálja azt az üzenetet, amivel validálni tudja egy új élet kezdetét a közösségi médiában (is), az akár pozitív kicsengésű is lehet. A közösségi médiában semmi sem végleges, de minden pillanatnyi. Ugyanakkor ez nem jelenti, hogy mindemögött ne lenne szükség átgondolt koncepcióra, amikor egy közszereplő online újjászületéséről van szó" - véli Vida Eszter.

Fél évvel ezelőtt, az akkori helyzetet elemezve az Origo által megkérdezett szakértő valószínűsítette, hogy a Hosszú-Tusup szappanoperának csakis tragédia lehet a vége - a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Habár az átmeneti kísérletek táján úgy tűnt, tudják, vagy legalábbis megpróbálják rendezni gondjaikat, a sztori egyre mélyebbre gyűrűzik. A kérdés már csak az, hogy az érzelmi megpróbáltatások, a nyilvánosság előtt zajló viták milyen hatással lesznek a háromszoros olimpiai bajnok úszónő sportkarrierjére.