A csillagokat is lehozná az égből Hosszú Katinkának a kapitány

Hosszú Katinka és Shane Tusup házasságának felbomlása nemcsak a háromszoros olimpiai bajnoknő sportolói pályafutására lehet kihatással, hanem közös klubjuk működésére, valamint az Iron Aquatics márkanév alatt futó úszóprogramjukra is – véli dr. Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi

kapitánya.

A szakember szerint egyértelmű, hogy nem tudják megoldani a magánéleti problémájukat, bár azt is hozzáteszi, hogy látott ő már csodába illő fordulatot hasonló helyzetben.

„Nehéz ilyenkor olyat mondani, ami egyszerre bölcs és megoldásra mutató – ismerte el az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó szövetségi kapitány. Bonyolítja a helyzetet, hogy nem egyszerűen egy értékes úszóról van szó, hanem a világ egyik legsikeresebb versenyzőjéről, személyében pedig egy ritkaságszámba menő nemzeti kincs sorsáról – hangsúlyozta dr. Sós Csaba, leszögezve, senki nem fog beleszólni, hogy Katinka kivel folytassa a munkát: „Attól a bajos lépéstől senkinek sem kell tartania, hogy most a Magyar Úszó Szövetség vagy szövetségi kapitányként jómagam segítő szándékkal Tusup-pótló megoldásokkal állnánk elő, mert egy olyan klasszisnak, amilyen Katinka, magának kell edzőt választania.”

Mi lesz Hosszú Katinkával? 2017 legvégén, közvetlenül a karácsonyi ünnepek után robbant ki a háromszoros olimpiai bajnok, Hosszú Katinka és Shane Tusup házassági válsága. Több hónapos mosolyszünet után úgy tűnt, hogy az úszónő rendezni tudta kapcsolatát a férjével, egyben edzőjével. Most kiderült, hogy ez mégsem történt így, Hosszú Katinka pedig legújabb Facebook-üzenetével egyértelművé tette, hogy részéről nincs tovább, mert magánéleti válságát nem tudta rendezni.

Ugyancsak kérdéseket vethet föl, hogy mi lesz a háromszoros olimpiai bajnok felkészülésével? Az elmúlt években valósággal habzsolta a versenyeket, azonban lassan már fél év eltelt azóta, hogy a rövidpályás Európa-bajnokságon utoljára rajtkőre állt. Nem fog ez visszaütni?

„Nem látok Katinka fejébe, de nem lepődnék meg, ha a szokásostól eltérő módon választana versenyeket és versenyszámokat magának, függetlenül attól, hogy hogy ki és mikor lesz az új edzője. Tartom annyira előrelátónak, hogy bizonyára van „B", illetve „C" terve is, amelyek kellőképpen megalapozottak. Bizonytalansági tényező persze mindig akad, de ha arra gondolunk, hogy a számára kudarcot jelentő 2012-es olimpia után az őt cserben hagyó Dave Salo helyett az edzőszakmában kezdőnek számító Shane Tusupra bízta a sorsát, nos, bombabiztos választásról bizony akkor sem lehetett beszélni.”

A kapitány szerint Hosszú Katinka nincs lépéskényszerben, legalább is egyelőre. Sürgetni, valamiféle színvallásra késztetni azonban nem szabad, csak segíteni minden elképzelhető eszközzel.