Rafael Nadalt akár Fucsovics Márton is megállíthatja

A szezon második Grand Slam-versenye előtt a férfiaknál szinte elképzelhetetlen, hogy ne Rafael Nadal nyerje idén is - összességében tizenegyedszer - a Muskétások-kupáját. A sorsolás is a címvédő világelsőnek kedvez. A nőknél sokkal több az esélyes: Petra Kvitovától Jelena Szvitolinán át Simona Halepig. Tizenöt év szünet után újra lesz magyar induló a férfiaknál, és Babos Tímea is folytathatja Melbourne-ben kezdett sorozatát a párosban.

Az első francia bajnokságot ugyan 1891-ben rendezték, de 1925-ben lett csak nemzetközi, addig a hazai játékosok, illetve a francia klubban teniszezők indulhattak csak.

A legkisebb Grand Slam kezdődik vasárnap, ami azért a legeurópaibb, mert salakos, és nincs belőle több a kontinensen. Igen, területileg mindenképp a legkisebb a négy közül, és az egyetlen, amelyik még mindig teljesen ki van téve az időjárás szeszélyének, a május-júniusi esőnek. Melbourne-ben, Wimbledonban, New Yorkban már legalább a center behúzható tetejű, de van, ahol három terület is alkalmas a fedett pályás játékra. Párizsban tavaly indultak el az óriási beruházások, de a franciák minden tekintetben sokéves csúszásban vannak a többiekkel szemben. A 2024-es olimpia jótékony hatással lesz az építkezésekre, az infrastrukturális és technológiai fejlesztésekre.

A Roland Garroson nincs esti program, ezért is itt a legalacsonyabb az összesített nézőszám (tavaly 471959 volt), annak ellenére, hogy az egyetlen 15 napos Grand Slam. Elkészült az új 18-as pálya, 2153 nézőnek van ott hely, így a komplexum befogadóképessége idén 37 000 fős.

A francia nyílt teniszbajnokságot 15 pályán rendezik, 176 pályamunkás dolgozik azon, hogy a salak mindig megfelelő legyen, és 250 labdaszedő (nemzetközi, válogatott csapat) szaladgál majd a labdák után (majdnem 70000 sárga szőrgolyót használnak el.) Az egyéni győztes a férfiaknál és a nőknél is 2 millió 200 ezer eurót kap a serleg mellé. Az első forduló vesztesei 40 ezer euróval gazdagodnak, ebben a kategóriában nőtt a legtöbbet a pénzdíj az elmúlt években, ami amúgy tavalyhoz képest tíz százalékkal emelkedett.

A névadó Roland Garros halálának 100. évfordulója alkalmából több megemlékezés is lesz az egykori pilótára. A férfiak döntője előtt egy kisebb légi parádét rendeznek a stadion felett, de az FFT Múzeum egy külön kiállítással is készült, ami megpróbál arra is választ adni, hogy miért pont róla nevezték el a létesítményt, amit 1928-ban az Egyesült Államok elleni Davis-kupa-döntőre építettek.

Nem Roland Garros az egyetlen, akit ezekben a hetekben ünnepelnek. Kedden Melbourne-ben köszöntötték a 83 éves Ken Rosewallt. Mr. Muscles 1968-ban az Open éra első Grand Slamjét nyerte. Ez volt az, amikor visszatérhettek a profik. Rosewall 1953-ban, 18 évesen nyert ausztrál bajnokságot és Roland Garrost, de 1957-től, amikor profinak állt, nem indulhatott az amatőrök között. A döntése következményeként 11 év és 44 Grand Slam maradt ki a pályafutásából, ami egészen elképesztő módon, 1951-től 27 évig tartott (1978-ban indult utoljára az Australian Openen.) A mai napig ő a legidősebb egyéni Grand Slam-bajnok a férfiaknál, mert 1972-ben, amikor negyedszer győzött az Australian Openen, már 37 éves is elmúlt. Összesen 18-szoros Grand Slam-győztes, és ott lesz Párizsban, az sem lenne meglepő, ha ő adná át a Muskétások-kupáját az idei győztesnek.

Magyarok a Roland Garros csúcsán

Egyértelműen a French Open a legsikeresebb Grand Slam magyar szempontból. Itt nyert a férfiaknál 1947-ben Asbóth József (a dél-afriakai Eric Sturgess ellen győzött a döntőben 8:6, 7:5, 6:4-re), a nőknél Körmöczy Zsuzsi maradt veretlen 1958-ban (a brit Shirley Bloomert verte 6:4, 1:6, 6:2-re.) Körmöczy Zsuzsi a következő évben is eljutott a fináléig, de akkor kikapott Christine Trumantól (4:6, 5:7.) Gulyás István 1966-ban játszott döntőt, de egy Fair-play-díjas meccsen kikapott Tony Roche-tól (1:6, 4:6, 5:7.) Párosban előbb Taróczy Balázs ünnepelhetett 1981-ben, a svájci Heinz Günthardt oldalán, majd 1986-ban Temesvári Andrea lett bajnok Martina Navratilovával. Az elmúlt 20 évben a juniorok között értek el szép sikereket a magyarok.

A férfiaknál 15 éve nem volt magyar induló a főtáblán. Legutóbb Sávolt Attila versenyzett a Roland Garroson: 2003-ban a legjobb 32-ig jutott. A második fordulóban az akkor a világranglistán 30. Mikhail Juzsnyíjt verte ötszettes csatában. Valószínűleg edzőként elégedett lenne, ha Fucsovics Márton idén beverekedné magát a 32 közé. Korábban négyszer vágott neki a selejtezőnek a legjobb magyar, de egyszer sem sikerült a főtáblára jutás. Most viszont alanyi jogon, stabil top százas teniszezőként ott a helye az elitben. Ez az egyetlen Grand Slam, ahol még nem játszott a legjobbak között.

Érdemes megállni egy pillanatra Fucsovics Mártonnál. Nem csak azért, mert ezen a héten újabb szintet lépett, és Taróczy Balázs óta ő lett az első magyar, aki egyéniben döntőbe jutott egy ATP-versenyen. Amikor március-áprilisban nem úgy jöttek az eredmények, ahogy azt néhányan esetleg gondolták a januári parádé után, akkor írtunk már arról, hogy hol is tart Fucsovics Márton, mire lehet számítani tőle. Az egyébként mindig kritikus, következetes Sávolt Attila már a salakos szezon kezdetekor úgy vélekedett, hogy a bukdácsolás, a sérülés, az új kihívások ellenére Fucsovics Márton képes lesz megint kiugró eredményre tavasszal. Bejött a jóslata.

Ami azonban ennél is fontosabb, hogy jelenleg Fucsovics Márton a magyar sport első számú nemzetközi produktuma. Ő az egyetlen, aki egy világviszonylatban jegyzett, népszerű, globális sport csúcsligájában szerepel folyamatosan, és nem csak bejutott oda, ahol Roger Federer és Rafael Nadal is játszik, de képes olyan teniszre, amivel szinte bárki ellen van esélye egy adott napon. Körülbelül öt-hat olyan sportág, versenyrendszer van, aminek a szereplői hasonló kategóriába tartoznak (labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, F-1, boksz, golf), de azokban nincs magyar az elitben. Félreértés ne essék, ez nem von le semmit a kiváló magyar úszók, vívók, kajak-kenusok, birkózók, öttusázók és a többiek eredményeinek, sportteljesítményének az értékéből. Ők is csodálatosak, példaképek, legendák, és nem is lehet összehasonlítani az almát a körtével, de azzal nem árt tisztában lenni, hogy Fucsovics Márton most milyen szinten mozog, versenyez. Ettől persze még kikaphat az első párizsi meccsén Vasek Pospisiltől, de akár a legjobb 16-ig is eljuthat a Roland Garroson, mint januárban, az Australian Openen.

Mielőtt bárki megkérdezné, hogy jó, de mi van Babos Tímeával, gyorsan jegyezzük meg, ő is hasonló kategória. Igen, ő már Grand Slam-bajnok, 3 egyéni és 17 páros serlege van WTA-versenyekről. Óriási eredmények. Talán csak annyi a különbség, hogy Fucsovics Márton ott játszik, ahol a Real Madrid és a Liverpool (Rafael Nadal és Roger Federer). Remélhetőleg érthető ez a kis kitérő.

Ha már Babos Tímeánál járunk, akkor arról ne feledkezzünk meg, hogy ő már ötödször főtáblás a Roland Garroson. Sajnos eddig csak egy mérkőzést tudott nyerni egyéniben (az amerikai Samantha Crawfordot verte 2016-ban 6:4, 6:0-ra), de párosban volt már a 16 között. Egyértelműen Párizs a legkevésbé sikeres Grand Slame, de Lara Arruabarrena ellen akkor is jó lenne nyerni az első fordulóban. Nem lesz könnyű, mert a korábbi két találkozójukon a 28 éves spanyol győzött, de Babos Tímeának megvan a játéka ahhoz, hogy ezúttal másképp legyen. A második fordulóban Petra Kvitova következne, akiről a legtöbben gondolják, hogy ő lehet az idei befutó a nőknél. A 28 éves balkezes cseh 2008-ban Szávay Ágival mérkőzött a Roland Garroson, az 1-es pályán (amit épp tavaly bontottak le), és világranglista 87.-ként 7:6, 4:6, 6:2-re verte az akkor 13. Szávayt. Nagy meccs volt, de mindenképp meglepetés. Amikor sétáltunk vissza az arénából, Kuhárszky Zoltán (Szávay edője) azt magyarázta, hogy ebben a lányban hatalmas potenciál van, Grand Slam-bajnok lesz egyszer. Igaza lett, és így utólag még inkább elmondható, hogy Szávay Áginak nem volt szégyenkezni valója a vereség miatt, még ha akkor fájt is.

Esélyesek

Az elmúlt két hétben háromféle megközelítéssel találkozhattunk a Roland Garros- és Rafael Nadal-témával kapcsolatban. Az egyik szerint a címvédő, világelső, tízszeres RG-bajnok idén is toronymagas esélyes, meglesz a 11., ez nem is kérdés. A másik szerint most történni fog valami meglepetés, és nem a mallorcait ünnepli majd a publikum június 10-én. A miértre nem kaptunk egyértelmű választ, valószínűleg azért sem, mert elég szürreális ez a megközelítés. A harmadik verzió úgy tette fel a kérdést, hogy ki nyerne, ha Nadal nem indulna. Ez persze kicsit hasonlít az elsőhöz.

Ha a tényeknél maradunk, akkor két adat mindenképp meghatározó. Rafael Nadal 81-ből mindössze két mérkőzést veszített el a Roland Garroson 2005 óta. Mindkettőnek elég egyértelmű a magyarázata: 2009-ben családi problémák, a szülei válása miatt nem tudott teljesíteni, 2015-ben a leggyengébb salakos szezonja (6 vereség) zárásaként kapott ki simán Novak Djokovictól. A másik, hogy a spanyol idén is úgy érkezett meg Párizsba, hogy előtte csak egyszer kapott ki salakon, és gyűjtött 2680 pontot négy versenyen. Annyi a különbség 2017-hez képest, hogy most Madridban győzte őt le Dominic Thiem a negyeddöntőben, és Rómában lett újra bajnok.

Ha szigorúan a játékát, a teljesítményét elemeznénk csak, hasonlítanánk össze a tavalyival, akkor megállapíthatnánk, hogy 2018-ban dinamikusabban, agresszívabban, látványosabban teniszezik, mint egy éve. Ez így együtt valóban nem túl biztató a többiekre nézve. A sorsolás is neki kedvezett, mert az összes potenciális riválisa az alsó ágra került. A kérdés inkább csak az, hogy az Alexander Zverev, Dominic Thiem, Novak Djokovic, Nisikori Kei négyesből ki állhat majd ott a háló másik oldalán a döntőben. Nehéz elképzelni, hogy ennek a kvartettnek a csatájába beleszóljon a tavalyi döntős Stan Wawrinka (nagyot fog zuhanni a ranglistán június 11-én), Grigor Dimitrov vagy esetleg David Goffin. Ők inkább még sűrűbbé, érdekesebbé tehetik az alsó 64 küzdelmét. Thiem és Zverev már a negyeddöntőben párbajozhat, de az osztrák életét még a japán is megkeserítheti előtte.

Az is valószínűnek tűnik, hogy aki az alsó ágról jut el a döntőig, sokkal több időt tölt majd a pályán az első hat meccsén, mint Rafael Nadal. Ráadásul elég sok esős nap lesz, ami azt is eredményezheti, hogy besűrűsödik a program, nem lesz egy nap pihenő két mérkőzés között.

A lényeg tehát, hogy a képlet - mint már annyiszor az elmúlt 13 évben - úgy néz ki: Rafael Nadal és a többiek. Másodlagos, de tény, ha Rafael Nadal nem védi meg a címét, akkor június 11-től újra Roger Federer vezeti a ranglistát.

Biztos vicces olvasni, de írjuk le, hogy Fucsovics Márton az elődöntőben találkozhat Rafael Nadallal. Melbourne-ben sem sokan fogadtak volna arra, hogy a negyedik fordulóban összejön a Roger Federer elleni összecsapás. A svájci hiányában (az idén is kihagyta a teljes salakos szezont, így a Roland Garrost is) koncentrálhatunk egy Nadal-Fucsovicsra, bár az odáig vezető út kicsit problémásabbnak tűnik, mint az Australian Openen.

A nőknél, amíg versenyben lesz, addig Serena Williamsről, az édesanyáról szól majd minden. Teljesen kiszámíthatatlan, hogy mire lesz képes. A közösségi médiában megjelenő posztjai mintha azt üzennék, hogy neki már fontosabb a lánya mindennél, ami egyébként érthető. Azért valószínűleg nem turistának érkezett Párizsba, ahol a nővérével elindul a párosban is. A negyedik fordulóban akár összejöhet Serena Williams és Marija Sarapova csúcstalálkozója.

A tavaszi eredmények alapján jó esély van Petra Kvitova (a madridi bajnok) és Jelina Szvitolina (Rómában győztes) párbajára az elődöntőben. Az alsó ágon van még a címvédő Jelena Osztapenko, aki a tavalyi diadalánál nagyobb szenzációt már nem tud okozni, de az meglepetés lenne, ha idén is döntőt játszana.