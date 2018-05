Fucsovics edzője: Marcinak megvan a játéka a győzelemhez

34 év után újra van magyar döntős tenisz ATP-versenyen: Fucsovics Márton bejutott a genfi férfi salakpályás tenisztorna fináléjába. Utoljára ez 1983-ben Taróczy Balázsnak sikerült, ő akkor elvesztette az indianapolisi döntőt. Fucsovics az elődöntőben szetthátrányból fordítva, 2:6, 6:4, 6:1-re legyőzte a hatodik helyen kiemelt amerikai Steve Johnsont. A szombat délután 15.30-kor kezdődő döntőben a német Peter Gojowczyk lesz Fucsovics ellenfele. A fantasztikus teljesítmény után a magyar teniszező edzőjét, Sávolt Attilát kérdeztük.

Sávolt Attila szerint már az elődöntőbe kerülés egy újabb mérföldkő volt Fucsovics pályafutásában. "Ráadásul ezt úgy sikerült elérni, hogy Stan Wawrinka ellen tudott nyerni. Legyünk őszinték, nem volt nehéz feladata. Wawrinka rossz teljesítményt nyújtott. Megnéztem még szerda este a meccsét és ott nagyon jól játszott. Bíztunk benne, hogy kétszer egymás után még nem képes olyan jó teniszre, mert a visszatérésben még nem tart ott" - mondta az Origónak a szakember, aki azt is elárulta, két kulcsa volt a meccsnek. "Az első szettben, 4:4-nél Marci megérezte, hogy Wawrinka csak az adogatásaival tartja magát, labdamenetekből gyengébb. Marci jobban kezdett fogadni és jól érezte mikor kell türelmesnek és mikor agresszívnek lennie. A másik fontos pillanat a második játszmában az első adogatójátéka volt, amit vagy hat fogadóelőnyt hárítva hozott. Még csak azt se mondhatom, hogy Marci fantasztikusan játszott, de a győzelem a lényeg!" - árulta el őszinte véleményét Sávolt Attila.

Johnson ellen is megvolt a taktika

Fucsovics és edzője pontosan tudta, mire számíthat Johnson ellen az elődöntőben. "Felkészültünk a ritmustalan játékára, megvolt a taktika. Persze más nézni valakinek a teniszét és aztán a pályán tapasztalni a valóságot. Egészen máshogy jött például a labda a tenyeresről, mint a fonákról. Ez aztán frusztrálta Marcit, nem találta ennek az ellenszerét. Dumált, sietett, kapkodott. Szett 0:3-nál rá kellett szólnom, hogy nyugodjon le. Az ilyen pillanatok szerencsére jó hatással vannak rá. Teljesen megváltozott. Két teljesen különböző játékos volt a pályán szett 1:3-ig és utána. Hirtelen megtalálta a megoldást Johnson játékára, már nem okozott gondot neki a súlyos pörgetés, belement hosszú labdamenetekbe és jól jött ki belőlük. Már a meccs előtt mondtam Marcinak, hogy ha döntő szett lesz, akkor ki fog jönni, hogy Johnson csütörtökön öt szettet teniszezett. Ráadásul a harmadik játszmában Marci a szívemet melengető játékot produkált, fantasztikus volt, jó döntéseket hozott.

Gojowczyk ellen is van recept

A szombat délután, 15.30-kor kezdődő döntőt is behúzhatja Fucsovics az edzője szerint. "Fontos, hogy friss legyen. A genfi egy gyors salak, ahol tudni kell reagálni, jól kell mozogni. Fontos lesz a szerva is, az első adogatás. Marcinak megvan a játéka és a taktikája is a győzelemhez. Ismerik egymást Gojowczykkal, Challengereken mérkőztek már. A 28 éves német tapasztaltabb, nyert már ATP-versenyt és az idén is játszott már döntőt, de szerintem nem ez fog dönteni" - hogy bejöttek-e Sávolt Attila előérzetei, az a szombat délutáni döntőben kiderül.