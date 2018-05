Gyorsan búcsúzott a címvédő a Roland Garroson

Már az első fordulóban kiesett a női egyes címvédője a Roland Garroson. Jelena Osztapenko 7:5, 6:3-ra kapott ki az ukrán Katyerina Kozlovától, de Venus Williams és Konta Johanna is búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság első napján. Fucsovics Márton befutott Genfből, kedden kezd. Babos Tímea 1. kiemelt a női párosban és hétfőn játszik egyéniben délelőtt 11 órától.

Fucsovics Márton vasárnap délután vonattal érkezett meg Genfből Párizsba. A Roland Garrosra csak azért jött ki, hogy ismerkedjen a körülményekkel, átvegye az akkreditációját és edzőpályát foglaljon hétfőre. Selejtezőt már játszott az elmúlt években itt, de a centerpálya alatti játékos-birodalmat most fedezte fel, mert először főtáblás a salakos Grand Slamen.

Az öltözőfolyosón szinte minden pillanatban megállította őt egy játékos, vagy épp egy edző, hogy gratuláljon neki a szombati győzelméhez. Beszélgettünk, de tiszteletben tartva a kérését hivatalos interjú nem készült. Az edzőjével, Sávolt Attilával azért leültünk értékelni az elmúlt napok tenisztörténeti eseményeit, annak várható hatását a French Openre.

Vasárnap megkezdődött a francia nyílt teniszbajnokság, de a legérdekesebb az volt, hogy délutánig már a nyolcadik játékos lépett vissza a férfiaknál a 128-as táblán. Nick Kyrgios jelentett sérültet, de öltözői pletykák szerint az is elképzelhető, hogy Juan Martin del Potro is bedobja a törülközőt. Lassan azt lehet mondani, hogy lasszóval kell játékost fogni a sorból kidőltek pótlására, mert senki nem számított erre a helyzetre. A főtábláról, a sorsolás után visszalépő teniszező helyére a selejtező utolsó fordulójának vesztesei közül kerülnek ki az úgynevezett szerencsés vesztesek. Ehhez egyébként előre fel kell iratkozni, és közöttük a ranglistahelyezés dönt. A többség azonban már elutazott Párizsból egy másik versenyre, vagy egyszerűen csak haza. Jellemző a szokatlan, kaotikus helyzetre, hogy egyelőre nem tudni, ki lesz Nick Kyrgios helyén a szerencsés vesztes. Az biztos, hogy messziről érkezik, a hírek szerint 900 km-re a Roland Garrostól ült autóba. Megéri az utazás, mert az első fordulóban kieső is 40000 eurót kap.

Példátlan ez a sérüléshullám, talán ideje lenne elgondolkodniuk az illetékeseknek, hogy valami nincs rendben, esetleg lassítani kellene. Rafael Nadal már Melbourne-ben hangot adott a véleményének, hogy lépni kellene, de túl sok pénz van a teniszben egy esetleges versenyszám csökkentéshez.

Vasárnap csak nyolc pályán teniszeztek a párizsi kánikulában és kiemeltek is búcsúztak, sőt, a címvédő a nőknél, de nem okozott különösebb szenzációt, hogy még a 64 közé sem került be Jelena Osztapenko, Venus Williams és Konta Johanna.

Nem lehet könnyű 20 évesen címvédőként visszatérni egy Grand Slamre. Jelena Osztapenko nem is tudott megbirkózni ezzel a feladattal. Az ukrán Kozlovától kikapott már kétszer is korábban és most sem sikerült visszavágnia. Hiába egyenlített az első szettben brékhátrányból és vezetett a másodikban 2:0-ra, túl sokat hibázott és 5:7, 3:6-tal búcsúzott. Igen, a mai női teniszben bármi megtörténhet.

A júniusban már 38 éves Venus Williams ugyan 9. kiemeltként rajtolt, ráadásul 21. alkalommal a Roland Garroson, de az idei salakos szezonban mindössze egyetlen meccset tudott nyerni Párizs előtt. Persze a ranglistán 91. Wang Sziangot így is illett volna legyőznie, ahogy azt tette a két korábbi találkozójukon is, például tavaly a Roland Garros első fordulójában (6:4, 7:6.) Most viszont a kínai volt a jobb (6:4, 7:5) és ilyenkor mindig az a kérdés, már évek óta, hogy vajon láthatja-e még a publikum a hétszeres Grand Slam-bajnokot Párizsban. Az idén biztosan, mert Serenával beneveztek a párosba. Abba a versenybe, aminek Babos Tímea és Kristina Mladenovic az 1. kiemeltje. Legutóbb 1986-ban Temesvári Andrea indult 1. kiemeltként egy Grand Slamen a magyarok közül. Akkor ő meg is nyerte a Roland Garrost Martina Navratilovával.