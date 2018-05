Kemény teszt vár a veretlen Bacskaira Várpalotán

A Felix Promotion júniusban, szokásához híven, hosszabb nyári szünetet tart, előtte azonban még sort kerít egy igen nívósnak ígérkező gálára. Ha az időjárás kegyes lesz a szervezőkhöz, akkor a várpalotai Thury-vár udvarán léphetnek kötelek közé a legjobb honi profi bunyósok, élükön Bacskai Balázzsal.

Várpalota mindig is nehezen adta meg magát, a törökök is megdolgoztak érte, hogy a falakon belülre kerüljenek, és az utóbbi években a Felix Promotion is harmadszor tér vissza a Bakony lábánál álló, egyik legépebben megmaradt középkori magyar végvárhoz. 2016 szeptemberében ugyan Szellő Imre itt nyerte el a WBO nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét Hamilton Ventura legyőzésével, de a bokszolók számára hasonlóan emlékezetes marad a kora őszi este, amely úgy csípett, mint Berki Fecó egyenesei. Egy évvel később napokkal a rendezvény előtt került át a várba meghirdetett gála a Gál Gyula Sportcsarnokba, ahol Egedi Renátó teltház előtt hódította el a WBO ifjúsági Európa-bajnoki övét.

Most pedig jöhet a harmadik fejezet, és, ha hihetünk a meteorológusoknak – és miért ne hinnénk –, akkor hibátlan kora nyári este lesz, tökéletes alkalmat kínálva egy szabadtéri gálára.

A hangulatról pedig egy nyolc fogásos „menüvel" gondoskodik a piacvezető magyar promóció, melynek koronája Bacskai Balázs tíz menetre kiírt nagyváltósúlyú csatája lesz a rutinos venezuelai Jean Carlos Prada ellen. Amikor azt írjuk, hogy rutinos, egyáltalán nem a levegőbe beszélünk!

Prada – hasonlóan Bacskaihoz – képviselte hazáját olimpián, 2004-ben Athénban húzott kesztyűt. Profiként 43 mérkőzés van mögötte, ezek közül 36-ot megnyert, 25-öt kiütéssel ráadásul. Hívatásos ökölvívóként jó pár "skalpot" megszerzett már, és a WBA és WBC regionális öveit is birtokolta.

„Prada jó ökölvívó, de egy éve már végigbokszoltam egy kemény tíz menetes mérkőzést, egy ugyancsak jó ökölvívó ellen, úgyhogy nincs bennem kérdőjel, hogy képes vagyok-e végig küzdeni egy ilyen meccset – utalt az amatőrként junior világbajnok, felnőtt Európa-bajnok Benji a Harcsa Norbert elleni debütálására. – Már megszoktam ezeket a számokat. Természetesen a kiírt menetszámra készülök az edzéseken, de nem fogok könnyeket hullatni, ha hamarabb befejeződik a küzdelem, mint ahogy áprilisban, Nagyváradon is történt."

Persze azért a veretlen (6-0) magyar bajnok kellően óvatos is, tudja, hogy jó lesz vigyázni. A latin-amerikai bunyósok közismerten képzett, csupa szív harcosok, így Prada is. „Ráadásul fordított alapállású, ami nem kifejezetten a kedvencem. Jó bokszoló a venezuelai, ahogyan azt a mérlege is mutatja, ráadásul rutinos is, aki sok kiváló öklözőt legyőzött már. Felkészültünk rá, és a küzdelem során nem szabad hibáznom. Ha ez sikerül, akkor profi karrierem eddigi legkomolyabb győzelmét arathatom."

A gálán ringbe lép több többé-kevésbé helyi kötődésű bunyós, így a székesfehérvári trió, azaz Törteli Balázs, Márton Balázs és Hegyi Barnabás, valamint a Balatonalmádiban élő cirkálósúlyú magyar bajnok, Darmos József is. Lesznek román vendég ökölvívók is, így a két kiváló veretlen Eronim Aradoaie és Cezar Juratoni, illetve a volt WBA Nemzetközi bajnok Flavius Biea. Az eseményre az ellenfelek Venezuelából, Dániából, Boszniából, Franciaországból és Olaszországból érkeznek.

A Felix Promotion International idei negyedik rendezvényét is a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza élőben 22.30-tól. További információért, beleértve a jegyvásárlással kapcsolatos részleteket, keressék fel a www.felixpromotion.com honlapot, az exkluzív videós tartalmakért pedig csatlakozzanak az iroda Facebook oldalához.