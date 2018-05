Több százmilliós tétje lehet Hosszú Katinka és Tusup válásának

Hosszú Katinka éppen Amerikában versenyez, de nem koncentrálhat teljes egészében a sportra. Férje, Shane Tusup csütörtökön tálalt ki kapcsolatukról, miszerint az olimpiai bajnok többször is megcsalta őt, és mindketten állítják, menthetetlen a kapcsoltat szakmailag és emberileg is.

A válásnak komoly tétje lehet, ugyanis az Iron Lady és az Iron Aquatics úszóklub, azaz a Hosszú Katinka nevére épülő brand értéke Szabados Gábor sportközgazdász szerint száz- és ötszázmillió forint között mozoghat - írja a Blikk.

Az úszó és edző-férje nyerő párost alkotott, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címeket szerzett Katinka. Összesen 661,8 millió forintot keresett pénzdíjakkal és jutalmakkal, így hatalmas tétje lehet egy esetleges válópernek.

Megszólalt egyébként Tusup kirohanása kapcsán Hosszú Katinka édesapja is, aki szerint gyerekes volt az amerikai nyílt levele.