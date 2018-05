Hegyi és Törteli is K.O.-val örvendeztetné meg szurkolóit Várpalotán

A Felix Promotion szezonfelező rendezvényén több, szinte hazai közönség előtt szereplő bunyós is ringbe léphet szombaton az időjárás előrejelzés szavának engedve a Thury-vár udvara helyett a Gál Gyula Sportcsarnokban sorra kerülő várpalotai gálán. Köztük van Törteli Balázs és Hegyi Barnabás is, akik mindketten úgy tervezik, nem bokszolják végig a kiírt menetszámot.

Június 2-án telt házas gálával zárja le az év első felét a Felix Promotion International. A hangulatot bizonyára nem fogja befolyásolni, hogy időjárás előrejelzést figyelembe véve a gálát nem a Thury-vár udvarán, hanem a városi Gál Gyula Sportcsarnokban rendezik meg.A telt ház garantálja a jó hangulatot, akkor pedig különösen, ha a szorítóba lépők fele a szomszédból érkezik, népes szurkolósereg kíséretében. Így lesz ez a balatonalmádiból átruccanó cirkálósúlyú magyar bajnok, Darmos József, valamint a Székesfehérvárról befutó trió, Márton Balázs, Hegyi Barnabás és Törteli Balázs esetében is.

Utóbbi, a váltósúlyú magyar bajnok (14-2) hosszabb kihagyás és edzőváltás után idén először lép szorítóba. Nagyon várom a szombati gálát, régen léptem már szorítóba. Bevallom, van bennem némi drukk. A felkészülésemben nagy változás volt, hiszen új edzővel és csapattal készülök. Azonban úgy érzem, sikerült viszonylag rövid időn belül összeszoknunk Kiliti Ferenccel, a Videoton Box Klub vezetőedzőjével" – mondta a bunyós napokkal a gála előtt.

Ellenfele az újvidéki születésű Simon Imre. A mérkőzés 6 menetre van tervezve, de ne vegyenek rá mérget, hogy valóban tizennyolc percig fog tartani.

„Úgy érzem, sikeresen alakult a felkészülésem, ezért, reményeim szerint, nem fog végigmenni a mérkőzés. Szeretném a hazai közönséget egy KO-val megörvendeztetni, és a visszatérésemet így megünnepelni. Bízom benne, hogy olyan mérkőzést vívunk, ami helyet követel magának az M4 Sport képernyőjén."

Hasonló tettre készül a harmadik profi meccsén kesztyűt húzó Hegyi Barnabás is. A 24 éves fehérvári bokszoló eddigi két meccsén összesen nem töltött három percet a ringben, és, ha így folytatja, egy csapásra közönségkedvenc lehet. A bosnyák Jasmin Dananovic ellen sem tervezi végigbokszolni a kiírt 6 menetet.

„Nem az ellenfélre készülünk, hanem arra, hogy a kiírt menetszámot a saját iramomban végig tudjam bokszolni. Nem érdekel az ellenfél személye. De úgy érzem, nem fogom most sem végigbokszolni a mérkőzést... aki ismer, az tudja rólam, hogy az első gongtól kezdve az ellenfél kiütése lebeg a szemem előtt. Nem szoktam puhatolózni! Dananovic is ízelítőt kap ebből rögtön a nyitó menetben. Ha esetleg kibírja, ugyanezt folytatom majd a másodikban is, addig amíg nem lesz vége a meccsnek!"

Kötelek közé lép még a májusban visszatérő Harcsa Norbert, valamint az istállóval együttműködő három kiváló román ökölvívó, Eronim Aradoaie, Cezar Juratoni és korábbi amatőr világbajnok, Flavius Biea is. Az est főmérkőzését a korábbi junior világbajnok, felnőtt Európa-bajnok olimpikon, Bacskai Balázs vívja a venezuelai, az amatőrként szintén olimpiai résztvevő venezuelai Jean Carlos Prada ellen.

A vállalkozás idei negyedik rendezvényét is a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza élőben. További információért kattintsanak a www.felixpromotion.com honlapra, valamint az exkluzív videós tartalmakért csatlakozzanak az iroda Facebook oldalához.