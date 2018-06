Huszonegyedik századi harcosok Várpalotán

Telt házas gálával vonul nyári pihenőre a Felix Promotion International, amely június 2-án Várpalotán rendezi az idei szezon első felének utolsó eseményét. A program kellően ünnepinek ígérkezik, a fehérvári triumvirátus mellett szorítóba lép a cirkálósúly magyar bajnoka, és Bacskai Balázs is, aki profi pályafutása legnehezebb feladatát igyekszik megoldani.

2016 szeptembere óta már harmadik alkalommal vonja fel zászlaját Várpalotán Magyarország vezető profi boksz istállója. A tavalyi évhez hasonlóan, hallgatva a meteorológusokra, ezúttal is a Gál Gyula Sportcsarnokban nézhetnek egymással farkas szemet a legjobb hazai profi bunyósok, kiegészülve nem egy kiváló határon túli kollégával.

Az est főmérkőzését a veretlen (6-0) középsúlyú magyar bajnok, az amatőrként olimpikon, Európa-bajnok és junior világbajnok Bacskai Balázs vívja, aki eddig valamennyi fellépését rendkívül magabiztosan tudta le, most azonban kétség kívül profi karrierje legnagyobb kihívásával néz szembe. A kihívás Venezuelából érkezik és Jean Carlos Prada a neve.

Az amatőrként ugyancsak ex olimpikon dél-amerikai bunyós 43 profi meccsen van túl, és nem csak a mérlege (36-6-1) tiszteletre méltó, hanem a tény is, hogy korábban birtokolta a WBA és a WBC regionális övét is a súlycsoportban. Lefordítva magyarra: képzett, jó bokszoló, akinek megvan a rutinja, és a latin-amerikai bokszolókra jellemző hatalmas szíve is. De mindezekről nem tőlünk értesül Benji, hiszen ő maga is tisztában a fenti tényekkel.

„Prada tényleg jó ökölvívó, de egy éve már végigbokszoltam egy tíz menetes mérkőzést, egy másik jó ökölvívó ellen, úgyhogy nincs bennem kérdőjel, hogy képes vagyok-e végig küzdeni. Már megszoktam ezeket a számokat" – fogalmazott Bacskai, utalva a Harcsa Norbert ellen vívott első profi mérkőzésére. – Prada egy teljesen más stílusban küzdő ellenfél, mint az eddigi riválisaim, ráadásul fordított alapállású, ami nem kifejezetten a kedvencem. Kellően fel kell rá készülnünk, és a küzdelem során nem szabad hibáznom. Ha ez sikerül, akkor profi karrierem eddigi legkomolyabb győzelmét arathatom.

A találkozó előtti napokban Budapesten készülő venezuelai bunyós hasonlóan optimista, és bízik benne, hogy jóval nagyobb hivatásos rutinja révén a veretlen magyar bajnok fölé kerekedhet.

A nyitó bekezdésben említett székesfehérvári hármast Hegyi Barnabás, Márton Balázs és Törteli Balázs képviseli. Miután Fejér megye székhelye autóval alig negyedórára van Várpalotától, mindhárom bunyós népes szurkolótábor előtt léphet ringbe.

A hosszabb kihagyás után visszatérő váltósúlyú Törteli Balázs egy hat menetre kiírt mérkőzésre készül az újvidéki születésű Simon István ellen. Illetve ez így nem is egészen igaz.

„Úgy érzem, sikeresen alakult a felkészülésem, és ezért, reményeim szerint, nem fog végigmenni a mérkőzés. Szeretném a hazai közönséget egy K.O.-val megörvendeztetni, és a visszatérésemet megünnepelni. Bízom benne, hogy olyan mérkőzést vívunk, ami helyet követel magának az M4 Sport képernyőjén."

Hasonló terveket dédelget Hegyi Barnabás is. A középsúlyú bunyós még csak a harmadik profi mérkőzésére készülhet, de az első két fellépésén mutatott látványos bunyója, és villámgyors kiütései máris a főmeccs előtti pozícióba röpítették. A bosnyák Jasmin Dananovic nehéz estére számíthat a Várpalotán.

„Nem érdekel az ellenfél személye. Úgy érzem, nem fogom most sem végigbokszolni a mérkőzést... aki ismer, az tudja rólam, hogy az első gongtól kezdve az ellenfél kiütése lebeg a szemem előtt. Nem szoktam puhatolózni! Dananovic is ízelítőt kap ebből rögtön a nyitó menetben. Ha esetleg kibírja, akkor addig folytatom amíg vége nem lesz a meccsnek!" – nyilatkozta Hegyi a mérkőzés előtt.

Lesz még egy kvázi hazai bunyós a palotai ringben. Kiskunmajsai születésű, de évek óta a közeli Balatonalmádiban élő Darmos József sem szokott adós maradni a nagy küzdelmekkel. A cirkálósúlyú magyar bajnok ezúttal hat menetes meccsre készülhet egy bosnyák bunyós ellen. A magát és karrierjét újra felépíteni igyekvő Harcsa Norbert – aki az első lépést már meg is tette a jó irányba Szentesen – egy szlovák rivális ellen egyengetheti a formáját, és készülhet a nagyobb kihívásokra.

A Felix Promotion április nagyváradi gáláján megismert kiváló román ökölvívók közül ezúttal három bunyóst láthatnak a magyar szurkolók. Eronim Aradoaie, Cezar Juratoni és Flavius Biea közül utóbbi kettő nemzetközi szinten is kiemelkedő képességű bokszoló, Flavius Biea amatőrként világbajnoki aranyérmet is nyert.

A vállalkozás idei negyedik rendezvényét is a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza élőben.

