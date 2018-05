A legjobb brit ellen küzd Fucsovics Márton a Roland Garroson - élő

Fucsovics Márton a legtöbb paraméterben már megelőzte edzőjét, Sávolt Attillát. Legjobb ranglista helyezésben (45. illetve 68.), legjobb Grand Slam-eredményben (4. illetve 3. forduló), pénzdíjban (1 093 836 illetve 698 823 dollár) és legjobb ATP-szereplésben is (tornagyőzelem illetve elődöntő). Egy tornán, a Roland Garroson Sávolt Attila egyelőre még sikeresebb, mint játékosa. Ez változhat a brit Kyle Edmund elleni csütörtöki találkozón.

Sávolt Attila 2003-ban, Mikhail Juzsnyíj legyőzésével a 32 közé került a francia nyílt teniszbajnokságon. Ez akkor is, most is hatalmas bravúr lenne.

A dél-afrikai születésű Kyle Edmund csak tíz évesen kezdett teniszezni. Hivatalosan a Bahamákon él. Kedvenc versenye Wimbledon, de salakon érzi magát a legjobban. Jelenleg ő az első számú brit teniszező, ami óriási nyomás, extra teher lehet rajta. Először indul kiemeltként egy Grand Slamen. Tavaly a 3. fordulóig jutott a Roland Garroson, Kevin Andersontól kapott ki ötjátszmás csatában.

A nagy áttörést az idei Australian Open jelentette, ahol többek között Kevin Anderson és Grigor Dimitrov legyőzésével az elődöntőig menetelt. A tavaszi salakpályás szezonban döntőt játszott Marrákesben, majd Monte-Carlóban és Estorilban botladozott. Madridban újra magára talált: Novak Djokovicot és David Goffint verve jutott el a negyeddöntőig. Rómában is ment két fordulót, Alexander Zverev állította meg (5:7, 6:7.) Ne szépítsük, tekintélyt parancsoló eredmények, nagyon stabil, egyenletes teljesítményre képes játékosról van szó, akinek Fucsovics Mártonhoz hasonlóan a tenyerese és az adogatása két legkomolyabb fegyvere.

„Igyekszem nem elemezni túlságosan a helyzetet, a várható taktikát, a mérkőzést. Egyszerűen csak kimegyek a pályára, játszom a saját játékom és alapvetően abban bízom. Legutóbb két játszmában győztem ellene, de emlékszem, hogy nagyon jól ment a játék azon a napon. Fejlődött azóta, különösen Ausztráliában. A múlt héten versenyt nyert, biztos, hogy jól érzi magát, de ezzel én is így vagyok. Szükség lesz a legjobb teniszemre, aztán meglátjuk, az mire lesz elég"- nyilatkozta a Fucsovics Márton elleni találkozója előtt Kyle Edmund.

A magyar teniszező nagyon hasonlóan vélekedett a meccsükről. Igazából neki van kevesebb veszítenivalója, az viszont nem túl bíztató, hogy a szerdai páros után azt mondta, fáradtnak érzi magát.

Fucsovics 45., Edmund a 17. az aktuláis viágranglistán.

A mérkőzés

Fucsovics kezdte az adogatást, de az első pontot Edmund szerezte, majd egy kettős hibát vétett is vétett a magyar játékos. Az első nyerője után Edmund elütésből szerzett pontot, rögtön két bréklabdához jutott, Fucsovics hárította mindkettőt, de nem tudta lezárni a gémet, a harmadik előnyét már kihasználta Edmund.

A brit magabiztosan hozta adogatását, 15-re nyerte a második gémet. Fucsovics a harmadik gémet is elbukta egy szoros játékban, ilyen szintű ellenfél ellen nem férnek bele a kettőshibák. Edmund újra hozta az adogatását, 0-4-nél pedig megint bréklabdához jutott, az elsőt még hárította Fucsovics, de a másodikat behúzta a brit. A szett utolsó játéksa sem alakult túl fényesen, Edmund semmire hozta adogatását, Fucsovics 15 ki nem kényszerített hibát vétett az első szettben, 6-0 oda, innen jöhetett a folytatás.

A második játszma is Fucsovics adogatásával kezdődött, egy szép elütésből szerzett pontot, semmire hozta a szerváját, ezzel megnyerve az első játékát a meccsen. A folytatás is remekül alakult, Fucsovics első bréklabdájához jutott, szépen mozgatta Edmundot és el is vette a szerváját. Az újabb adogatójátékot egy remek rövidítéssel kezdte Fucsovics, majd mintha az első játszma nem is lett volna, olyan természetességgel hozta a gémet. 3-0.

A szünetben Edmundhoz orvos érkezett, aki az ujját nézegette, de különösebb ápolás végül nem történt. Edmund 30-0-re állt adogatójátékában, de Fucsovics gémen belül is feltámadt, egy remek elütéssel, majd egy lecsapással fordított és újra elvette ellenfele adogatását. az ötödik gémet, a szerváját semmire hozta Fucsovics, 5-0-nál megint jött az orvos, aki bekötötte Edmund ujját. Az ápolás jót tett, a brit semmire hozta adogatását, első játékát nyerte a második szettben.

Fucsovics a másidk szettért adogatott, Edmund váratlanul bréklabdához jutott, de Fucsovics nem ijedt meg, két varázslatos megoldással lezárta a gémet és a második szettet, 6-1.

A harmadik szettben Edmund hozta az adogatását, hosszú idő után újra vezetett. A folytatásban Fucsovics megint elbizonytalanodott, adogatóként csak egy pontot szerzett, Edmund brékelni tudott.



Fucsovics (magyar)–Edmund (brit, 16.) 0:6, 6:1

Cikkünk folyamatosan frissül...