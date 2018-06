Babos Tímea búcsúzott a vegyespárosok versenyétől

A női páros maradt Babos Tímeának, mert a vegyesben 6:2, 6:3-mal búcsúzott az első fordulóban. A francia nyílt teniszbajnokság 6. napján már a 16 közé kerülésért teniszeztek a Roland Garroson és kiesett a 4. kiemelt Grigor Dimitrov, de ez nem jelentett meglepetést. A péntek hőse Damir Dzumhur lehetett volna, de hiába játszotta élete meccsét, a német győzött öt szettben.

A januári Australian Openen a döntőig ment Babos Tímea és Rohan Bobanna. A fináléban is remekeltek a 2. szett közepéig, de nem tudtak együtt Grand Slamet nyerni. Párizsban újra megpróbálták, de a péntek nem az ő napjuk volt. Az első játszma elég gyorsan elment és a másodikban is egyből brékhátrányba kerültek. Sok volt a ki nem kényszerített hiba és a stabilabban teniszező Csang Suaj és John Peers ezt könyörtelenül kihasználta. Már az is bravúr volt, hogy sikerült visszajönni a meccsbe, de 3:4-nél, a gémet eldöntő pontnál Babos Tímea kettőshibát szervált és utána az ausztrál már kiadogatta a meccset: 56 perc alatt lett 6:2, 6:3.

Amíg a férfiaknál a felső ágon szinte elképzelhetetlen, hogy ne a tízszeres Roland Garros-bajnok, címvédő, világelső Rafael Nadal jusson el a jövő vasárnapi döntőbe, addig a 128-as tábla alsó felében legalább hatan számítottak esélyesnek a fináléra: Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, David Goffin, Novak Djokovic és Nisikori Kei – és akkor, a salakon mindig veszélyes három spanyolról (Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut és Fernando Verdasco) még nem is beszéltünk. A legjobb 32-ig el is jutottak valamennyien, de a 2. kiemelt német, a tavalyi ATP Finals-győztes bolgár, a sérülése után egyre jobb japán és a tavalyi formáját még mindig csak kereső belga már átélt egy-egy ötjátszmás csatát. Így érkeztünk el a péntekhez, amikor már a 16 közé kerülés volt a tét.

A férfi tenisz két legsikeresebb hódítója találkozott a római arénára emlékeztető 1-es pályán. A legsikeresebb hódító ezúttal a női szívekre vonatkozik, mert Grigor Dimitrov és Fernando Verdasco is – csak a publikus szerelmeik névsorára gondolva – rendkívül népszerű a hölgyek körében. A 27 éves bolgárnak szurkolt már Serena Williams, Marija Sarapova és Nicole Scherzinger is. Ráadásul egyik sem egyéjszakás, futó kaland volt. A 34 éves spanyol csődör is tucatnyi női szívet ejtett rabul, emlékezzünk csak Ana Ivanovicsra, de nem ő volt az egyetlen.

Természetesen a francia nyílt teniszbajnokság 3. fordulójában ez számít a legkevésbé. A spanyol hatszor jutott el a legjobb 16-ig Párizsban, először 2007-ben, legutóbb tavaly, de ott mindig elfogyott a tudománya. Dimitrovval négyszer párbajozott korábban, 2:2-re álltak, de márciusban, Indian Wellsben legyőzte a bolgárt. Valószínűleg az sem lehet véletlen, hogy Dimitrov még soha nem került be a 4. fordulóba a Roland Garroson, pedig már hétszer indult. Ilyen előzmények után (ráadásul a 2. mérkőzésén 4 óra 20 perces csatában nyert szerdán) egyáltalán nem meglepő, hogy a 4. kiemelt bolgár 7:6, 6:2, 6:4-re kikapott. Próbálkozott, a 3. szettben kétszer jött vissza brékhátrányból, de a fonákja nagyon bizonytalan volt, és a gyorsasága, robbanékonysága is elmaradt a megszokott teljesítménytől.

A centeren párhuzamosan ment Alexander Zverev és Damir Dzumhur összecsapása.

A 26 éves bosnyák vasárnap Fucsovics Mártonnal edzett egy órát, jó barátságban vannak, régóta ismerik egymást. Dzumhur előrébb jár a ranglistán és tavaly például jobbnak bizonyult a németnél egy ATP-versenyen. Arra azért senki nem számított, hogy meccslabdáig jut a 2. kiemelt ellen.

A dráma a 4. szettben kezdett fokozódni, amikor Dzumhur 4:2-re vezetett (2:6, 6:3, 6:4.) Zverev egyenlített, de 4:4-nél 0:40-ről adogatott, négy nyerővel mászott ki a sírgödörből. A rövidítésben nem adott esélyt a német és amikor a döntő játszmában már ő vezetett 4:2-re a többség hátradőlt a székében, várta a csata lezárását. A bosnyák azonban fordított és 5:4-nél már Zverev szervált a meccsben maradásért, majd 30:40-nél a feszültség elérte a csúcspontját. A meccslabda hárítása után még legalább kétszer rezgett kritikusan a léc, de Dzumhur kétszer is hibázott a hálónál fonákkal. Ahogy az lenni szokott, a kimaradt esély után jött az újabb fordulat és innen már nem volt visszaút.

Alexander Zverev a diadalnak mindenképp örülhet, de a héten ez már a második ötjátszmás találkozója volt, közel 4 óráig tartott, ami a második héten még sokba kerülhet neki.