Kozák Danuta parádés visszatérése a szegedi kajak-kenu válogatón

Kozák Danuta nyerte a női kajak egyesek 500 méteres döntőjét pénteken a kajakosok és kenusok idei első válogatóversenyén, a Szeged melletti Maty-éren.

A gyermeke tavalyi születése után most visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok versenyző ott folytatta, ahol Rióban abbahagyta: az előfutamot és a középfutamot is megnyerve jutott a legjobb kilenc közé, ahol kivétel nélkül olimpiai, illetve világ- vagy Európa-bajnok ellenfelei voltak. Az UTE 31 éves klasszisa jól kezdett a fináléban, féltávnál már tisztán vezetett, és a hajrát is remekül bírta, olyannyira, hogy ritkán látható nagy fölénnyel, több mint egy hajóhossz előnnyel győzött. Medveczky Erika és Kárász Anna ért be a második és harmadik helyen. Az idény eddigi részében nagyszerű formát mutató Bodonyi Dóra negyedik, az ugyancsak szülési szabadság után visszatérő Csipes Tamara pedig ötödik lett. A tavalyi Eb aranyérmese, Takács Tamara hetedikként zárt.

Nem gondoltam, hogy ilyen nagy előnnyel tudok győzni, bár végig csak magamra figyeltem. Az előfutamban nyújtott teljesítményem még nem tetszett, de a középfutamban már éreztem, hogy jó formában vagyok" - nyilatkozta Kozák Danuta. Azt mondta, ő és edzője, párja, Somogyi Béla is maximalista, de próbálnak időről időre lazítani is, ebben sokat segít kislányuk, a hamarosan egyéves Zora, aki most is ott várta őt a célban.

A háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella, aki ugyancsak kihagyta a tavalyi szezont, egyesben nem jutott a fináléba, de ő inkább a szombati párosversenyre összpontosít.

A másik pénteki női számban, C-1 500 méteren Balla Virágé lett a győzelem.

A nyitónapi férfi számokban az esélyesek győztek. Ezer méter párosban a kajakosoknál a tavaly világbajnoki negyedik Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert duó nagy csatában utasította maga mögé a győriek kettősét, a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltánt és nála 20 évvel fiatalabb versenyzőtársát, a 20 esztendős Erdőssy Csabát, míg a kenusoknál a KSI kettőse, Korisánszky Dávid és Mike Róbert ért elsőként a célba. K-1 200 méteren is a favorit, a szegedi Birkás Balázs diadalmaskodott Csizmadia Kolos és Nádas Bence előtt.

Akik a mostani versenyen jól szerepelnek, azok utazhatnak a jövő hétvégi, belgrádi Európa-bajnokságra és fél lábbal már az augusztusi, portugáliai világbajnokságon érezhetik magukat.